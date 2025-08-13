Дополнительная заработная плата (ДЗП) в РКМ по ГОЗ

Она компенсирует выплаты за неотработанное время, предусмотренные трудовым законодательством, отраслевыми соглашениями или внутренними актами организации. В отличие от основной зарплаты (ОЗП), которая начисляется за фактически отработанное время, ДЗП покрывает периоды отсутствия работников по уважительным причинам.
Нормативная база
Учет ДЗП регулируется:
1. Приказ Минпромторга № 334 (ред. 2024 г.) — определяет состав затрат, включаемых в цену продукции ГОЗ, и порядок калькулирования ДЗП.
2. Постановление Правительства № 1465 — устанавливает правила государственного регулирования цен, включая требования к обоснованию ДЗП в расчетно-калькуляционных материалах (РКМ).
3. Трудовой кодекс РФ (ст. 112) — относит выплаты за нерабочие праздничные дни к расходам на оплату труда.
4. Приказ ФАС № 995/22 — утверждает формы РКМ, включая Форму 10 (10д) для расчета уровня ДЗП.
Состав выплат, включаемых в ДЗП
В ДЗП входят затраты на выплаты за неявочное время:
- Отпуска (очередные, дополнительные, учебные);
- Компенсации за неиспользованный отпуск;
- Оплата праздничных дней — если работник не привлекался к работе в дни, указанные в ст. 112 ТК РФ (например, Новогодние каникулы, 9 Мая);
- Выплаты за выполнение гособязанностей (суд, военные сборы);
- Пособия по временной нетрудоспособности (больничные);
- Доплаты за выслугу лет.
Исключения:
Командировочные расходы, время простоя, выплаты по гражданско-правовым договорам в ДЗП не включаются.
Порядок расчета и отражения в РКМ
1. Расчет норматива ДЗП:
Уровень ДЗП определяется как процентное соотношение к основной зарплате (ОЗП) основных производственных рабочих. Для этого используется Форма 10 (10д) РКМ.
Формула:
Норматив ДЗП (%) = (Сумма затрат на ДЗП / Фонд ОЗП) × 100
Пример: если годовые затраты на отпуска составили 5 млн руб., а фонд ОЗП — 20 млн руб., норматив = 25%.
2. Распределение затрат:
ДЗП включается в себестоимость пропорционально ОЗП основных работников. База распределения фиксируется в учетной политике предприятия.
3. Документальное оформление:
- Форма 9 (9д): расшифровка затрат на ОЗП;
- Форма 10 (10д): обоснование норматива ДЗП;
- Форма 2: плановая калькуляция с выделением ДЗП как отдельной статьи.
Ключевые требования и спорные моменты
1. Обязательность выделения:
Приказ № 334 требует отдельного учета ДЗП в калькуляции. Исключение — малые предприятия, которые могут не формировать резервы на отпуска (на основании ФЗ № 402), но сама статья ДЗП в РКМ должна присутствовать.
2. Включение праздничных выплат:
Выплаты за нерабочие праздничные дни (ст. 112 ТК РФ) относятся к ДЗП и включаются в себестоимость. Например, вознаграждение в размере среднего дневного заработка за каждый праздник.
3. Контроль со стороны ВП (военной приемки):
Если ДЗП рассчитана без учета фактических начислений (например, через резервы), ВП может потребовать пересчета на основе реальных выплат.
Типовые ошибки при формировании ДЗП
- Некорректная база распределения: например, включение в расчет командировочных, которые относятся к ОЗП.
- Отсутствие первичных документов: например, не предоставлены расшифровки выплат за праздники.
- Путаница с резервами: резерв на оплату отпусков в бухучете ≠ фактические начисления ДЗП в РКМ.
Заключение
ДЗП в РКМ по ГОЗ — это регулируемая законодательством статья затрат, требующая строгого документального обоснования. Ее корректный расчет влияет на формирование цены продукции и соблюдение норм прибыли.
Для избежания претензий со стороны заказчика или ФАС России необходимо:
1. Закрепить методику расчета ДЗП в учетной политике.
2. Использовать актуальные формы РКМ (Приказ ФАС № 995/22).
3. Включать в ДЗП все предусмотренные ТК РФ выплаты за неотработанное время, включая праздничные дни.
