Восстановление учета — как навести порядок в бухгалтерии и не потерять его снова

Три года — именно на такую глубину может заглянуть выездная налоговая проверка. Пять лет — именно столько по закону обязаны храниться документы бухгалтерского учета. Если за эти годы в компании накопился провал — несведенные остатки, утраченная первичка, отчетность, которую сдавали «на глаз», — учет уже не бухгалтерская мелочь. Разбираем, в каких случаях учет пора восстанавливать, чем грозит бездействие по нормам НК РФ и КоАП РФ, как проходит сама работа и почему разовое восстановление без периодического контроля почти всегда откатывается назад.
С вами Айгуль Шадрина, директор S4 Consulting и налоговый консультант. За годы работы с бухгалтерским аутсорсингом я регулярно занимаюсь восстановлением учета: это отдельная услуга с понятными этапами анализа и работ. Она закрывает прошлые периоды и часто становится отправной точкой для дальнейшего сопровождения.
Почему это боль не только бухгалтера, но и лично собственника
Первая реакция на слова «у нас неразбериха в учете» обычно спокойная: «разберемся, наймем бухгалтера, пересчитаем». На деле цена вопроса — не рабочее время, а деньги и личная ответственность руководителя.
Закон прямо возлагает организацию учета и хранение документов на руководителя компании (ст. 7 Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»). А хранить документы нужно не меньше пяти лет после отчетного года (ст. 29 того же закона). Это значит, что провал в учете — не внутренняя история бухгалтерии, а прямая зона ответственности того, кто подписывает решения.
И это тянется дальше бухгалтерии. Перед продажей бизнеса или привлечением инвестора покупатель проверяет учет — и запутанные данные с утраченными документами напрямую снижают цену сделки или срывают ее: проверка небольшого ООО с чистым учетом занимает у аудитора около двух недель, а крупные организации с запутанным учетом, потерянными документами и незакрытыми судебными процессами — по полгода. Каждый найденный пробел — это аргумент для покупателя на торг.
По моей практике и по общей логике рынка запущенный учет почти всегда вырастает из одной из нескольких типовых ситуаций.
Бухгалтер уволился без передачи дел. Обязанность сдавать дела при увольнении главного бухгалтера в законе отдельно не закреплена — отсюда и вывод «директор бессилен». Он неверен. Проблема при этом настоящая: без регламента новый бухгалтер или аутсорсер получает базу без пояснений — что сделано, что нет, где расхождения.
На практике это означает, что часть операций проведена, часть нет, и никто, кроме уволившегося бухгалтера, точно не скажет, где граница.
Норма на этот счет есть, но она про смену руководителя: «при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно» (ч. 4 ст. 29 ФЗ № 402-ФЗ). Ключевое слово — «самостоятельно»: правила компания устанавливает сама, и ничто не мешает распространить их на главного бухгалтера. Рабочие механизмы для этого — обязанность сдать дела по акту, прописанная в трудовом договоре и должностной инструкции, и внутренний регламент компании.
Есть и требование, которое срабатывает автоматически, — но только при одном условии. Если на бухгалтера возложена материальная ответственность, инвентаризация при его смене обязательна и проводится «по состоянию на день приемки-передачи дел» (ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация», п. 15 и 16, подп. «в»; стандарт обязателен с 1 апреля 2025 года). Оговорка важна: главный бухгалтер становится материально ответственным лицом не по должности, а по договору, и без такого договора требование не работает.
Отдельный вопрос — что делать, если бухгалтер уволился вчера и перестал выходить на связь. Сдавать дела некому, поэтому состояние учета фиксируют односторонне: приказ, комиссия, опись на дату, акт о фактическом положении дел и остатках.
Проверить нового главного бухгалтера, чтобы через полгода не начинать заново, помогает та же диагностика. Сплошная проверка прошлых периодов — когда сверяют все операции, все документы, все расчеты и декларации — на практике недостижима: времени она требует несопоставимо много, а однозначного ответа «нарушений нет» все равно не дает, потому что часть норм допускает разное толкование. Поэтому проверяют самые рисковые участки: сальдо единого налогового счета по справке из ФНС, остатки по счетам против первички, сданные декларации и расчеты по страховым взносам за весь срок работы предшественника. И лучше, если проверку сделают сторонние специалисты — у них нет личных отношений с уволившимся бухгалтером.
