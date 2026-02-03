8135 Общая моб
Роман Алымов
Благотворительность

Благотворительность для подсудимых

Пожертвования на благие цели — способ смягчить наказание по уголовному делу. Как сделать и оформить его максимально эффективно?

В этой статье я смотрю на благотворительность под очень узким углом — только как на инструмент, который использует защита в уголовном процессе. Этот взгляд циничный, зато кратко и по делу.

Почему благотворительность полезна

Есть три варианта, как благотворительность помогает в уголовном деле.

Во-первых, это признак социально ответственной личности, это положительная характеристика. Человек, который тратит свои деньги на других — более хороший, чем тот, который не тратит.

Наказание для него скорее достигнет нужного эффекта, поэтому при прочих равных судья может назначить ему более мягкое наказание — обоснованно и без риска изменения приговора в вышестоящей инстанции.

Во-вторых, пожертвование может быть расценено как заглаживание вреда, причиненного преступлением. Совершил преступление — причинил вред обществу. Но загладил его — это смягчающее обстоятельство, суд обязан учесть его при назначении наказания. Если остальные факторы позволяют, выбрать или хотя бы посмотреть в сторону выбора более мягкого вида наказания, меньшего или условного срока.

В-третьих, по делам небольшой и средней тяжести благотворительность может быть основанием как для прекращения дела.

Подсудимый так старательно загладил вред, что можно вообще обойтись без приговора и прекратить дело по деятельному раскаянию или с судебным штрафом (не путать с наказанием в виде штрафа).

Если есть потерпевший

Благотворительность наиболее целесообразна в тех делах, где нет потерпевшего, например, дача взятки, налоговые преступления. Здесь нет конкретного потерпевшего, с которым можно договориться и дать денег, поэтому приходится заглаживать вред перед всем обществом.

По делам с потерпевшим — тоже можно, но следует сначала возместить всё потерпевшему и зафиксировать это документально. Иначе есть риск, что он обидится:

Как так-то? Мне возместили мало, а в какой-то фонд заплатили много? Я так не согласен, тоже хочу много, теперь считаю, что причинённый мне вред полностью не возмещён!

Так можно потерять смягчающее «возмещение вреда потерпевшему».

Сумма пожертвования

Пожертвование — это не способ откупиться от правосудия. Нет формулы типа:

«Десять тысяч рублей — минус месяц к сроку лишения свободы».

Это небольшое смягчающее обстоятельство, небольшая гирька на вашу часу весов. Но может оказаться так, что именно этой гирьки не хватает, чтобы перевесить с реального срока на условный.

На вопрос суммы нет универсального ответа. Она зависит от дела и от вашего имущественного положения, надо учитывать всю конкретику вашего дела, поэтому спросите у своего адвоката.

На начало 2026 года ориентир на минимум — 10 тысяч рублей. Если меньше — суд может подумать, что это издевательство и формализм.

Средний размер, если не учитывать крупные и совсем страшные дела, — около 50 тысяч. Жертвовать больше — часто не имеет смысла. Но если в деле фигурируют оооочень крупные суммы или ваше имущественное положение явно выше среднего, то порог разумности тоже повышается.

Если денег нет совсем (или они все арестованы), можно благотворить личным трудовым участием — волонтёрить, выполнять бесплатные общественно полезные работы и так далее. Некоторые фонды прямо предлагают волонтёрские вакансии на своих сайтах.

Куда жертвовать

Целесообразно выбрать такую благотворительную организацию, цели которой связаны с вменяемым преступлением. Если у вас наркотическая статья — жертвуйте туда, где реабилитируют наркозависимых. Если насильственные действия в отношение полицейского — в фонд помощи ветеранам МВД.

Если ничего подходящего нет — жертвуйте на детей. Дети подходят к любой статье.

Сейчас (начало 2026) столь же универсальным будет пожертвование на СВО.

Чем подтвердить

Минимум — чек или банковская справка о переводе денег.

Этого формально достаточно, но можно сделать красиво и дополнительно приложить:

  1. Устав благотворительной организации — именно там зафиксированы официальные цели её деятельности, эти формулировки можно использовать, чтобы обосновать, как именно пожертвование загладило вред

    .

  2. Официальную отчетность благотворительной организации, её регистрационные документы, договор пожертвования — это работа на убедительность довода через толщину стопки доказательств. Пользы приносит чуточку, но показывает, как вы старались. Кто старается — тот проявляет уважение к суду и потому чуть больше молодец.

  3. Благодарственное письмо. В идеале — ещё и отчёт с картинками, как пожертвование было израсходовано. Наглядные материалы гораздо убедительнее, чем одинокий чек о переводе.

    Некоторые фонды упрощают «клиентский путь» и формируют стандартизированные пакеты документов для жертвователей, которые находятся под уголовным преследованием.

 

Хорошо, если эти советы будут вам полезны. Но ещё лучше, если вы не окажетесь в ситуации, когда потребуется их применять.

