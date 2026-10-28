Иностранец работает по ГПХ: какие документы проверяет заказчик и кто уведомляет МВД

Федеральный закон № 115-ФЗ отдельно определяет заказчика работ или услуг как лицо, использующее труд иностранного гражданина по гражданско-правовому договору. Для многих миграционных требований разницы между трудовым договором и ГПХ практически нет: иностранец должен иметь законное право работать в России, а заказчик обязан проверить это право и уведомить МВД о заключении и прекращении договора.
Особенно это важно для складов, производств, строительства, доставки и других сфер, где ГПХ часто используют для временного персонала.
ГПХ с иностранцем заключать можно
Российское законодательство не запрещает заключать с иностранными гражданами гражданско-правовые договоры на выполнение работ или оказание услуг.
Это может быть подряд на определенный результат или договор оказания конкретных услуг.
Но само название «ГПХ» ничего не меняет в миграционном статусе человека.
Если для работы иностранцу требуется патент или разрешение на работу, они нужны и при ГПХ. Закон прямо говорит о работодателях и заказчиках работ (услуг), использующих труд иностранцев.
Например, гражданин Узбекистана временно пребывает в России и выполняет по ГПХ комплектацию заказов для компании. То, что его не приняли в штат, не позволяет работать без патента.
Точно так же заказчик не может сказать: «Он подрядчик, поэтому документы мы не проверяем».
Сначала нужно определить миграционный статус исполнителя
Не существует одного набора документов для любого иностранца.
Перед заключением договора нужно понять, на каком основании человек вправе работать в России.
Условно исполнители делятся на несколько основных групп:
временно пребывающие иностранцы, которым нужен патент;
иностранцы, работающие по разрешению на работу;
граждане государств ЕАЭС;
иностранцы с РВП;
иностранцы с видом на жительство;
отдельные специальные категории, для которых законом установлены собственные правила.
Именно от статуса зависит, какой разрешительный документ нужно проверять.
Если иностранец работает по патенту
Это типичная ситуация для граждан Узбекистана или Таджикистана.
Организация или ИП вправе заключить с таким исполнителем ГПХ, если он законно находится в России, достиг 18 лет и имеет действующий патент. Это прямо предусмотрено статьей 13.3 закона № 115-ФЗ.
Заказчику стоит проверить паспорт иностранца, патент и документы, позволяющие убедиться, что патент продолжает действовать.
Важно помнить: наличие пластиковой карточки само по себе еще не подтверждает право работать сегодня.
Срок действия патента зависит от своевременной уплаты фиксированных авансовых платежей по НДФЛ. Поэтому на практике заказчику стоит запросить подтверждение последних платежей.
Нужно проверить регион патента
По общему правилу временно пребывающий иностранный гражданин не вправе работать за пределами субъекта РФ, где ему выдан патент.
То же ограничение действует и для заказчика: он не вправе использовать труд иностранца за пределами соответствующего региона.
Например, патент выдан в Калужской области, а услуги по ГПХ фактически оказываются на складе в Московской области.
Само наличие действующего патента здесь проблему не решает.
Есть специальные исключения — например, механизм работы по одному патенту в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области при соблюдении требований статьи 13.3-1.
Но применять московское исключение ко всей России нельзя.
А профессию тоже нужно проверять?
Это зависит от конкретного документа и региональных правил.
Закон позволяет ограничивать трудовую деятельность профессией, специальностью, должностью или видом деятельности, указанными в разрешительном документе.
Если такое ограничение есть, заказчик не вправе фактически привлекать человека к другой работе.
Для ГПХ это особенно важно.
Нельзя решить проблему формулировкой договора.
Если на бумаге написано «оказание услуг», а фактически человек выполняет деятельность, которую его разрешительный документ не позволяет осуществлять, контролирующие органы будут смотреть на реальные обстоятельства.
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Если у иностранца РВП
Иностранцу с разрешением на временное проживание патент или обычное разрешение на работу не требуется.
Но у РВП есть территориальное ограничение.
