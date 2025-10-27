ЦОК КПП ОСНО 11.09 Мобильная
Айгуль Шадрина
Налоговые изменения 2026
Как пережить налоговую реформу 2026: пошаговый разбор на примере грузоперевозок

После нашего большого гайда по налоговой реформе 2026 года, мы получили десятки вопросов в личные сообщения. И самый главный из них: «Теория понятна. А как это будет выглядеть на МОИХ цифрах?». Вы просили показать — мы показываем.

Ссылка на гайд по налоговой реформе 2026.

С вами Айгуль Шадрина, основатель S4 Consulting, налоговый консультант с 15-летним опытом. Я помогаю собственникам бизнеса не просто выживать в периоды турбулентности, а находить точки роста. Налоговая реформа 2026 — именно такое время.

Сегодня мы вместе на реальном примере посмотрим, как меняется экономика бизнеса и как не уйти в минус. Для примера возьмем одну из уязвимых отраслей — грузоперевозки, для которых с 2026 года отменяют патентную систему, что для многих станет настоящим шоком.

Ключевые изменения в налоговом законодательстве

В настоящее время на рассмотрении находится проект Федерального закона №1026190-8 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вводит ряд мер, направленных на увеличение доходной базы бюджета и унификацию налоговой нагрузки. 

В законопроекте перечислен ряд мер, направленных на увеличение доходной базы бюджета и унификацию налоговой нагрузки для разных форм бизнеса. Среди ключевых изменений:

  • повышение ставки НДС с 20% до 22% (подп. «б» п. 7 ст. 2, п. 8 ст. 13 законопроекта);

  • снижение порога дохода, позволяющего применять освобождение от уплаты НДС, — с 60 млн. рублей до 10 млн. рублей в год (п. 1 ст. 2 законопроекта);

  • снижение порога доходов для применения патента с 60 млн. рублей до 10 млн. рублей (подпункт «б» п. 84 ст. 2 законопроекта).

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, данные меры направлены на повышение эффективности налогового администрирования и устранение ситуаций, при которых фиксированные или льготные режимы не отражают реальный масштаб деятельности налогоплательщиков.

Что изменится в налогообложении для грузоперевозок?

Главное и самое болезненное изменение — автотранспортные услуги по перевозке грузов полностью исключаются из перечня видов деятельности, для которых можно применять патентную систему налогообложения (ПСН) (п. 83 ст. 2 законопроекта).

Власти считают, что патент не отражает реальные доходы в этой отрасли. Это значит, что с 1 января 2026 года все индивидуальные предприниматели, занимающиеся грузоперевозками, будут вынуждены перейти на один из альтернативных режимов. Вероятность принятия этих поправок оценивается как высокая.

Последствия для предпринимателей: считаем на цифрах

С 2026 года предприниматели, работающие в сфере грузоперевозок, будут обязаны выбрать один из альтернативных налоговых режимов: УСН с объектом «доходы» либо «доходы минус расходы»; ОСНО или НПД (если деятельность ведется без привлечения наемных работников).

Кроме того, повышение ставки НДС до 22% и снижение лимита освобождения до 10 млн. рублей приведут к тому, что значительная часть субъектов малого бизнеса в транспортной сфере утратит право на освобождение от НДС и будет обязана зарегистрироваться в качестве плательщиков налога.

Чтобы показать, как это отразится на экономике бизнеса, мы смоделировали ситуацию для типовой компании-грузоперевозчика.

Исходные данные нашего кейса:

  • Доход: 12 млн рублей в год.

  • Расход : 10,2 млн рублей.

  • Прибыль до налогообложения: 1,8 млн рублей.

Исходные данные для расчетов

А теперь самое интересное — как меняется налоговая нагрузка и чистая прибыль в зависимости от выбранной системы налогообложения.

Расчет для ИП

примеры расчетов УСН «Доходы» 6% + НДС для ИП

Сценарий 1: УСН «Доходы» 6% + НДС по спецставке 5% (без вычета)

  • Логика: Самый простой, но «лобовой» подход. Вы платите 6% со всей выручки и добавляете 5% НДС, который полностью перечисляете в бюджет, не имея права на вычеты.

  • Результат: Чистая прибыль — 462,9 тыс. рублей. Это наш базовый, самый невыгодный вариант.

Сценарий 2: УСН «Доходы» 6% + НДС 22% (с правом вычета)

  • Логика: Вы все еще платите 6% с оборота, но теперь работаете с полноценным НДС 22%. Главное преимущество — вы можете принимать к вычету «входящий» НДС от ваших поставщиков (топливо, запчасти, лизинг).

  • Результат: За счет вычета по НДС налоговая нагрузка снижается. Чистая прибыль — 561,3 тыс. рублей. Уже значительно лучше.

пример расчетов УСН «Доходы минус расходы» 15% + НДС для ИП

Сценарий 3: УСН «Доходы минус расходы» 15% + НДС по спецставке 5%

  • Логика: Этот режим выгоден, если у вас высокая доля официальных, подтвержденных расходов. Налог платится с разницы между доходами и расходами.Важно помнить, что на этой системе налогообложения работает минимальный налог (1% от дохода), даже если бизнес убыточный, минимальный налог подлежит к уплате.

