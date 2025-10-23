Трехлетний бюджет одобрен: что он принесет россиянам?

Автор: Виктория Кутузова, финансовый аналитик, медиатехнолог, PR-эксперт, главный редактор, продюсер медиапроектов
Эксперты:
Артем Кирьянов, депутат Государственной Думы РФ, Заместитель председателя Комитета по экономической политике, председатель Российского Союза Налогоплательщиков
Сергей Корчагин, учредитель Международного Медиа Агентства «Ценности Бизнеса», архитектор производственных систем, эксперт в сфере бережливого производства
В Государственной Думе состоялось первое чтение проекта бюджета на следующие три года. Спикер ГД Вячеслав Володин подчеркнул, что, несмотря на санкционное давление и существующие риски, ключевой финансовый документ направлен на обеспечение прогресса в стране. При этом приоритетом в распределении государственных средств остаётся социальная сфера. Проект закона был единогласно поддержан депутатами. Как новый бюджет изменит жизнь россиян - разбираемся вместе с финансовым аналитиком Викторией Кутузовой.
Стабильный бюджет в нестабильное время
Проект федерального бюджета основан на базовом прогнозе социально-экономического развития страны. Он предполагает, что в 2026 году ВВП РФ увеличится на 1,3%, а за трехлетний период- почти на 7%.
Особое внимание уделяется индексации социальных выплат, пенсий и пособий, чтобы обеспечить их соответствие уровню инфляции и сохранить покупательную способность граждан. Продолжится реализация программ поддержки материнства и детства, направленных на улучшение демографической ситуации в стране.
В сфере обороны планируется увеличение расходов на модернизацию вооруженных сил, разработку новых технологий и укрепление обороноспособности страны. Поддержка участников специальной военной операции и их семей остается важным приоритетом, включающим предоставление социальных гарантий, медицинской помощи и реабилитации.
Развитие инфраструктуры включает в себя строительство и модернизацию дорог, мостов, аэропортов и других объектов, необходимых для обеспечения экономического роста и улучшения качества жизни населения. Особое внимание уделяется развитию транспортной инфраструктуры в регионах, что будет способствовать повышению мобильности населения и развитию бизнеса.
Приоритеты бюджетной политики
Приоритетом бюджетной политики остается повышение эффективности использования государственных средств. В этих целях внедряются современные механизмы управления, основанные на принципах проектного управления и бюджетирования, ориентированного на результат. Особое внимание уделяется оптимизации расходов и выявлению резервов повышения доходов.
Бюджетная политика также направлена на стимулирование экономического роста и создание благоприятного инвестиционного климата. Правительство планирует активно использовать инструменты налогового регулирования для поддержания предпринимательской активности и привлечения инвестиций в приоритетные отрасли экономики. Важным аспектом является укрепление финансовой самостоятельности регионов. Бюджетная политика предусматривает расширение возможностей региональных бюджетов по формированию собственных доходов и реализации социально-экономических программ.
Артем Кирьянов, депутат Государственной Думы РФ, Заместитель председателя Комитета по экономической политике, председатель Российского Союза Налогоплательщиков
В целом, бюджет на трехлетку отражает стремление правительства обеспечить устойчивое развитие страны, сохранить социальную стабильность и укрепить обороноспособность в условиях меняющейся мировой обстановки.
Не устану повторять: "Основа успеха - уважение к людям и ресурсам". А еще доверие. Отчисляя часть заработанных денег в бюджет, предприниматели закономерно ожидают, что государственные структуры выполнят свою часть социального договора: обеспечат им и их семьям качественное здравоохранение и образование, безопасность и остальные права и свободы согласно Конституции нашей страны. А также, вполне логично, налогоплательщики ожидают, что их деньги будут расходоваться эффективно и целесообразно. По-честному. Соблюдение этих правил, обеспечение бюджетом решения социальных задач повышает уровень доверия и соответственно экономическую и гражданскую активность людей, собираемость налоговых отчислений, выход предпринимателей из "серой зоны". И, как следствие, укрепление всех аспектов суверенитета страны.
Сергей Корчагин, учредитель Международного Медиа Агентства «Ценности Бизнеса», архитектор производственных систем, эксперт в сфере бережливого производства
Общий объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Национальных проектов в течение шести лет, превышает 41 трлн рублей. Это почти в 2,6 раза больше, чем было выделено за предыдущий шестилетний период. При этом объем затрат достигнет 44 трлн. Таким образом, невзирая на введенные ограничения, Российская Федерация не увеличивает долговую нагрузку и продолжает удерживать один из самых низких показателей заимствований.
От слов к цифрам
Важнейшим направлением бюджета являются меры по повышению демографии.
«Детский бюджет» на три года превысит 10 трлн рублей.
Предоставление с 2026 года ежегодной семейной выплаты (в виде возмещения части уплаченного НДФЛ) гражданам РФ, имеющим 2 и более детей (с учетом критерия нуждаемости);
Реализация программы материнского капитала до 2030 года с индексацией на уровень инфляции и предоставление семьям с детьми возможности получения остатков средств материнского капитала без определения цели их использования (общий объем за три года составит более 1,8 трлн рублей).
Более 2 трлн рублей учтены на программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми. Это включает субсидирование % ставки по ипотеке для всех семей с детьми (около 1,8 трлн рублей), а также единовременные выплаты (450 тыс. рублей) многодетным семьям (с 3-мя и более детьми) на частичное погашение ипотеки (более 300 млрд рублей).
Здравоохранение
В рамках исполнения поручения Президента, в 6-летнем периоде будут направлены дополнительные ресурсы на здравоохранение в сумме более 1 трлн руб.
На реализацию национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в трехлетке предусмотрено более 900 млрд руб.
В полном объеме предусмотрены средства на программы лекарственного обеспечения, включая помощь детям с тяжелыми, редкими заболеваниями через Фонд «Круг добра», профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, обеспечение лекарств по программе 14 ВЗН.
В рамках национального проекта «Семья» будут направлены средства на развитие объектов детского здравоохранения: инфраструктуры перинатальных центров, детских больниц, роддомов. На это будет направлено более 94 млрд руб. в ближайшие 3 года.
Образование
В сфере образования, в первую очередь, продолжается модернизация и строительство школ и детских садов.
Почти 110 млрд рублей учтены на финансирование строительства 150 школ к 2030 году.
На финансирование капитального ремонта школ будет направлено более 290 млрд руб. в 2026-2028 гг.
Для создания современной инфраструктуры детских садов в 2026-2028 гг. на ремонт будет направлено 50,9 млрд рублей; на строительство новых учреждений еще 26,6 млрд руб., всего к 2030 году построено более 100 детских садов;
На ремонт техникумов будет направлено за три года более 60,0 млрд рублей;
На создание кампусов мирового уровня в 2026-2028 годах предусмотрено почти 170 млрд рублей. Цель – создание 25 кампусов к 2030 году и не менее 40 кампусов к 2036 году;
Проведение капремонта и оснащение студенческих общежитий: до 2030 года запланировано провести капитальный ремонт порядка 800 общежитий университетов. На эти цели в 2026-2028 годах предусмотрено более 70 млрд рублей.
За принятие законопроекта проголосовало 323 парламентария из 402, при этом голосов против не было. Еще 79 депутатов предпочли воздержаться от участия в голосовании. Срок направления поправок ко второму чтению назначен на 10 ноября.
Начать дискуссию