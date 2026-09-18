Восстановление учета — как навести порядок в бухгалтерии и не потерять его снова

В каких случаях учет действительно пора восстанавливать

По моей практике и по общей логике рынка запущенный учет почти всегда вырастает из одной из нескольких типовых ситуаций.

Бухгалтер уволился без передачи дел. Обязанность сдавать дела при увольнении главного бухгалтера в законе отдельно не закреплена — отсюда и вывод «директор бессилен». Он неверен. Проблема при этом настоящая: без регламента новый бухгалтер или аутсорсер получает базу без пояснений — что сделано, что нет, где расхождения.

На практике это означает, что часть операций проведена, часть нет, и никто, кроме уволившегося бухгалтера, точно не скажет, где граница.

Норма на этот счет есть, но она про смену руководителя: «при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно» (ч. 4 ст. 29 ФЗ № 402-ФЗ). Ключевое слово — «самостоятельно»: правила компания устанавливает сама, и ничто не мешает распространить их на главного бухгалтера. Рабочие механизмы для этого — обязанность сдать дела по акту, прописанная в трудовом договоре и должностной инструкции, и внутренний регламент компании.

Есть и требование, которое срабатывает автоматически, — но только при одном условии. Если на бухгалтера возложена материальная ответственность, инвентаризация при его смене обязательна и проводится «по состоянию на день приемки-передачи дел» (ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация», п. 15 и 16, подп. «в»; стандарт обязателен с 1 апреля 2025 года). Оговорка важна: главный бухгалтер становится материально ответственным лицом не по должности, а по договору, и без такого договора требование не работает.

Отдельный вопрос — что делать, если бухгалтер уволился вчера и перестал выходить на связь. Сдавать дела некому, поэтому состояние учета фиксируют односторонне: приказ, комиссия, опись на дату, акт о фактическом положении дел и остатках.

Проверить нового главного бухгалтера, чтобы через полгода не начинать заново, помогает та же диагностика. Сплошная проверка прошлых периодов — когда сверяют все операции, все документы, все расчеты и декларации — на практике недостижима: времени она требует несопоставимо много, а однозначного ответа «нарушений нет» все равно не дает, потому что часть норм допускает разное толкование. Поэтому проверяют самые рисковые участки: сальдо единого налогового счета по справке из ФНС, остатки по счетам против первички, сданные декларации и расчеты по страховым взносам за весь срок работы предшественника. И лучше, если проверку сделают сторонние специалисты — у них нет личных отношений с уволившимся бухгалтером.

Бизнес растет быстрее учетных процессов. Компания на пять сотрудников и компания на пятьдесят требуют разного уровня учета: больше операций, больше договоров, часто — переход на другой налоговый режим или появление обособленных подразделений. Если учет остался прежним, а бизнес вырос, расхождения копятся сами собой.

База 1С утрачена или повреждена. Технический сбой, неудачный перенос данных при смене бухгалтера или программы — и часть истории операций просто исчезает. Характерный случай из практики: клиент пришел с базой 1С, где остатки были внесены только с текущего периода — предыдущая история была утеряна при передаче. При сдаче очередной декларации по НДС я обнаружила расхождение по счетам авансового НДС — 76.АВ (налог с авансов, полученных от покупателей) и 76.ВА (налог с авансов, перечисленных поставщикам) — и, чтобы найти причину, сверилась со всеми контрагентами и запросила ранее сданные декларации. Без этой сверки ошибка так и осталась бы незамеченной до проверки.

Документы физически утрачены. Пожар, залив, кража, изъятие правоохранительными органами, отказавший носитель — и первичка вместе с регистрами перестает существовать. Тогда восстановление учета перестает быть вопросом выбора: стандарт формулирует обязанность недвусмысленно. «В случае утраты документов бухгалтерского учета (в частности, гибели, пропажи), а также их порчи, приводящей к невозможности использования, экономический субъект должен принять все возможные меры по их восстановлению» (п. 27 ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете», действует с 2022 года). Стандарт не называет ни способов, ни срока — но само бездействие после утраты документов становится нарушением.

Ошибки при переходе на другой налоговый режим. Здесь важна техническая деталь, которую часто упускают: право на УСН теряется не с начала квартала, как было до 2025 года, а с 1-го числа месяца, в котором допущено превышение дохода или другое несоответствие требованиям (п. 4 ст. 346.13 НК РФ). Если учет продолжает вестись «по старым правилам» еще несколько недель после фактической утраты права, все операции этого периода нужно пересчитывать заново.

Похожие пробелы всплывают и без смены режима — просто при обычном аудите прошлого периода: в одном из наших проектов выяснилось, что компания приняла к учету основное средство, но весь год не начисляла по нему амортизацию. Отчетность формально была сдана, но баланс не отражал реальную картину — а это уже риск по правилам ниже. Отдельно стоят еще две ситуации, с которыми приходят чаще, чем кажется. Первичных документов просто нет: их годами не собирали или растеряли при переезде и смене бухгалтера. И подготовка к сделке — учет приводят в порядок не из-за налоговой, а потому что его будет проверять покупатель бизнеса или инвестор.