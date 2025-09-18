ЦОК ОК ПД 18.09 Мобильная
🔴 Вебинар: Как ИИ помогает бухгалтеру выйти на аутсорс и зарабатывать больше →
Евгений Басс
Налоговые проверки

Больше ничего не скрыть от налоговой — придется платить

Современные технологии позволяют ФНС эффективно контролировать финансовые потоки и снижать вероятность ухода от налогов, что необходимо знать бизнесу и как действовать.

Только в 1 из 40 случаев за 2025 год закончилась проверка Федеральной налоговой службы без доначислений! О чем это может свидетельствовать:

  1. Раньше работал тезис о том, любой что «щекотливый» вопрос может раскрыться только при выездной налоговой проверке. Теперь это не работает, т.к. доли доначислений растут по итогам выездной налоговой проверки, так и в результате камеральной, и в будущем доначислений по результатам камеральных проверок будет больше и больше.

  2. Использование риск-ориентированного подхода при назначении выездных налоговых проверок.  Предпроверочный анализ стал более тщательнее, это значит, что ФНС заранее просматривает операции, отчетность, документы, собирает сведения, и в рамках проверки «бьет» точечно и целенаправленно. Больше никаких холостых выстрелов, по результатам анализа налоговая будет 100% знать, где ваше больное место, «схема» либо банальная ошибка, которая может стоить вам доначислений.

  3. Уровень внедрения автоматизации в ФНС нереально высок.  АСК НДС-2 (поиск разрыва цепочек НДС), СУР АСК НДС-2 (разложение контрагентов по группам риска), программные комплексы «ВНП-Отбор» (данные бухгалтерской и налоговой отчетности) , «Однодневка» (сведения о массовых учредителях, руководителях и мест регистрации),  «Налог-3» (вся информация о налогоплательщике, в том числе имуществе, наличии средств и т.п.), Федеральный реестр предполагаемых выгодоприобретателей (перечень предприятий, которые по падают в результате автоматизированного анализа). За несколько прошедших лет налоговая смогла разработать и внедрить автоматизированные системы, которые являются поистине кладезем информации – от общей информации по контрагентам, разрывам по НДС до конечных бенефициаров, в чьих интересах совершаются сделки.  Не удивительно, что ФНС первая из государственных органов, которая сможет внедрить в свои программные комплексы ИИ 😊

  4. Суммы доначислений становятся все больше. И здесь речь идет уже о многих миллионах, средняя сумма доначислений за выездную проверку в Москве и Санкт-Петербурге за первую половину 2025 года составила 248,79 млн рублей.

  5. Вариантов договориться полюбовно практически нет несмотря на то, что ФНС приглашает на беседу и предлагает добровольно оплатить сумму, по которой выставиться требование. При несогласии можно уходить в официальную плоскость отказа, запрос документов, суд, но это отнимет много времени, сил и ресурсов.

Мы аплодируем налоговой службе, которая смогла усовершенствовать свои системы мониторинга, контроля и сбора денежных средств с налогоплательщиков, но как же защититься свой бизнес или бизнес компании, где работаешь наемным сотрудником?

  •   Соблюдаем принцип должной осмотрительности

  •   Регулярно проверяем свои сделки на предмет того, может ли проверяющий расценить это как дробление либо иную схему налоговой оптимизации

  • Активно внедряем инструменты мониторинга, используя любой доступный автоматизированный комплекс

  • Следим за качеством документооборота, а еще лучше внедряем электронный документооборот, интегрировав его с любым доступным сервисом по проверке контрагентов и мониторинговых систем

  • Устраняем любые возможные несоответствия между внутренними данными и внешними источниками информации

  • Придерживаемся принципа экономической целесообразности сделок и избегаем любых признаков необоснованной налоговой выгоды

ФНС при малой численности сотрудников смогла сосредоточиться на высокого уровня риск-ориентированного подходе, но это также значит, что и бизнесу необходимо перестраиваться, обеляться, тщательнее следить за сделками и контрагентами (внутренний контроль и аудит здесь только в помощь) и автоматизировать свои процессы так, как если бы это делала налоговая в рамках предпроверочного анализа.

 к.э.н., эксперт в области бизнес-рисков Евгений Владимирович Басс

эксперт в области внутреннего контроля и аудита Татьяна Владимировна Плотникова

Информации об авторе

Евгений Басс

Евгений Басс

Заместитель директора в Москва

2 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Тарифы