  • Результат: Один из выгодных сценариев для ИП в нашем кейсе. Чистая прибыль — 909 млн рублей.

Сценарий 4: УСН «Доходы минус расходы» 15% + НДС 22% (с вычетом)

  • Логика: Комбинация УСН «Доходы минус расходы» и полноценной работы с НДС 22%. Позволяет оптимизировать и налог на УСН (за счет расходов), и НДС (за счет вычетов).

  • Результат: Самый выгодный вариант. Чистая прибыль — 1 млн рублей.

Примеры расчетов ОСНО для ИП

Сценарий 5: ОСНО (Общая система налогообложения)

  • Логика: «Классика» с НДС 22% и уплатой НДФЛ 22% с прибыли. Этот режим часто оказывается самым затратным, но может быть необходим для работы с крупными заказчиками, которым критически важен «входящий» НДС.

  • Результат: Чистая прибыль — 884 тыс. рублей. В нашем случае выгоднее, чем УСН «Доходы», но проигрывает УСН «Доходы минус расходы» с НДС 22%..

Расчет для ООО:

Примеры расчетов УСН «Доходы» 6% + НДС для ООО

Цифры для ООО очень похожи на расчеты для ИП, но есть нюансы в логике.

Сценарий 1: УСН «Доходы» 6% + НДС по спецставке 5% (без вычета)

  • Логика: Как и для ИП, отсутствуют обязательные страховые взносы, это самый простой для учета, но самый дорогой путь. Компания платит 6% налог УСН со всей выручки и 5% НДС без возможности его уменьшить.

  • Результат: Минимальная чистая прибыль — 513 тыс. рублей.

Сценарий 2: УСН «Доходы» 6% + НДС 22% (с правом вычета)

  • Логика: Более сложный учет, но появляется возможность экономить. Компания по-прежнему на УСН «Доходы», но работает с полной ставкой НДС 22%, что позволяет принимать к вычету НДС от поставщиков.

  • Результат: Чистая прибыль возрастает до 612 тыс. рублей благодаря вычетам по НДС.

Примеры расчетов УСН «Доходы минус расходы» для ООО

Сценарий 3: УСН «Доходы минус расходы» 15% + НДС по спецставке 5%

  • Логика: Оптимально для компаний с высокой долей расходов. Налог УСН платится с разницы между доходами и расходами. В нашем примере этот режим оказывается крайне выгодным.

  • Результат: один из оптимальных для ООО в данном кейсе. Чистая прибыль —958 тыс. рублей.

Сценарий 4: УСН «Доходы минус расходы» 15% + НДС 22% (с вычетом)

  • Логика: Наиболее комплексный вариант на УСН, сочетающий учет расходов и полноценную работу с вычетами по НДС. Требует самой высокой квалификации бухгалтерии.

  • Результат: Самый выгодный вариант при соблюдении всех правил. Чистая прибыль — 1,3 млн рублей.

Пример расчета налогов по модели ОСНО для ООО

Сценарий 5: ОСНО (Общая система налогообложения)

  • Логика: Стандартная система с НДС 22%. Ключевое отличие от ИП — вместо НДФЛ компания платит налог на прибыль, ставка которого с 2025 года составит 25%.

  • Результат: Из-за более высокой ставки налога на прибыль, чистая прибыль на ОСНО для ООО составляет 1,1 млн рублей.

Как видно из расчетов, при одних и тех же исходных данных чистая прибыль может варьироваться от 513 тыс. рублей на УСН 6% (Вариант 1) до 1,3 млн рублей на УСН 15% с НДС 22% (Вариант 2). Разница — более чем в два раза. Неправильно выбранный режим может стоить вам половины прибыли.

Что делать прямо сейчас? Ваши три шага

  1. Провести финансово-экономический анализ. Не гадать, а считать. Вам нужно взять свои реальные показатели и смоделировать налоговую нагрузку для разных сценариев (УСН, ОСНО) с учетом новых ставок.

  2. Пересмотреть договоры и ценообразование. Рост налоговой нагрузки, особенно появление НДС, необходимо заложить в стоимость ваших услуг. При необходимости заранее обсудить новые условия с контрагентами для распределения налогового бремени и подписать необходимые доп.соглашения к договорам.

  3. Выбрать новый режим и подать уведомление. Определиться с новой системой налогообложения и подать соответствующее уведомление в ФНС нужно не позднее 31 декабря 2025 года.

Как самостоятельно оценить риски: пошаговая методология

Единого решения для всех не существует, потому что в каждом бизнесе свои нюансы. Но можем поделиться профессиональной методологией, которую используем для анализа любого бизнеса. Чтобы первично оценить варианты развития бизнеса, следуйте этим 6 шагам. 

Шаг 1: Соберите исходные данные

Точность начинается здесь. Вам нужны реальные цифры вашего бизнеса за год. Откройте 1С, управленческие таблицы или попросите бухгалтера выгрузить данные.

