ЦОК ОК АУСН 07.10 Мобильная
🔴 Вебинар: Налоговая реформа - 2026 для бухгалтеров маркетплейсов: ключевые изменения →
Андрей Гаранин

1С:Бухгалтерия 8 как указать дату производства при маркировке товаров

В «1С:Бухгалтерия 8» с версии 3.0.185 добавлен функционал: где можно указывать дату производства при маркировке товаров из группы «Упакованная вода».

В мире обязательной маркировки товаров в России система «Честный ЗНАК» продолжает эволюционировать, и разработчики 1С не отстают. С выходом версии 3.0.185 программы «1С:Бухгалтерия 8» (релизы от октября 2025 года) появился долгожданный функционал: возможность указывать дату производства при маркировке товаров из группы «Упакованная вода». Это обновление упрощает работу производителей и дистрибьюторов, позволяя точнее отслеживать сроки годности и соответствовать требованиям поэкземплярного учета, который вводится с 1 марта 2025 года.

Как это работает? В интерфейсе программы (меню «Администрирование -> Сервис -> Обмен с ИС МП (обувь, одежда, табак...) -> Производство -> Маркировка товаров ИС МП») теперь можно ввести дату производства напрямую при формировании кодов маркировки. Это особенно актуально для воды, где с 1 мая 2025 года оптовые продавцы обязаны передавать полные коды, а не только объемно-сортовой учет (ОСУ). Важный нюанс: если товар произведен до 1 марта 2025 года, его можно вводить в оборот в формате ОСУ, но после этой даты — только с полными кодами и датой.

Информации об авторе

Андрей Гаранин

Андрей Гаранин

4 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Клеверенс
Автоматизация учета

Учет вычислительной техники: как не потерять ноутбуки и планшеты

В современном бизнесе вычислительная техника — это основа работы. Компьютеры, ноутбуки, планшеты, принтеры и даже сканеры — все это активы, без которых ни один офис не сможет функционировать. Почему так происходит, какие риски это несет и как современные технологии помогают решить проблему — разберемся подробно.

Учет вычислительной техники: как не потерять ноутбуки и планшеты

Начать дискуссию

Главная Тарифы