Импорт
Как клиент решил сам везти товар из Китая: и попал на лишние расходы

Один наш клиент решил, что сможет сам привезти товар из Китая — и сэкономить. Казалось, что все просто: нашел поставщика на китайской площадке, оплатил и ждешь. На деле все пошло не по плану. Из-за мелочей он потерял деньги и время. В материале разберем 5 ошибок. А также дадим рекомендации о том, как мы их решаем для клиентов.

Закупка товара без проверки продавца

Первая закупка — наборы кухонных ножей. На фото — стильные лезвия с гравировкой. Он общался через Google Переводчик. Уточнял размеры, материал рукоятки, тип стали.

Когда груз пришел, то оказалось, что лезвия тоньше визитки, а ручки были из дешевого пластика, который можно легко повредить и поцарапать. И самое интересное, что в комплекте не было половины заявленных ножей. Только потом выяснилось, что продавец был не производителем.

Что мы рекомендуем делать:

  • Проверять компанию (qcc.com). Важно понять сколько лет она на рынке и чем реально занимается.

  • Сверять регистрационные данные (gsxt.gov.cn).

  • Прописывать точные характеристики товара.

  • Заказывать образцы сам, даже если это дороже.

Прислали брак

На второй закупке клиент брал партию пластиковых контейнеров для хранения еды. Образцы были отличные — плотный пластик, крышки защелкивались хорошо. Когда партия приехала, половина крышек треснула, а стенки контейнеров поцарапаны, как будто их уже использовали.

Логист сказал: «Мы такими их и получили». Поставщик уверял, что отправил идеальный товар.

Что мы рекомендуем делать:

  • Заказывать инспекцию и проверять товар на производстве.

  • Перед отправкой просите у продавца видео или фото партии.

  • Брать документы на товар и тщательно проверять их.

  • Запрашивать упаковочный лист и накладную.

  • Сразу уточнять, есть ли страховка или требуется ли оформить ее отдельно.

  • Договор подписывать даже с теми, с кем сотрудничаете давно.

Оплата по QR-коду — игра на удачу

Один из поставщиков предлагал нашему клиенту умные лампы с датчиками движения. Цена и условия — идеальные. Вместо счета он прислал QR-код в мессенджере. Мужчина перевел деньги, сохранил скриншот и начал ждать. Оставалось только надеяться, что поставщик не обманет.

Что мы рекомендуем делать:

  • Платить только через банки, которые проводят переводы в Китай по ВЭД-контракту и с полным комплектом документов.

  • Для переводов использовать только официальные сервисы или крупные компании.

Таможня не прощает неточностей

Клиент вез складные электросамокаты. По срокам нужно было успеть к летнему сезону. На таможне «всплыл» неприятный факт. В декларации код ТН ВЭД указан для «детских игрушек с электроприводом». Из-за этого груз ушел на досмотр. Как итог: половину запланированной выручки «съел» простой.

Что мы рекомендуем делать:

  • Заранее обсуждайте поставку: проверяйте соответствие товара и просите не добавлять в партию подарки, которые таможня может посчитать контрабандой.

  • Для оформления найдите надежного декларанта, который знает вашу нишу.

  • Работайте только с контрагентами, которые готовы взять на себя расходы, если товар задержат на таможне.

Без доверия вы останетесь «чужим»

Если у вас с партнером только формальная переписка, вы для него «просто заказ» на один раз. Когда наш клиент сам заказывал партию офисных кресел, поставщик постоянно задерживал ответы, менял условия и цену.

Что мы рекомендуем делать:

  • Помните, что «да» в Китае может значить просто «услышал».

  • При возможности поезжайте на производство или выставку. Личная встреча повышает доверие.

  • Общайтесь дружелюбно и приветливо, тщательно проверяйте документы.

  • Не полагайтесь только на честность партнера.

  • Если слышите «не важно» или «мы так делали», все равно требуйте нужные документы и условия.