  • Выручка: общая сумма поступлений от клиентов.

  • Расходы: разделите их на группы, это важно.

    • Фонд оплаты труда (ФОТ).

    • Аренда, коммунальные платежи.

    • Закупки с НДС (например, топливо, лизинг, услуги связи).

    • Закупки без НДС (например, услуги ИП на патенте, закупка у «упрощенцев»).

    • Прочие расходы.

Шаг 2: Определите возможные сценарии

Выберите все налоговые режимы, которые теоретически вам доступны. Для большинства это будут:

  1. УСН «Доходы» 6%.

  2. УСН «Доходы минус расходы» 15%.

  3. ОСНО (Общая система налогообложения).

Шаг 3: Добавьте «переменную НДС»

С 2026 года большинство компаний на УСН с доходом выше 10 млн рублей становятся плательщиками НДС. Поэтому каждый сценарий на УСН нужно разделить еще на два подварианта:

  • Подвариант А: Уплата НДС по спецставке (5% или 7%) без права на вычеты. Это простой путь, но не всегда выгодный.

  • Подвариант Б: Уплата НДС по полной ставке 22% с правом принимать «входящий» НДС к вычету. Это сложнее в учете, но часто позволяет сэкономить.

Пример для нашего кейса: Для УСН «Доходы минус расходы» мы просчитываем два варианта: один с уплатой НДС 5% (без права на вычет), второй — с уплатой 22% и принятием к вычету НДС, уплаченного за ГСМ.

Шаг 4: Рассчитайте налоги для каждого сценария

Теперь самая ответственная часть. Последовательно посчитайте сумму налогов для каждой из полученных моделей.

  • НДС к уплате:

    • В подварианте А: Выручка * 5% (или 7%).

    • В подварианте Б: (Выручка * 22/122) - (НДС к вычету с ваших расходов).

  • Налог по УСН:

    • Для УСН «Доходы»: Выручка * 6%.

    • Для УСН «Доходы минус расходы»: (Доходы - Расходы) * 15%. Не забудьте про минимальный налог в 1% от выручки, если получился убыток.

  • Налоги на ОСНО:

    • Налог на прибыль (25% для ООО) или НДФЛ (22% для ИП).

Шаг 5: Вычислите чистую прибыль

Это момент истины. Из вашей прибыли до налогообложения (из Шага 1) вычтите все налоги, рассчитанные в Шаге 4 для каждого сценария.

Пример для нашего кейса (ООО):

  • Сценарий 1 (УСН Д + НДС 5%): 1,83 млн ₽ (прибыль до налога) - 612 тыс. ₽ (налог к уплате) = 612 тыс. ₽ чистой прибыли.

  • Сценарий 2 (УСН Д-Р + НДС 22%): 1,83 млн ₽ (прибыль до налога) - 536 тыс. ₽ (налог к уплате) = 1,3 млн ₽ чистой прибыли.

Шаг 6: Сравните результаты и примите решение

Положите перед собой итоговые цифры чистой прибыли по всем сценариям. Теперь ваше решение будет основано не на интуиции, а на математике. Цифры наглядно покажут, какой путь для вашей компании будет самым выгодным.

Неочевидные риски, о которых все забывают

Помимо прямого роста налогов, реформа несет и другие, менее очевидные риски:

  • Кассовые разрывы из-за НДС. Если вы переходите на работу с НДС, помните: налог нужно начислить в момент отгрузки, а вычет вы получите только после получения документов от поставщика. Эта разница во времени может привести к кассовым разрывам, особенно в начале. Вам понадобятся дополнительные оборотные средства.

  • Потеря клиентов. Если вы на УСН и вынуждены поднять цены из-за НДС, часть ваших клиентов (особенно те, кто на ОСНО) может уйти к более крупным поставщикам с полноценным НДС 22%, так как им это будет выгоднее для вычетов. Вам нужно заранее оценить, кто ваша ключевая аудитория.

  • Повышение стоимости персонала. Рост нагрузки на ФОТ — это не только ваши расходы. Это снижение конкурентоспособности ваших зарплат на рынке. Чтобы удержать ключевых сотрудников, возможно, придется увеличивать им оклады, что еще больше увеличит издержки.

  • Усложнение администрирования. Переход на НДС — это не просто «еще один налог». Это новые формы отчетности, книги покупок и продаж, электронные счета-фактуры. Стоимость услуг бухгалтера или бухгалтерского сервиса для вашей компании, скорее всего, вырастет.

Заключение: универсальный подход для защиты вашего бизнеса

Мы показали вам не просто цифры, а универсальную методологию, которую можно применить к любому бизнесу — будь то ИТ, торговля или производство. Главный вывод, который стоит сделать: в новых реалиях налоговой реформы самый большой риск — это бездействие и решения, принятые вслепую.

Используйте наш подход как шаблон, чтобы уже сейчас начать моделировать будущее вашего бизнеса. Просчитайте несколько сценариев, оцените риски и выберите оптимальный путь. Предупрежден — значит вооружен.

Айгуль Шадрина

Генеральный директор в Бухгалтерская компания S4Consulting

