Хайп вокруг НДС: к чему привело предложение Минфина

Что является главной причиной?

Повышение ставки НДС с 20% до 22%, как правило, является следствием комплекса экономических и политических факторов, а не единственной причиной. Одним из главных мотивов является стремление государства увеличить налоговые поступления в бюджет. Повышение ставки, даже незначительное (в данном случае на 2%), может существенно нарастить объём собираемых налогов, что позволяет финансировать различные государственные программы и проекты, будь то инфраструктурные инициативы, социальные выплаты, или инвестиции в образование и здравоохранение.

Другой причиной является необходимость компенсации дефицита бюджета. Этот инструмент используется в условиях экономической нестабильности или при возникновении неожиданных расходов, например, связанных с кризисными явлениями или необходимостью реализации крупных социальных программ.

Кроме того, повышение НДС в 2026 году обусловлено желанием стимулировать внутреннее производство и потребление. Более высокая ставка НДС на импортные товары может сделать их менее конкурентоспособными по сравнению с отечественными, тем самым поддерживая местных производителей. Однако этот эффект может быть нивелирован, если одновременно не предпринимаются меры по поддержке конкурентоспособности отечественной продукции, например, через снижение административных барьеров или предоставление налоговых льгот.

Наконец, повышение НДС может быть частью более широкой налоговой реформы, направленной на оптимизацию налоговой системы и повышение её эффективности. В рамках такой реформы могут приниматься и другие меры, такие как изменение ставок других налогов, расширение налоговой базы или упрощение налогового администрирования. Цель состоит в том, чтобы создать более справедливую и эффективную налоговую систему, которая будет способствовать экономическому росту и развитию страны.

То есть повышение НДС имеет как положительные, так и отрицательные последствия. С одной стороны, это может увеличить доходы бюджета и стимулировать внутреннее производство. С другой стороны, это может привести к повышению цен, снижению потребительского спроса и ухудшению положения наиболее уязвимых слоев населения.

Общая сумма дополнительных поступлений в бюджет от повышения налогов в 2026 году составит около 2,3 трлн рублей. Помимо повышения НДС, важными источниками доходов станут налоги на игорный бизнес и увеличение сборов от упрощённого налогообложения.​