По общему правилу такой иностранец вправе осуществлять трудовую деятельность только в субъекте РФ, где ему разрешено временное проживание. Закон предусматривает отдельные исключения, но считать РВП разрешением на свободную работу по всей России нельзя.
Поэтому заказчик проверяет сам документ и регион.
Например, человек с РВП в Тульской области хочет заключить ГПХ на регулярные работы на объекте в Москве. Здесь нельзя ограничиться тем, что «патент ему не нужен».
Сначала нужно проверить, вправе ли он работать именно в Москве.
Если у исполнителя вид на жительство
С действующим видом на жительство патент для работы не требуется.
И обычного ограничения одним субъектом, характерного для РВП, здесь нет.
Но заказчик все равно должен удостовериться в личности исполнителя и действительности его миграционного статуса.
Главное: отсутствие патента не означает отсутствие миграционного контроля вообще.
Уведомление МВД о договоре ГПХ с владельцем ВНЖ заказчик все равно подает.
Пункт 8 статьи 13 закона № 115-ФЗ сформулирован применительно к иностранным гражданам и гражданско-правовым договорам в целом, а не только к работникам по патентам.
Если исполнитель — гражданин ЕАЭС
Граждане Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Армении могут работать в России без патента и разрешения на работу в соответствии с Договором о ЕАЭС.
Это распространяется и на работу по гражданско-правовым договорам.
Но отсутствие патента опять же не освобождает заказчика от оформления самого договора и миграционного уведомления.
В октябре 2026 года для заказчика безопасное правило остается простым: заключили с иностранным гражданином договор ГПХ на выполнение работ или оказание услуг — проверяем его статус и уведомляем МВД в установленном порядке.
Если у иностранца разрешение на работу
Для части иностранных граждан, прежде всего прибывших в визовом порядке, применяется разрешение на работу.
Здесь проверка сложнее.
Нужно учитывать категорию иностранца, регион действия документа, профессию или вид деятельности и наличие у заказчика разрешения на привлечение иностранных работников, если оно требуется в конкретном случае.
Поэтому схема:
«У человека есть какое-то разрешение на работу, значит, можем заключить ГПХ»
небезопасна.
Нужно проверить, позволяет ли именно этот документ выполнять именно эту работу у данного заказчика.
Какие документы не нужно требовать как при трудоустройстве
ГПХ остается гражданско-правовым договором.
Поэтому не стоит механически переносить на него перечень документов для приема сотрудника по статье 65 ТК РФ.
Например, трудовая книжка для заключения обычного договора подряда не нужна. Не возникает и должность в штатном расписании.
Документ об образовании имеет смысл требовать, если квалификация принципиальна для конкретной услуги либо это прямо установлено законодательством.
Для миграционной проверки важнее другое:
кто этот человек, законно ли он находится в России и имеет ли право выполнять конкретные работы в конкретном регионе.
Нужно ли проверять миграционный учет
Миграционный учет не является «разрешением на работу».
Но заказчику полезно понимать, законно ли иностранец находится в России.
Особенно это касается временно пребывающих граждан.
Если из документов видно, что срок пребывания закончился или возникли иные проблемы со статусом, одного патента или договора ГПХ недостаточно.
Отдельно стоит проверять сведения в реестре контролируемых лиц МВД, если есть основания сомневаться в актуальном статусе человека.
Для бизнеса риск заключается не только в неправильном договоре, но и в фактическом допуске к работам иностранца, который не имеет соответствующего права.
А если иностранец зарегистрирован как самозанятый
Статус плательщика НПД не заменяет миграционный статус.
Это два разных слоя законодательства.
Самозанятость отвечает на вопрос, как облагается доход человека налогом.
Патент, разрешение на работу, РВП, ВНЖ или правила ЕАЭС отвечают на другой вопрос: имеет ли иностранный гражданин право осуществлять трудовую деятельность в России.
Поэтому фраза:
«Он самозанятый, значит, патент не нужен»
сама по себе неверна.
Сначала заказчик проверяет право иностранца работать в России, затем уже налоговый статус исполнителя.
