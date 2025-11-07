1С:Бухгалтерия 8 как указать дату производства при маркировке товаров

В мире обязательной маркировки товаров в России система «Честный ЗНАК» продолжает эволюционировать, и разработчики 1С не отстают. С выходом версии 3.0.185 программы «1С:Бухгалтерия 8» (релизы от октября 2025 года) появился долгожданный функционал: возможность указывать дату производства при маркировке товаров из группы «Упакованная вода». Это обновление упрощает работу производителей и дистрибьюторов, позволяя точнее отслеживать сроки годности и соответствовать требованиям поэкземплярного учета, который вводится с 1 марта 2025 года.

Как это работает? В интерфейсе программы (меню «Администрирование -> Сервис -> Обмен с ИС МП (обувь, одежда, табак...) -> Производство -> Маркировка товаров ИС МП») теперь можно ввести дату производства напрямую при формировании кодов маркировки. Это особенно актуально для воды, где с 1 мая 2025 года оптовые продавцы обязаны передавать полные коды, а не только объемно-сортовой учет (ОСУ). Важный нюанс: если товар произведен до 1 марта 2025 года, его можно вводить в оборот в формате ОСУ, но после этой даты — только с полными кодами и датой.