Александр Харламов
Гособоронзаказ

Дополнительная заработная плата (ДЗП) в РКМ по ГОЗ

Дополнительная заработная плата (ДЗП) — это часть затрат на оплату труда, включаемая в себестоимость продукции по государственному оборонному заказу (ГОЗ).

Она компенсирует выплаты за неотработанное время, предусмотренные трудовым законодательством, отраслевыми соглашениями или внутренними актами организации. В отличие от основной зарплаты (ОЗП), которая начисляется за фактически отработанное время, ДЗП покрывает периоды отсутствия работников по уважительным причинам.

Нормативная база

Учет ДЗП регулируется:

1. Приказ Минпромторга № 334 (ред. 2024 г.) — определяет состав затрат, включаемых в цену продукции ГОЗ, и порядок калькулирования ДЗП.

2. Постановление Правительства № 1465 — устанавливает правила государственного регулирования цен, включая требования к обоснованию ДЗП в расчетно-калькуляционных материалах (РКМ).

3. Трудовой кодекс РФ (ст. 112) — относит выплаты за нерабочие праздничные дни к расходам на оплату труда.

4. Приказ ФАС № 995/22 — утверждает формы РКМ, включая Форму 10 (10д) для расчета уровня ДЗП.

Состав выплат, включаемых в ДЗП

В ДЗП входят затраты на выплаты за неявочное время:

- Отпуска (очередные, дополнительные, учебные); 

- Компенсации за неиспользованный отпуск; 

- Оплата праздничных дней — если работник не привлекался к работе в дни, указанные в ст. 112 ТК РФ (например, Новогодние каникулы, 9 Мая); 

- Выплаты за выполнение гособязанностей (суд, военные сборы); 

- Пособия по временной нетрудоспособности (больничные); 

- Доплаты за выслугу лет.

Исключения

Командировочные расходы, время простоя, выплаты по гражданско-правовым договорам в ДЗП не включаются.

Порядок расчета и отражения в РКМ

 1. Расчет норматива ДЗП: 

   Уровень ДЗП определяется как процентное соотношение к основной зарплате (ОЗП) основных производственных рабочих. Для этого используется Форма 10 (10д) РКМ.

Формула: 

   Норматив ДЗП (%) = (Сумма затрат на ДЗП / Фонд ОЗП) × 100

  Пример: если годовые затраты на отпуска составили 5 млн руб., а фонд ОЗП — 20 млн руб., норматив = 25%.

 2. Распределение затрат: 

   ДЗП включается в себестоимость пропорционально ОЗП основных работников. База распределения фиксируется в учетной политике предприятия.

 3. Документальное оформление: 

    - Форма 9 (9д): расшифровка затрат на ОЗП; 

   - Форма 10 (10д): обоснование норматива ДЗП; 

   - Форма 2: плановая калькуляция с выделением ДЗП как отдельной статьи.

Ключевые требования и спорные моменты

1. Обязательность выделения: 

   Приказ № 334 требует отдельного учета ДЗП в калькуляции. Исключение — малые предприятия, которые могут не формировать резервы на отпуска (на основании ФЗ № 402), но сама статья ДЗП в РКМ должна присутствовать.

 2. Включение праздничных выплат: 

   Выплаты за нерабочие праздничные дни (ст. 112 ТК РФ) относятся к ДЗП и включаются в себестоимость. Например, вознаграждение в размере среднего дневного заработка за каждый праздник.

 3. Контроль со стороны ВП (военной приемки): 

   Если ДЗП рассчитана без учета фактических начислений (например, через резервы), ВП может потребовать пересчета на основе реальных выплат.

Типовые ошибки при формировании ДЗП

- Некорректная база распределения: например, включение в расчет командировочных, которые относятся к ОЗП. 

- Отсутствие первичных документов: например, не предоставлены расшифровки выплат за праздники. 

- Путаница с резервами: резерв на оплату отпусков в бухучете ≠ фактические начисления ДЗП в РКМ.

Заключение

ДЗП в РКМ по ГОЗ — это регулируемая законодательством статья затрат, требующая строгого документального обоснования. Ее корректный расчет влияет на формирование цены продукции и соблюдение норм прибыли.

Для избежания претензий со стороны заказчика или ФАС России необходимо: 

1. Закрепить методику расчета ДЗП в учетной политике. 

2. Использовать актуальные формы РКМ (Приказ ФАС № 995/22). 

3. Включать в ДЗП все предусмотренные ТК РФ выплаты за неотработанное время, включая праздничные дни. 

 

Информации об авторе