И уведомление МВД о договоре ГПХ наличие НПД также не отменяет. Пункт 8 статьи 13 № 115-ФЗ привязывает обязанность именно к привлечению иностранца по договору на выполнение работ или оказание услуг.
Кто уведомляет МВД о заключении договора ГПХ
Заказчик.
Именно это один из главных ответов статьи.
Если российская компания или ИП заключает с иностранцем гражданско-правовой договор на выполнение работ или оказание услуг, организация или ИП выступает заказчиком работ (услуг) в смысле закона № 115-ФЗ.
Заказчик обязан уведомить территориальный орган МВД в том субъекте РФ, где иностранный гражданин осуществляет деятельность.
Срок — не более трех рабочих дней с даты заключения договора.
То есть исполнитель не должен убеждать компанию:
«Я сам сообщу в МВД».
Его собственные миграционные обязанности могут существовать параллельно, но уведомление о заключении ГПХ — обязанность заказчика.
С сентября действует новая форма
С 1 сентября 2026 года применяются формы, утвержденные приказом МВД России от 12 мая 2026 года № 290.
О заключении трудового договора или ГПХ подается форма из приложения № 7.
О прекращении — форма из приложения № 8.
Порядок подачи установлен приложением № 9.
Форма № 7 единая и для трудовых, и для гражданско-правовых отношений: в ней указывается соответствующий вид договора.
К уведомлению в предусмотренном приказом порядке прилагается согласие иностранного гражданина на обработку персональных данных.
Куда отправлять уведомление
Не обязательно по юридическому адресу заказчика.
Закон ориентируется на субъект РФ, на территории которого иностранный гражданин фактически осуществляет трудовую деятельность.
Предположим, компания зарегистрирована в Москве, а иностранный исполнитель по ГПХ работает на подмосковном складе.
По общему правилу ориентироваться нужно на место фактического выполнения работ, а не на московский юридический адрес ООО.
Это особенно важно для федеральных компаний с объектами в разных регионах.
А если человек работает и в Москве, и в Подмосковье
Для иностранцев, работающих по патенту в рамках специального режима статьи 13.3-1, действует отдельное правило.
Если деятельность ведется на территориях двух субъектов — например, Москвы и Московской области, — заказчик должен уведомить МВД в каждом из них.
Если сначала исполнитель работал только в одном регионе, а позже начал выполнять работы во втором, уведомление во второй субъект подается в течение трех рабочих дней с момента начала деятельности там.
То есть и здесь ГПХ ничего не упрощает.
Один договор может потребовать миграционных действий в двух регионах.
Нужно ли уведомлять МВД, когда ГПХ закончился
Да.
Обязанность возникает не только при заключении, но и при прекращении или расторжении договора.
Заказчик снова получает срок не более трех рабочих дней.
С 1 сентября 2026 года для этого используется приложение № 8 к приказу МВД № 290.
Для ГПХ этот этап иногда пропускают чаще, чем при трудовых отношениях.
Компания получила результат, подписала акт, бухгалтерия произвела окончательный расчет — и все считают проект закрытым.
Но миграционная обязанность заказчика может на этом только начаться.
Поэтому процедура закрытия договора с иностранным исполнителем должна включать проверку необходимости уведомления МВД.
Сам владелец патента сейчас тоже уведомляет МВД
До конца 2026 года для владельцев патентов сохраняется отдельная обязанность.
Иностранный гражданин должен в течение двух месяцев со дня выдачи патента направить в выдавший патент орган МВД собственное уведомление об осуществлении трудовой деятельности.
К нему прилагается копия трудового договора или договора ГПХ. Если гражданско-правовой договор в допустимом случае заключен устно, сведения о нем отражаются в уведомлении.
Это личная обязанность иностранца.
И она не заменяет уведомление заказчика.
Верховный суд в обзоре судебной практики № 2 за 2026 год отдельно подтвердил: сообщение работодателя или заказчика в МВД не освобождает владельца патента от его собственной обязанности, установленной статьей 13.3.
Поэтому в октябре 2026 года схема выглядит так:
заказчик уведомляет о своем договоре в течение трех рабочих дней, а владелец патента при наличии соответствующей обязанности выполняет свое двухмесячное уведомление.
