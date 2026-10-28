Иностранец работает по ГПХ: какие документы проверяет заказчик и кто уведомляет МВД

ГПХ с иностранцем заключать можно

Российское законодательство не запрещает заключать с иностранными гражданами гражданско-правовые договоры на выполнение работ или оказание услуг.

Это может быть подряд на определенный результат или договор оказания конкретных услуг.

Но само название «ГПХ» ничего не меняет в миграционном статусе человека.

Если для работы иностранцу требуется патент или разрешение на работу, они нужны и при ГПХ. Закон прямо говорит о работодателях и заказчиках работ (услуг), использующих труд иностранцев.

Например, гражданин Узбекистана временно пребывает в России и выполняет по ГПХ комплектацию заказов для компании. То, что его не приняли в штат, не позволяет работать без патента.

Точно так же заказчик не может сказать: «Он подрядчик, поэтому документы мы не проверяем».