Новые поправки в Налоговый кодекс: каких изменений ожидать в ближайшее время

Правительство внесло в Государственную Думу проект поправок в Налоговый кодекс (Законопроект № 1026190-8). Изменения, помимо прочего, предполагают повышение ставки НДС с 20% до 22% и снижение предельного дохода для применения УСН до 10 млн руб. вместо действующих 60 млн руб.

Законопроектом также предусмотрены:

отмена льготных тарифов по страховым взносам для малого и среднего бизнеса, а для IT-компаний — повышение ставок до 15% в пределах лимита базы и 7,6% сверх него. Очевидно, что указанное изменение приведет к росту налоговой нагрузки для большинства компаний МСП и удорожанию товаров/услуг для конечных потребителей;

упрощение условий налогового мониторинга: для участия в нем будет достаточно соответствия одному критерию вместо трех: объем выручки, величина активов, размер уплаченных налогов;

передача налоговым органам функции по расчету транспортного, земельного налога и налога на имущество по кадастровой стоимости (сейчас расчет делают сами компании). Иными словами налогоплательщиков избавят от технической обязанности самостоятельно рассчитывать указанные налоги, что снизит риск ошибок и споров с налоговой. Однако очевидно, что возрастет зависимость от корректности расчетов со стороны ФНС;

увеличение НДФЛ для иностранных агентов до 30% и отмена налоговых льгот для организаций с долей их участия свыше 10% приведут для затронутых компаний к росту расходов и могут вызвать их уход с российского рынка в связи с существенным увеличением налогового бремени.

В случае принятия законопроекта новые правила вступят в силу с января 2026 года.

Поправки носят преимущественно фискальный характер и направлены на сокращение дефицита бюджета России, однако одновременно они создают риски для бизнеса, в особенности для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также для IT-сектора в рамках сокращения льгот по оплате страховых взносов. Положительным исключением можно считать лишь упрощение налогового мониторинга и в некоторой степени автоматизацию исчисления отдельных налогов.

