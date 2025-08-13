Дополнительная заработная плата (ДЗП) в РКМ по ГОЗ

Она компенсирует выплаты за неотработанное время, предусмотренные трудовым законодательством, отраслевыми соглашениями или внутренними актами организации. В отличие от основной зарплаты (ОЗП), которая начисляется за фактически отработанное время, ДЗП покрывает периоды отсутствия работников по уважительным причинам.

3. Трудовой кодекс РФ ( ст. 112 ) — относит выплаты за нерабочие праздничные дни к расходам на оплату труда.

1. Приказ Минпромторга № 334 (ред. 2024 г.) — определяет состав затрат, включаемых в цену продукции ГОЗ, и порядок калькулирования ДЗП.

- Оплата праздничных дней — если работник не привлекался к работе в дни, указанные в ст. 112 ТК РФ (например, Новогодние каникулы, 9 Мая);

В ДЗП входят затраты на выплаты за неявочное время:

Командировочные расходы, время простоя, выплаты по гражданско-правовым договорам в ДЗП не включаются.

Пример : если годовые затраты на отпуска составили 5 млн руб., а фонд ОЗП — 20 млн руб., норматив = 25%.

Уровень ДЗП определяется как процентное соотношение к основной зарплате (ОЗП) основных производственных рабочих. Для этого используется Форма 10 (10д) РКМ.

Ключевые требования и спорные моменты

1. Обязательность выделения:

Приказ № 334 требует отдельного учета ДЗП в калькуляции. Исключение — малые предприятия, которые могут не формировать резервы на отпуска (на основании ФЗ № 402), но сама статья ДЗП в РКМ должна присутствовать.

2. Включение праздничных выплат:

Выплаты за нерабочие праздничные дни (ст. 112 ТК РФ) относятся к ДЗП и включаются в себестоимость. Например, вознаграждение в размере среднего дневного заработка за каждый праздник.

3. Контроль со стороны ВП (военной приемки):