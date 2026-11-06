Пересмотр решений ФАС: Правительство предлагает установить годичный предел

Правительство внесло в Госдуму два законопроекта, которые уточняют порядок пересмотра решений ФАС и исчисления срока давности привлечения к административной ответственности по делам о нарушении антимонопольного законодательства.

Инициатива затрагивает два самостоятельных вопроса: как долго участники антимонопольного дела смогут добиваться пересмотра принятого решения и как такой пересмотр должен влиять на сроки административного преследования.

Годичный срок для пересмотра решений ФАС

Законопроект № 22644-9 предусматривает изменения в порядок пересмотра антимонопольным органом («ФАС») решений и предписаний по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.

Сейчас заявление о пересмотре подается в течение 3 месяцев со дня, когда лицо узнало или должно было узнать об основаниях для пересмотра. Пропущенный срок может быть восстановлен при наличии уважительных причин, если ходатайство подано в течение 6 месяцев со дня установления таких оснований. При этом общего предельного срока, исчисляемого с даты принятия решения или выдачи предписания, закон не устанавливает.

Законопроект предлагает установить такой предел – 1 год со дня принятия решения и (или) выдачи предписания антимонопольным органом.

Исключение предусмотрено для заявлений, содержащих доказательства отсутствия нарушения антимонопольного законодательства в действиях (бездействии) лица, в отношении которого принято решение. На такие заявления годичное ограничение распространяться не будет.

Как изменится исчисление срока давности?

Второй законопроект № 22639-9 предусматривает поправки в КоАП РФ.

Сейчас срок давности привлечения к административной ответственности за ряд антимонопольных правонарушений исчисляется со дня вступления в силу решения комиссии антимонопольного органа, которым установлен факт нарушения.

Однако законодательство не содержит однозначных правил исчисления этого срока при пересмотре первоначального решения ФАС по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.

Проблема стала предметом рассмотрения Конституционного Суда. В Постановлении от 29.04.2026 № 29-П суд указал на необходимость устранить правовую неопределенность и установил временный порядок применения законодательства.

В частности, Конституционный Суд определил временный порядок применения законодательства: если в результате пересмотра подтверждается то же самое нарушение со стороны того же лица, срок давности исчисляется со дня вступления в силу первоначального решения комиссии.

При этом административное производство не должно прекращаться исключительно в связи с пересмотром решения ФАС, а постановление о привлечении к ответственности не может быть вынесено до вступления в силу решения комиссии по итогам пересмотра.

Законопроект предлагает закрепить соответствующий механизм в КоАП РФ и дополнительно урегулировать приостановление течения срока давности на период приостановления производства по антимонопольному делу.

Почему это важно для бизнеса?

С одной стороны, годичный предел должен пресечь намеренное затягивание подачи заявления о пересмотре. Ранее участник дела мог откладывать обращение в расчете на истечение трехлетнего срока давности привлечения к ответственности. В таком случае при повторном рассмотрении ФАС пришлось бы прекратить дело, даже если нарушение подтвердится.

С другой стороны, уточнение правил исчисления срока давности призвано исключить ситуации, когда пересмотр первоначального решения фактически приводил к повторному запуску административного преследования за то же нарушение.

Для бизнеса это означает повышение предсказуемости антимонопольных процедур, но одновременно и необходимость внимательнее контролировать сроки и основания для пересмотра решений.

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