Как пережить налоговую реформу 2026: пошаговый разбор на примере грузоперевозок

Ссылка на гайд по налоговой реформе 2026.

С вами Айгуль Шадрина, основатель S4 Consulting, налоговый консультант с 15-летним опытом. Я помогаю собственникам бизнеса не просто выживать в периоды турбулентности, а находить точки роста. Налоговая реформа 2026 — именно такое время.

Сегодня мы вместе на реальном примере посмотрим, как меняется экономика бизнеса и как не уйти в минус. Для примера возьмем одну из уязвимых отраслей — грузоперевозки, для которых с 2026 года отменяют патентную систему, что для многих станет настоящим шоком.