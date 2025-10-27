Как пережить налоговую реформу 2026: пошаговый разбор на примере грузоперевозок

Ссылка на гайд по налоговой реформе 2026.
С вами Айгуль Шадрина, основатель S4 Consulting, налоговый консультант с 15-летним опытом. Я помогаю собственникам бизнеса не просто выживать в периоды турбулентности, а находить точки роста. Налоговая реформа 2026 — именно такое время.
Сегодня мы вместе на реальном примере посмотрим, как меняется экономика бизнеса и как не уйти в минус. Для примера возьмем одну из уязвимых отраслей — грузоперевозки, для которых с 2026 года отменяют патентную систему, что для многих станет настоящим шоком.
Ключевые изменения в налоговом законодательстве
В настоящее время на рассмотрении находится проект Федерального закона №1026190-8 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вводит ряд мер, направленных на увеличение доходной базы бюджета и унификацию налоговой нагрузки.
В законопроекте перечислен ряд мер, направленных на увеличение доходной базы бюджета и унификацию налоговой нагрузки для разных форм бизнеса. Среди ключевых изменений:
повышение ставки НДС с 20% до 22% (подп. «б» п. 7 ст. 2, п. 8 ст. 13 законопроекта);
снижение порога дохода, позволяющего применять освобождение от уплаты НДС, — с 60 млн. рублей до 10 млн. рублей в год (п. 1 ст. 2 законопроекта);
снижение порога доходов для применения патента с 60 млн. рублей до 10 млн. рублей (подпункт «б» п. 84 ст. 2 законопроекта).
Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, данные меры направлены на повышение эффективности налогового администрирования и устранение ситуаций, при которых фиксированные или льготные режимы не отражают реальный масштаб деятельности налогоплательщиков.
Что изменится в налогообложении для грузоперевозок?
Главное и самое болезненное изменение — автотранспортные услуги по перевозке грузов полностью исключаются из перечня видов деятельности, для которых можно применять патентную систему налогообложения (ПСН) (п. 83 ст. 2 законопроекта).
Власти считают, что патент не отражает реальные доходы в этой отрасли. Это значит, что с 1 января 2026 года все индивидуальные предприниматели, занимающиеся грузоперевозками, будут вынуждены перейти на один из альтернативных режимов. Вероятность принятия этих поправок оценивается как высокая.
Последствия для предпринимателей: считаем на цифрах
С 2026 года предприниматели, работающие в сфере грузоперевозок, будут обязаны выбрать один из альтернативных налоговых режимов: УСН с объектом «доходы» либо «доходы минус расходы»; ОСНО или НПД (если деятельность ведется без привлечения наемных работников).
Кроме того, повышение ставки НДС до 22% и снижение лимита освобождения до 10 млн. рублей приведут к тому, что значительная часть субъектов малого бизнеса в транспортной сфере утратит право на освобождение от НДС и будет обязана зарегистрироваться в качестве плательщиков налога.
Чтобы показать, как это отразится на экономике бизнеса, мы смоделировали ситуацию для типовой компании-грузоперевозчика.
Исходные данные нашего кейса:
Доход: 12 млн рублей в год.
Расход : 10,2 млн рублей.
Прибыль до налогообложения: 1,8 млн рублей.
А теперь самое интересное — как меняется налоговая нагрузка и чистая прибыль в зависимости от выбранной системы налогообложения.
Расчет для ИП
Сценарий 1: УСН «Доходы» 6% + НДС по спецставке 5% (без вычета)
Логика: Самый простой, но «лобовой» подход. Вы платите 6% со всей выручки и добавляете 5% НДС, который полностью перечисляете в бюджет, не имея права на вычеты.
Результат: Чистая прибыль — 462,9 тыс. рублей. Это наш базовый, самый невыгодный вариант.
Сценарий 2: УСН «Доходы» 6% + НДС 22% (с правом вычета)
Логика: Вы все еще платите 6% с оборота, но теперь работаете с полноценным НДС 22%. Главное преимущество — вы можете принимать к вычету «входящий» НДС от ваших поставщиков (топливо, запчасти, лизинг).
Результат: За счет вычета по НДС налоговая нагрузка снижается. Чистая прибыль — 561,3 тыс. рублей. Уже значительно лучше.
Сценарий 3: УСН «Доходы минус расходы» 15% + НДС по спецставке 5%
Логика: Этот режим выгоден, если у вас высокая доля официальных, подтвержденных расходов. Налог платится с разницы между доходами и расходами.Важно помнить, что на этой системе налогообложения работает минимальный налог (1% от дохода), даже если бизнес убыточный, минимальный налог подлежит к уплате.
Результат: Один из выгодных сценариев для ИП в нашем кейсе. Чистая прибыль — 909 млн рублей.
