Как клиент решил сам везти товар из Китая: и попал на лишние расходы

Закупка товара без проверки продавца
Первая закупка — наборы кухонных ножей. На фото — стильные лезвия с гравировкой. Он общался через Google Переводчик. Уточнял размеры, материал рукоятки, тип стали.
Когда груз пришел, то оказалось, что лезвия тоньше визитки, а ручки были из дешевого пластика, который можно легко повредить и поцарапать. И самое интересное, что в комплекте не было половины заявленных ножей. Только потом выяснилось, что продавец был не производителем.
Что мы рекомендуем делать:
Проверять компанию (qcc.com). Важно понять сколько лет она на рынке и чем реально занимается.
Сверять регистрационные данные (gsxt.gov.cn).
Прописывать точные характеристики товара.
Заказывать образцы сам, даже если это дороже.
Прислали брак
На второй закупке клиент брал партию пластиковых контейнеров для хранения еды. Образцы были отличные — плотный пластик, крышки защелкивались хорошо. Когда партия приехала, половина крышек треснула, а стенки контейнеров поцарапаны, как будто их уже использовали.
Логист сказал: «Мы такими их и получили». Поставщик уверял, что отправил идеальный товар.
Что мы рекомендуем делать:
Заказывать инспекцию и проверять товар на производстве.
Перед отправкой просите у продавца видео или фото партии.
Брать документы на товар и тщательно проверять их.
Запрашивать упаковочный лист и накладную.
Сразу уточнять, есть ли страховка или требуется ли оформить ее отдельно.
Договор подписывать даже с теми, с кем сотрудничаете давно.
Оплата по QR-коду — игра на удачу
Один из поставщиков предлагал нашему клиенту умные лампы с датчиками движения. Цена и условия — идеальные. Вместо счета он прислал QR-код в мессенджере. Мужчина перевел деньги, сохранил скриншот и начал ждать. Оставалось только надеяться, что поставщик не обманет.
Что мы рекомендуем делать:
Платить только через банки, которые проводят переводы в Китай по ВЭД-контракту и с полным комплектом документов.
Для переводов использовать только официальные сервисы или крупные компании.
Таможня не прощает неточностей
Клиент вез складные электросамокаты. По срокам нужно было успеть к летнему сезону. На таможне «всплыл» неприятный факт. В декларации код ТН ВЭД указан для «детских игрушек с электроприводом». Из-за этого груз ушел на досмотр. Как итог: половину запланированной выручки «съел» простой.
Что мы рекомендуем делать:
Заранее обсуждайте поставку: проверяйте соответствие товара и просите не добавлять в партию подарки, которые таможня может посчитать контрабандой.
Для оформления найдите надежного декларанта, который знает вашу нишу.
Работайте только с контрагентами, которые готовы взять на себя расходы, если товар задержат на таможне.
Без доверия вы останетесь «чужим»
Если у вас с партнером только формальная переписка, вы для него «просто заказ» на один раз. Когда наш клиент сам заказывал партию офисных кресел, поставщик постоянно задерживал ответы, менял условия и цену.
Что мы рекомендуем делать:
Помните, что «да» в Китае может значить просто «услышал».
При возможности поезжайте на производство или выставку. Личная встреча повышает доверие.
Общайтесь дружелюбно и приветливо, тщательно проверяйте документы.
Не полагайтесь только на честность партнера.
Если слышите «не важно» или «мы так делали», все равно требуйте нужные документы и условия.
Подписывайтесь на наш Telegram — там еще больше интересных материалов и советов, которые сэкономят вам время и деньги.
Начать дискуссию