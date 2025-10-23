Трехлетний бюджет одобрен: что он принесет россиянам?

Стабильный бюджет в нестабильное время

Проект федерального бюджета основан на базовом прогнозе социально-экономического развития страны. Он предполагает, что в 2026 году ВВП РФ увеличится на 1,3%, а за трехлетний период- почти на 7%.

Особое внимание уделяется индексации социальных выплат, пенсий и пособий, чтобы обеспечить их соответствие уровню инфляции и сохранить покупательную способность граждан. Продолжится реализация программ поддержки материнства и детства, направленных на улучшение демографической ситуации в стране.

В сфере обороны планируется увеличение расходов на модернизацию вооруженных сил, разработку новых технологий и укрепление обороноспособности страны. Поддержка участников специальной военной операции и их семей остается важным приоритетом, включающим предоставление социальных гарантий, медицинской помощи и реабилитации.

Развитие инфраструктуры включает в себя строительство и модернизацию дорог, мостов, аэропортов и других объектов, необходимых для обеспечения экономического роста и улучшения качества жизни населения. Особое внимание уделяется развитию транспортной инфраструктуры в регионах, что будет способствовать повышению мобильности населения и развитию бизнеса.