С 2027 года часть правил для владельцев патентов изменится, поэтому для договоров следующего года уже нужно ориентироваться на новую редакцию закона.
Должен ли заказчик контролировать личное уведомление иностранца
Формально это обязанность самого иностранного гражданина.
Но у компании есть прямой практический интерес.
Если владелец патента не выполнит предусмотренную законом процедуру, патент может быть аннулирован. А значит, заказчик потеряет право продолжать привлекать человека к работам.
Поэтому разумно хотя бы попросить исполнителя подтвердить, что его обязанность выполнена, если двухмесячный срок еще актуален.
Это особенно важно для длительных договоров.
Что будет, если МВД не уведомить
Ответственность предусмотрена статьей 18.15 КоАП РФ.
За неуведомление или нарушение установленного порядка уведомления о заключении либо прекращении договора организация может получить штраф от 400 000 до 800 000 рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.
В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях санкции могут достигать 1 млн рублей.
ИП при нарушениях миграционного законодательства во многих случаях отвечает по правилам, установленным для юридических лиц.
Поэтому договор с одним временным исполнителем не стоит воспринимать как незначительную кадровую формальность.
Цена пропущенного уведомления может многократно превысить стоимость самой услуги.
ГПХ не должен маскировать обычные трудовые отношения
Есть и второй, уже не чисто миграционный риск.
Компания может правильно проверить патент, своевременно уведомить МВД и все равно получить проблемы, если договор ГПХ фактически скрывает обычную работу сотрудника.
Например, комплектовщик месяцами выходит на один склад по обязательному графику, работает под руководством начальника смены, выполняет постоянную трудовую функцию и получает оплату фактически за отработанное время.
Здесь возникает вопрос уже о переквалификации гражданско-правовых отношений в трудовые.
Поэтому правильная миграционная документация не делает любой ГПХ законным.
Сначала необходимо выбрать подходящую юридическую модель самой работы.
Что проверить заказчику перед подписанием ГПХ
Практический алгоритм можно свести к нескольким шагам:
Установить личность иностранного гражданина и определить его миграционный статус.
Проверить основание права на работу: патент, разрешение на работу, РВП, ВНЖ, гражданство государства ЕАЭС или другое предусмотренное законом основание.
Для патента или разрешения проверить срок действия, регион и ограничения по деятельности, если они установлены.
Убедиться, что иностранец законно находится в России и его статус остается актуальным.
Если исполнитель заявляет НПД, отдельно проверить статус самозанятого — но не считать его заменой миграционных документов.
Заключить ГПХ до фактического допуска к выполнению работ.
В течение трех рабочих дней уведомить МВД по форме приложения № 7 к приказу № 290.
После прекращения договора снова уведомить МВД в трехдневный срок по приложению № 8.
Если работает владелец патента, в 2026 году отдельно напомнить ему о собственной обязанности по уведомлению МВД, если она еще должна быть выполнена.
Для компаний, использующих десятки временных исполнителей, лучше превратить эту схему в стандартный внутренний процесс, а не проверять документы каждый раз «по памяти».
Главное
Работа иностранца по ГПХ не является обходным путем вокруг миграционного законодательства.
Если иностранному гражданину для работы нужен патент или разрешение, гражданско-правовой договор от этой обязанности не освобождает.
Заказчик должен проверить, имеет ли конкретный человек право выполнять конкретные работы в конкретном регионе.
А после заключения ГПХ именно заказчик обязан уведомить МВД — не позднее трех рабочих дней. После прекращения договора уведомление подается снова.
С 1 сентября 2026 года используются формы приказа МВД № 290: приложение № 7 для заключения договора и приложение № 8 для его прекращения.
Для владельцев патентов в 2026 году при этом сохраняется и собственная обязанность иностранного гражданина уведомить МВД об осуществлении трудовой деятельности в установленный двухмесячный срок. Уведомление заказчика ее не заменяет.
Поэтому безопасная формула для бизнеса выглядит так:
ГПХ меняет характер отношений с человеком, но не отменяет проверку миграционного статуса и уведомление МВД.