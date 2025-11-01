Хайп вокруг НДС: к чему привело предложение Минфина

Автор: Виктория Кутузова, финансовый аналитик, медиатехнолог, PR-эксперт, главный редактор, продюсер медиапроектов
Эксперты:
Максим Чирков, экономист, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов «Государственного Университета Управления»
Сергей Корчагин, учредитель Международного Медиа Агентства «Ценности Бизнеса», архитектор производственных систем, эксперт в сфере бережливого производства
Министерство финансов ожидает, что дефицит бюджета в 2026 году составит 3,8 трлн рублей, что ниже, чем в 2025 году (5,7 трлн рублей). Основными источниками финансирования дефицита останутся внутренние заимствования и размещение облигаций. Общий объем заимствований в 2026 году планируется на уровне 2,6 трлн рублей.
Что является главной причиной?
Повышение ставки НДС с 20% до 22%, как правило, является следствием комплекса экономических и политических факторов, а не единственной причиной. Одним из главных мотивов является стремление государства увеличить налоговые поступления в бюджет. Повышение ставки, даже незначительное (в данном случае на 2%), может существенно нарастить объём собираемых налогов, что позволяет финансировать различные государственные программы и проекты, будь то инфраструктурные инициативы, социальные выплаты, или инвестиции в образование и здравоохранение.
Другой причиной является необходимость компенсации дефицита бюджета. Этот инструмент используется в условиях экономической нестабильности или при возникновении неожиданных расходов, например, связанных с кризисными явлениями или необходимостью реализации крупных социальных программ.
Кроме того, повышение НДС в 2026 году обусловлено желанием стимулировать внутреннее производство и потребление. Более высокая ставка НДС на импортные товары может сделать их менее конкурентоспособными по сравнению с отечественными, тем самым поддерживая местных производителей. Однако этот эффект может быть нивелирован, если одновременно не предпринимаются меры по поддержке конкурентоспособности отечественной продукции, например, через снижение административных барьеров или предоставление налоговых льгот.
Наконец, повышение НДС может быть частью более широкой налоговой реформы, направленной на оптимизацию налоговой системы и повышение её эффективности. В рамках такой реформы могут приниматься и другие меры, такие как изменение ставок других налогов, расширение налоговой базы или упрощение налогового администрирования. Цель состоит в том, чтобы создать более справедливую и эффективную налоговую систему, которая будет способствовать экономическому росту и развитию страны.
То есть повышение НДС имеет как положительные, так и отрицательные последствия. С одной стороны, это может увеличить доходы бюджета и стимулировать внутреннее производство. С другой стороны, это может привести к повышению цен, снижению потребительского спроса и ухудшению положения наиболее уязвимых слоев населения.
Общая сумма дополнительных поступлений в бюджет от повышения налогов в 2026 году составит около 2,3 трлн рублей. Помимо повышения НДС, важными источниками доходов станут налоги на игорный бизнес и увеличение сборов от упрощённого налогообложения.
Почему выбрали именно повышение НДС?
Альтернативные варианты увеличения доходов бюджета рассматривались Министерством финансов, но повышение НДС было признано наиболее целесообразным по ряду причин:
1. Широкий охват налогоплательщиков
НДС взимается со всех товаров и услуг, что делает его универсальным механизмом для увеличения доходов. Акцизы затрагивают только отдельные категории товаров (например, алкоголь, топливо), а налог на прибыль крупных компаний ограничивает круг плательщиков.
2. Незначительное влияние на население
Поскольку НДС включен в стоимость товаров и услуг, его повышение отражается равномерно на всех слоях населения. В отличие от прогрессивной шкалы НДФЛ, которая может вызвать недовольство у высокооплачиваемых граждан, НДС менее заметно для потребителей.
3. Прогрессивность налоговой системы
Прогрессивная шкала НДФЛ и налог на роскошь могли бы показаться несправедливыми и вызвать социальное недовольство. Повышение НДС представляется более нейтральным и не вызывает резких протестов.
