Больше ничего не скрыть от налоговой — придется платить

Современные технологии позволяют ФНС эффективно контролировать финансовые потоки и снижать вероятность ухода от налогов, что необходимо знать бизнесу и как действовать.

Только в 1 из 40 случаев за 2025 год закончилась проверка Федеральной налоговой службы без доначислений! О чем это может свидетельствовать:

Раньше работал тезис о том, любой что «щекотливый» вопрос может раскрыться только при выездной налоговой проверке. Теперь это не работает, т.к. доли доначислений растут по итогам выездной налоговой проверки, так и в результате камеральной, и в будущем доначислений по результатам камеральных проверок будет больше и больше. Использование риск-ориентированного подхода при назначении выездных налоговых проверок. Предпроверочный анализ стал более тщательнее, это значит, что ФНС заранее просматривает операции, отчетность, документы, собирает сведения, и в рамках проверки «бьет» точечно и целенаправленно. Больше никаких холостых выстрелов, по результатам анализа налоговая будет 100% знать, где ваше больное место, «схема» либо банальная ошибка, которая может стоить вам доначислений. Уровень внедрения автоматизации в ФНС нереально высок. АСК НДС-2 (поиск разрыва цепочек НДС), СУР АСК НДС-2 (разложение контрагентов по группам риска), программные комплексы «ВНП-Отбор» (данные бухгалтерской и налоговой отчетности) , «Однодневка» (сведения о массовых учредителях, руководителях и мест регистрации), «Налог-3» (вся информация о налогоплательщике, в том числе имуществе, наличии средств и т.п.), Федеральный реестр предполагаемых выгодоприобретателей (перечень предприятий, которые по падают в результате автоматизированного анализа). За несколько прошедших лет налоговая смогла разработать и внедрить автоматизированные системы, которые являются поистине кладезем информации – от общей информации по контрагентам, разрывам по НДС до конечных бенефициаров, в чьих интересах совершаются сделки. Не удивительно, что ФНС первая из государственных органов, которая сможет внедрить в свои программные комплексы ИИ 😊 Суммы доначислений становятся все больше. И здесь речь идет уже о многих миллионах, средняя сумма доначислений за выездную проверку в Москве и Санкт-Петербурге за первую половину 2025 года составила 248,79 млн рублей. Вариантов договориться полюбовно практически нет несмотря на то, что ФНС приглашает на беседу и предлагает добровольно оплатить сумму, по которой выставиться требование. При несогласии можно уходить в официальную плоскость отказа, запрос документов, суд, но это отнимет много времени, сил и ресурсов.

Мы аплодируем налоговой службе, которая смогла усовершенствовать свои системы мониторинга, контроля и сбора денежных средств с налогоплательщиков, но как же защититься свой бизнес или бизнес компании, где работаешь наемным сотрудником?

Соблюдаем принцип должной осмотрительности

Регулярно проверяем свои сделки на предмет того, может ли проверяющий расценить это как дробление либо иную схему налоговой оптимизации

Активно внедряем инструменты мониторинга, используя любой доступный автоматизированный комплекс

Следим за качеством документооборота, а еще лучше внедряем электронный документооборот, интегрировав его с любым доступным сервисом по проверке контрагентов и мониторинговых систем

Устраняем любые возможные несоответствия между внутренними данными и внешними источниками информации

Придерживаемся принципа экономической целесообразности сделок и избегаем любых признаков необоснованной налоговой выгоды

ФНС при малой численности сотрудников смогла сосредоточиться на высокого уровня риск-ориентированного подходе, но это также значит, что и бизнесу необходимо перестраиваться, обеляться, тщательнее следить за сделками и контрагентами (внутренний контроль и аудит здесь только в помощь) и автоматизировать свои процессы так, как если бы это делала налоговая в рамках предпроверочного анализа.

к.э.н., эксперт в области бизнес-рисков Евгений Владимирович Басс

эксперт в области внутреннего контроля и аудита Татьяна Владимировна Плотникова