Сценарий 4: УСН «Доходы минус расходы» 15% + НДС 22% (с вычетом)
Логика: Комбинация УСН «Доходы минус расходы» и полноценной работы с НДС 22%. Позволяет оптимизировать и налог на УСН (за счет расходов), и НДС (за счет вычетов).
Результат: Самый выгодный вариант. Чистая прибыль — 1 млн рублей.
Сценарий 5: ОСНО (Общая система налогообложения)
Логика: «Классика» с НДС 22% и уплатой НДФЛ 22% с прибыли. Этот режим часто оказывается самым затратным, но может быть необходим для работы с крупными заказчиками, которым критически важен «входящий» НДС.
Результат: Чистая прибыль — 884 тыс. рублей. В нашем случае выгоднее, чем УСН «Доходы», но проигрывает УСН «Доходы минус расходы» с НДС 22%..
Расчет для ООО:
Цифры для ООО очень похожи на расчеты для ИП, но есть нюансы в логике.
Сценарий 1: УСН «Доходы» 6% + НДС по спецставке 5% (без вычета)
Логика: Как и для ИП, отсутствуют обязательные страховые взносы, это самый простой для учета, но самый дорогой путь. Компания платит 6% налог УСН со всей выручки и 5% НДС без возможности его уменьшить.
Результат: Минимальная чистая прибыль — 513 тыс. рублей.
Сценарий 2: УСН «Доходы» 6% + НДС 22% (с правом вычета)
Логика: Более сложный учет, но появляется возможность экономить. Компания по-прежнему на УСН «Доходы», но работает с полной ставкой НДС 22%, что позволяет принимать к вычету НДС от поставщиков.
Результат: Чистая прибыль возрастает до 612 тыс. рублей благодаря вычетам по НДС.
Сценарий 3: УСН «Доходы минус расходы» 15% + НДС по спецставке 5%
Логика: Оптимально для компаний с высокой долей расходов. Налог УСН платится с разницы между доходами и расходами. В нашем примере этот режим оказывается крайне выгодным.
Результат: один из оптимальных для ООО в данном кейсе. Чистая прибыль —958 тыс. рублей.
Сценарий 4: УСН «Доходы минус расходы» 15% + НДС 22% (с вычетом)
Логика: Наиболее комплексный вариант на УСН, сочетающий учет расходов и полноценную работу с вычетами по НДС. Требует самой высокой квалификации бухгалтерии.
Результат: Самый выгодный вариант при соблюдении всех правил. Чистая прибыль — 1,3 млн рублей.
Сценарий 5: ОСНО (Общая система налогообложения)
Логика: Стандартная система с НДС 22%. Ключевое отличие от ИП — вместо НДФЛ компания платит налог на прибыль, ставка которого с 2025 года составит 25%.
Результат: Из-за более высокой ставки налога на прибыль, чистая прибыль на ОСНО для ООО составляет 1,1 млн рублей.
Как видно из расчетов, при одних и тех же исходных данных чистая прибыль может варьироваться от 513 тыс. рублей на УСН 6% (Вариант 1) до 1,3 млн рублей на УСН 15% с НДС 22% (Вариант 2). Разница — более чем в два раза. Неправильно выбранный режим может стоить вам половины прибыли.
Что делать прямо сейчас? Ваши три шага
Провести финансово-экономический анализ. Не гадать, а считать. Вам нужно взять свои реальные показатели и смоделировать налоговую нагрузку для разных сценариев (УСН, ОСНО) с учетом новых ставок.
Пересмотреть договоры и ценообразование. Рост налоговой нагрузки, особенно появление НДС, необходимо заложить в стоимость ваших услуг. При необходимости заранее обсудить новые условия с контрагентами для распределения налогового бремени и подписать необходимые доп.соглашения к договорам.
Выбрать новый режим и подать уведомление. Определиться с новой системой налогообложения и подать соответствующее уведомление в ФНС нужно не позднее 31 декабря 2025 года.
Как самостоятельно оценить риски: пошаговая методология
Единого решения для всех не существует, потому что в каждом бизнесе свои нюансы. Но можем поделиться профессиональной методологией, которую используем для анализа любого бизнеса. Чтобы первично оценить варианты развития бизнеса, следуйте этим 6 шагам.
Шаг 1: Соберите исходные данные
Точность начинается здесь. Вам нужны реальные цифры вашего бизнеса за год. Откройте 1С, управленческие таблицы или попросите бухгалтера выгрузить данные.
Выручка: общая сумма поступлений от клиентов.
Расходы: разделите их на группы, это важно.
Фонд оплаты труда (ФОТ).
Аренда, коммунальные платежи.