4. Международная практика
Многие страны применяют НДС как основной источник доходов бюджета. Его простота и удобство администрирования делают его привлекательным инструментом для государств.
5. Доступность для контроля
НДС контролируется через автоматизированные системы, что упрощает надзор за соблюдением налогового законодательства. Это позволяет минимизировать уклонение от уплаты налогов.
6. Сбалансированность налоговой нагрузки
Повышение НДС обеспечивает равномерное распределение налоговой нагрузки между предприятиями и потребителями, в то время как акцизы и налог на прибыль крупных компаний могут вызвать дисбалансы в экономике.
Главная тема обсуждений среди предпринимателей - повышение НДС в 2026 году. Никто не сомневается, что пресловутые 2% в реальности повысят цены на 5-10% минимум (горький опыт уже имеем). "Эффект хлыста", как и закон причины и следствия, действуют неумолимо. Каждый в цепочке производства и поставок "решит свои проблемы" - и "ву-а-ля" - покупатель уже задумается, на что и сколько тратить "свои кровные". Уже падает спрос, производство встает (если вы не работаете на ВПК, это сейчас святое). Это каждый сейчас может наблюдать, это уже сейчас происходит на ваших глазах.
Однако, когда большинство "охлаждает" свою компанию и ждет "черных лебедей", некоторые готовятся к их прилету. Когда одни (как все) ждут лучших времен, другие приводят в порядок свои компании и зарабатывают на повышении НДС.
Это временная или постоянная мера?
Увеличение НДС в 2026 году вызвало широкий резонанс в деловых кругах и среди населения. Вопрос о том, является ли эта мера временной или постоянной, остается одним из самых актуальных. Официальные заявления правительства обычно подчеркивают необходимость увеличения НДС для стабилизации бюджета и финансирования приоритетных социальных программ. Однако, как показывает практика, временные меры часто становятся постоянными, особенно если они приносят ощутимый доход в казну.
Пока что конкретных планов по возврату ставки НДС к 20% в будущем, после улучшения экономической ситуации, официально не озвучивалось. Дискуссии на эту тему ведутся в экспертном сообществе и в кулуарах правительства, но публичных заявлений, подкрепленных конкретными сроками или условиями, не было. Многое будет зависеть от состояния экономики в последующие годы, от динамики инфляции, уровня доходов населения и эффективности налогового администрирования.
Стоит отметить, что снижение НДС – это сложный и многофакторный процесс, требующий тщательного анализа возможных последствий. С одной стороны, снижение ставки может стимулировать потребительский спрос и поддержать бизнес, но с другой – может негативно сказаться на бюджетных поступлениях, особенно если экономика не достигнет устойчивого роста.
Вероятность возврата к прежней ставке НДС будет зависеть от комплекса экономических показателей и политической воли. Оптимистичный сценарий предполагает, что при устойчивом экономическом росте, снижении инфляции и повышении собираемости налогов правительство может рассмотреть возможность снижения ставки НДС в среднесрочной перспективе. Однако, в текущих условиях, когда экономическая ситуация остается нестабильной, говорить о конкретных сроках или гарантиях снижения НДС представляется преждевременным.
Удар по конкретным отраслям
Повышение НДС до 22% с 1 января 2026 года, безусловно, окажет различное влияние на разные отрасли экономики. Рассмотрим, какие сектора пострадают сильнее всего.
1. Розничная торговля
Повышение НДС напрямую влияет на розничных продавцов, так как они вынуждены включать этот налог в цену товаров. Это приведет к росту цен на продукты питания, одежду, бытовую технику и другие товары первой необходимости. В результате потребители столкнутся с повышенным давлением на семейный бюджет, что может снизить спрос и сказаться на выручке торговых компаний.
2. Строительство и недвижимость
Строительные компании и застройщики понесут дополнительные расходы на приобретение стройматериалов и подрядные работы. Цены на жилье и коммерческую недвижимость могут вырасти, что негативно скажется на доступности недвижимости для населения и может замедлить темпы строительного сектора.
