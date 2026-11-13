Кто такие самозанятые и какой налог они платят?

Самозанятость – это возможность легально получать доход от работы на себя. Например, если вы занимаетесь репетиторством, делаете сайты, фотографируете или оказываете другие услуги. Коротко о налоговом режиме в настоящей статьей.

Самозанятые — физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД).

НПД действует в экспериментальном порядке до 31 декабря 2028 года. Применять НПД могут граждане РФ, государств ЕАЭС и Украины при соблюдении установленных законом условий.

Условия применения НПД

Самозанятый самостоятельно осуществляет деятельность и получает доход от её результатов. Самозанятый может одновременно работать по трудовому договору, однако доходы от трудовой деятельности облагаются налогами по другим правилам. Самозанятый не привлекает наёмных работников по трудовым договорам.

НПД применяется не ко всем видам деятельности. Например, этот режим нельзя использовать при перепродаже товаров (за отдельными исключениями), реализации подакцизных товаров и в других предусмотренных законом случаях.

Ограничение по доходам — не более 2,4 млн рублей в календарный год. При превышении этого лимита право на применение НПД утрачивается. При этом регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) необязательно.

Налоговые ставки:

4% — с доходов от физических лиц;

6% — с доходов от организаций и ИП.

Самозанятые не уплачивают НДС, за исключением отдельных случаев, в частности при импорте товаров. Для ИП на НПД также предусмотрены специальные правила в отношении НДС при исполнении обязанностей налогового агента.

Как стать плательщиком НПД?

Для применения НПД необходимо зарегистрироваться в качестве налогоплательщика через приложение «Мой налог», веб-кабинет «Мой налог» на сайте ФНС России или иным предусмотренным способом.

Нужно ли регистрироваться в качестве ИП?

Нет. Физическое лицо может применять НПД без регистрации в качестве ИП, если для осуществляемой деятельности такая регистрация не обязательна.

Если лицо уже зарегистрировано в качестве ИП, оно также вправе перейти на НПД. Однако совмещать НПД с другими специальными налоговыми режимами нельзя, в том числе с УСН, АУСН и ПСН.

Налоговый вычет

Самозанятые имеют право на налоговый вычет в размере не более 10 000 рублей за весь период применения НПД.

Уплата налога и отчётность

ФНС самостоятельно рассчитывает налог на основании сведений о доходах, которые самозанятый передаёт через приложение или веб-кабинет «Мой налог».

За нарушение порядка или сроков передачи сведений о расчётах предусмотрен штраф в размере 20% от суммы расчёта, по которому допущено нарушение. При повторном нарушении в течение шести месяцев штраф составляет 100% суммы такого расчёта.

При получении оплаты самозанятый обязан сформировать чек и передать его покупателю (заказчику). При расчётах наличными или с использованием электронных средств платежа чек, как правило, формируется в момент расчёта. Для отдельных безналичных расчётов предусмотрены другие сроки.

Применять контрольно-кассовую технику (ККТ) при расчётах по доходам, облагаемым НПД, не требуется.

Налог уплачивается ежемесячно, не позднее 28-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

Представлять налоговые декларации по НПД не требуется.

Иные особенности

Период применения НПД сам по себе не включается в страховой стаж для назначения пенсии, поскольку самозанятые не обязаны уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.

При этом самозанятые вправе добровольно вступить в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и перечислять страховые взносы. В таком случае соответствующие периоды могут учитываться в страховом стаже по установленным правилам.

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