Закупки с НДС (например, топливо, лизинг, услуги связи).
Закупки без НДС (например, услуги ИП на патенте, закупка у «упрощенцев»).
Прочие расходы.
Шаг 2: Определите возможные сценарии
Выберите все налоговые режимы, которые теоретически вам доступны. Для большинства это будут:
УСН «Доходы» 6%.
УСН «Доходы минус расходы» 15%.
ОСНО (Общая система налогообложения).
Шаг 3: Добавьте «переменную НДС»
С 2026 года большинство компаний на УСН с доходом выше 10 млн рублей становятся плательщиками НДС. Поэтому каждый сценарий на УСН нужно разделить еще на два подварианта:
Подвариант А: Уплата НДС по спецставке (5% или 7%) без права на вычеты. Это простой путь, но не всегда выгодный.
Подвариант Б: Уплата НДС по полной ставке 22% с правом принимать «входящий» НДС к вычету. Это сложнее в учете, но часто позволяет сэкономить.
Пример для нашего кейса: Для УСН «Доходы минус расходы» мы просчитываем два варианта: один с уплатой НДС 5% (без права на вычет), второй — с уплатой 22% и принятием к вычету НДС, уплаченного за ГСМ.
Шаг 4: Рассчитайте налоги для каждого сценария
Теперь самая ответственная часть. Последовательно посчитайте сумму налогов для каждой из полученных моделей.
НДС к уплате:
В подварианте А: Выручка * 5% (или 7%).
В подварианте Б: (Выручка * 22/122) - (НДС к вычету с ваших расходов).
Налог по УСН:
Для УСН «Доходы»: Выручка * 6%.
Для УСН «Доходы минус расходы»: (Доходы - Расходы) * 15%. Не забудьте про минимальный налог в 1% от выручки, если получился убыток.
Налоги на ОСНО:
Налог на прибыль (25% для ООО) или НДФЛ (22% для ИП).
Шаг 5: Вычислите чистую прибыль
Это момент истины. Из вашей прибыли до налогообложения (из Шага 1) вычтите все налоги, рассчитанные в Шаге 4 для каждого сценария.
Пример для нашего кейса (ООО):
Сценарий 1 (УСН Д + НДС 5%): 1,83 млн ₽ (прибыль до налога) - 612 тыс. ₽ (налог к уплате) = 612 тыс. ₽ чистой прибыли.
Сценарий 2 (УСН Д-Р + НДС 22%): 1,83 млн ₽ (прибыль до налога) - 536 тыс. ₽ (налог к уплате) = 1,3 млн ₽ чистой прибыли.
Шаг 6: Сравните результаты и примите решение
Положите перед собой итоговые цифры чистой прибыли по всем сценариям. Теперь ваше решение будет основано не на интуиции, а на математике. Цифры наглядно покажут, какой путь для вашей компании будет самым выгодным.
Неочевидные риски, о которых все забывают
Помимо прямого роста налогов, реформа несет и другие, менее очевидные риски:
Кассовые разрывы из-за НДС. Если вы переходите на работу с НДС, помните: налог нужно начислить в момент отгрузки, а вычет вы получите только после получения документов от поставщика. Эта разница во времени может привести к кассовым разрывам, особенно в начале. Вам понадобятся дополнительные оборотные средства.
Потеря клиентов. Если вы на УСН и вынуждены поднять цены из-за НДС, часть ваших клиентов (особенно те, кто на ОСНО) может уйти к более крупным поставщикам с полноценным НДС 22%, так как им это будет выгоднее для вычетов. Вам нужно заранее оценить, кто ваша ключевая аудитория.
Повышение стоимости персонала. Рост нагрузки на ФОТ — это не только ваши расходы. Это снижение конкурентоспособности ваших зарплат на рынке. Чтобы удержать ключевых сотрудников, возможно, придется увеличивать им оклады, что еще больше увеличит издержки.
Усложнение администрирования. Переход на НДС — это не просто «еще один налог». Это новые формы отчетности, книги покупок и продаж, электронные счета-фактуры. Стоимость услуг бухгалтера или бухгалтерского сервиса для вашей компании, скорее всего, вырастет.
Заключение: универсальный подход для защиты вашего бизнеса
Мы показали вам не просто цифры, а универсальную методологию, которую можно применить к любому бизнесу — будь то ИТ, торговля или производство. Главный вывод, который стоит сделать: в новых реалиях налоговой реформы самый большой риск — это бездействие и решения, принятые вслепую.
Используйте наш подход как шаблон, чтобы уже сейчас начать моделировать будущее вашего бизнеса. Просчитайте несколько сценариев, оцените риски и выберите оптимальный путь. Предупрежден — значит вооружен.