3. Автомобилестроение и транспорт
Автомобильные заводы и автодилеры также пострадают от повышения НДС, так как автомобили и запчасти подорожают. Это может снизить продажи автомобилей и негативно повлиять на транспортные компании, которые зависят от приобретения новых транспортных средств.
4. Медицина и фармацевтика
Фармацевтические компании и аптеки столкнутся с дополнительным налоговым бременем, что может привести к росту цен на лекарственные препараты и медицинское оборудование. Пациентам придется платить больше за медицинскую помощь и медикаменты, что усугубит проблемы доступности качественной медицинской помощи.
5. Электроника и бытовая техника
Производитель электроники и бытовой техники понесут прямые убытки из-за повышения НДС, так как их продукция станет дороже. Это может привести к снижению спроса на дорогие устройства и оборудованию, что негативно скажется на производителях и ритейлерах.
6. Туризм и гостеприимство
Туристические операторы и отели также столкнутся с последствиями повышения НДС, так как это увеличит стоимость туристических пакетов и проживания. В результате туристы могут выбирать более дешевые направления или отказываться от путешествий, что негативно скажется на предприятиях туристической отрасли.
7. Образование и культура
Платные образовательные учреждения и культурные заведения также подвергнутся воздействию повышения НДС, что может вынудить их поднимать цены на образовательные услуги и посещения мероприятий. Это может ограничить доступ к образованию и культурной жизни для населения.
Двойной удар для самозанятых и малого бизнеса на УСН
Рост НДС неизбежно ведет к увеличению цен практически на все группы товаров и услуг. Даже если напрямую самозанятые и малый бизнес не платят этот налог, они, как потребители, ощущают его влияние на стоимости используемых ими материалов, оборудования, аренды помещений и даже бытовых товаров.
Для самозанятых, чьи доходы часто невелики, это может стать серьезным испытанием. Увеличение затрат на повседневные нужды снижает их покупательную способность, а значит, меньше средств остается на развитие своего дела или инвестиции в будущее. Малый бизнес на УСН, хоть и может быть более устойчивым, тоже столкнется с необходимостью пересматривать свою ценовую политику или сокращать издержки, чтобы оставаться конкурентоспособным.
На мой взгляд, это влияние вряд ли будет существенным. Несмотря на то, что рост цен, безусловно, произойдет, это влияние будет в очень ограниченном масштабе. Понятно, это некоторая добавка к инфляции, но это разовая добавка, которая повлияет лишь на некоторые характеристики бизнеса.
В целом, я думаю, что для большинства предпринимателей и даже потребителей это будет практически незаметно, поскольку рост цен из-за повышения НДС будет ниже, чем непосредственно сам рост налога на добавленную стоимость.
При этом реальные доходы, то есть доходы с учетом инфляции, снизятся. Если предприниматель не сможет повысить цены на свои товары или услуги в соответствии с ростом НДС, его прибыль уменьшится. В итоге, он будет зарабатывать номинально ту же сумму, но позволить себе на нее сможет меньше.
В условиях повышения НДС самозанятым и малому бизнесу необходимо тщательно анализировать свои затраты и искать возможности для оптимизации. Возможные пути – пересмотр закупок, поиск более выгодных поставщиков, повышение эффективности процессов и, возможно, повышение цен на свои товары или услуги, чтобы компенсировать возросшие затраты.
Влияние на сбережения и кредитование
Действительно, существует риск того, что изменение экономической политики может спровоцировать аналогичную реакцию потребителей, как в 2018 году. Опасения относительно обесценивания сбережений подталкивают людей к конвертации денежных средств в товары длительного пользования, недвижимость или другие активы, которые, по их мнению, сохранят свою стоимость. Этот процесс, в свою очередь, может разогнать инфляцию и создать дополнительное давление на курс национальной валюты.
Что касается кредитования, то здесь также существует потенциальная угроза. Рост инфляции и ухудшение экономической ситуации могут привести к снижению платежеспособности населения. В результате, увеличится число заемщиков, испытывающих трудности с погашением кредитов, что приведет к росту просроченной задолженности. Банкам придется увеличивать резервы на покрытие возможных убытков, что негативно скажется на их прибыльности и может ограничить возможности кредитования.
Однако, важно отметить, что ситуация не является однозначной и зависит от множества факторов. Во-первых, ключевую роль играет реакция регулятора, в частности, Центрального Банка. Своевременные и эффективные меры по сдерживанию инфляции и стабилизации валютного курса могут значительно снизить риски. Во-вторых, на поведение потребителей и бизнеса влияет уровень доверия к экономической политике правительства и прогнозы относительно будущего. Чем более позитивными будут эти прогнозы, тем меньше вероятность панических настроений и резких колебаний на рынке.
Международный опыт
Предлагаемая ставка НДС в России на уровне 22% оказывается близкой к средней европейской норме и соответствует международным стандартам налогообложения. Рассмотрим сравнение с ведущими европейскими странами.
- Германия: 19% (стандартная ставка).
- Франция: 20% (стандартная ставка).
- Италия: 22% (стандартная ставка).
- Испания: 21% (стандартная ставка).
- Великобритания: 20% (стандартная ставка).
- Венгрия: 27% (самая высокая ставка в Европе).
Средняя ставка НДС в Европейском Союзе колеблется около 21%, что делает российское предложение (22%) вполне сопоставимым с большинством европейских экономик.
Российский НДС традиционно имел среднюю ставку (20%), что соответствовало мировым нормам. Однако повышение до 22% выводит Россию на уровень Италии и Испании, приближая ее к верхней границе средних значений. Это говорит о том, что Россия намерена выровняться с соседними странами по уровню налоговой нагрузки.
Налоговая мораль
Повышение НДС в 2026 году действительно несет в себе риск стимулирования уклонения от налогов и ухода бизнеса в тень, особенно среди малых и средних предприятий (МСП). Более высокая налоговая нагрузка может стать критичной для компаний с небольшой прибылью, особенно в условиях нестабильной экономической ситуации. В попытке сохранить конкурентоспособность и приемлемый уровень рентабельности, некоторые предприниматели могут прибегнуть к незаконным схемам минимизации налоговых выплат.
Особенно уязвимы предприятия, работающие в секторах с высокой долей наличного оборота или сложными цепочками поставок. Здесь облегчается возможность сокрытия части доходов или завышения расходов, что затрудняет контроль со стороны налоговых органов. Кроме того, увеличение налоговой нагрузки может спровоцировать рост цен, что негативно скажется на потребительском спросе и еще больше подтолкнет бизнес к поиску способов снижения издержек, в том числе и через уклонение от налогов.
Рост уклонения от налогов несет в себе серьезные последствия для экономики. Это приводит к сокращению налоговых поступлений в бюджет, что ограничивает возможности государства финансировать социальные программы и инфраструктурные проекты. Кроме того, недобросовестная конкуренция со стороны "теневого" бизнеса подрывает позиции законопослушных компаний, которые платят налоги в полном объеме.
Для минимизации негативных последствий повышения НДС необходимо комплексный подход. Важно усилить контроль за налоговыми выплатами, используя современные технологии и методы анализа данных. Одновременно с этим, необходимо упростить налоговое администрирование и снизить бюрократическую нагрузку на бизнес, особенно на МСП. Также, целесообразно рассмотреть возможность предоставления льгот и субсидий для предприятий, работающих в приоритетных отраслях экономики или осуществляющих инвестиции в развитие.
Наконец, ключевым фактором является повышение налоговой грамотности и ответственности предпринимателей. Необходимо проводить разъяснительную работу о преимуществах добросовестной уплаты налогов и негативных последствиях уклонения от них. Важно создать в обществе культуру уважения к налоговому законодательству и понимания того, что налоги – это вклад каждого в развитие страны.