Бизнес растет быстрее учетных процессов. Компания на пять сотрудников и компания на пятьдесят требуют разного уровня учета: больше операций, больше договоров, часто — переход на другой налоговый режим или появление обособленных подразделений. Если учет остался прежним, а бизнес вырос, расхождения копятся сами собой.
База 1С утрачена или повреждена. Технический сбой, неудачный перенос данных при смене бухгалтера или программы — и часть истории операций просто исчезает. Характерный случай из практики: клиент пришел с базой 1С, где остатки были внесены только с текущего периода — предыдущая история была утеряна при передаче. При сдаче очередной декларации по НДС я обнаружила расхождение по счетам авансового НДС — 76.АВ (налог с авансов, полученных от покупателей) и 76.ВА (налог с авансов, перечисленных поставщикам) — и, чтобы найти причину, сверилась со всеми контрагентами и запросила ранее сданные декларации. Без этой сверки ошибка так и осталась бы незамеченной до проверки.
Документы физически утрачены. Пожар, залив, кража, изъятие правоохранительными органами, отказавший носитель — и первичка вместе с регистрами перестает существовать. Тогда восстановление учета перестает быть вопросом выбора: стандарт формулирует обязанность недвусмысленно. «В случае утраты документов бухгалтерского учета (в частности, гибели, пропажи), а также их порчи, приводящей к невозможности использования, экономический субъект должен принять все возможные меры по их восстановлению» (п. 27 ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете», действует с 2022 года). Стандарт не называет ни способов, ни срока — но само бездействие после утраты документов становится нарушением.
Ошибки при переходе на другой налоговый режим. Здесь важна техническая деталь, которую часто упускают: право на УСН теряется не с начала квартала, как было до 2025 года, а с 1-го числа месяца, в котором допущено превышение дохода или другое несоответствие требованиям (п. 4 ст. 346.13 НК РФ). Если учет продолжает вестись «по старым правилам» еще несколько недель после фактической утраты права, все операции этого периода нужно пересчитывать заново.
Похожие пробелы всплывают и без смены режима — просто при обычном аудите прошлого периода: в одном из наших проектов выяснилось, что компания приняла к учету основное средство, но весь год не начисляла по нему амортизацию. Отчетность формально была сдана, но баланс не отражал реальную картину — а это уже риск по правилам ниже. Отдельно стоят еще две ситуации, с которыми приходят чаще, чем кажется. Первичных документов просто нет: их годами не собирали или растеряли при переезде и смене бухгалтера. И подготовка к сделке — учет приводят в порядок не из-за налоговой, а потому что его будет проверять покупатель бизнеса или инвестор.
Чем грозит беспорядок в учете
Последствия удобно разложить на четыре группы: налоговые штрафы и пени; административная ответственность директора; проблемы с контрагентами и налоговой — неподтвержденные вычеты, зависшая задолженность, искаженная стоимость активов; и управленческие последствия, когда собственник принимает решения по цифрам, которым нельзя верить.
Грубое нарушение правил учета (ст. 120 НК РФ). Отсутствие первичных документов, счетов-фактур или регистров учета, а также систематическое (два раза и более за календарный год) неправильное отражение операций — это и есть грубое нарушение по формулировке кодекса. Штраф: 10 000 ₽, если нарушение было в течение одного налогового периода, 30 000 ₽ — если растянулось на несколько периодов, и 20% от суммы неуплаченного налога (но не менее 40 000 ₽), если нарушение привело к занижению налоговой базы.
Неуплата или неполная уплата налога (ст. 122 НК РФ). Если из-за расхождений в учете база оказалась занижена, штраф — 20% от неуплаченной суммы, а при доказанном умысле — уже 40%.
Административная ответственность директора (ст. 15.11 КоАП РФ). За грубое нарушение требований к бухучету штраф на должностное лицо — от 5 000 до 10 000 ₽ при первом случае и от 10 000 до 20 000 ₽ или дисквалификация на срок от одного года до двух лет — при повторном.
Важная оговорка на случай, если эти суммы выглядят пугающе: закон прямо предписывает снижать штраф при смягчающих обстоятельствах — минимум вдвое от размера, установленного статьей (ст. 114 НК РФ). Вилка в законе — это не то, что реально платят в большинстве случаев, но она работает только там, где есть с кем разговаривать: без документов и пояснений компании нечем подтвердить смягчающие обстоятельства.
Субсидиарная ответственность при банкротстве. Здесь риск переходит с компании на директора и учредителя лично. Закон о банкротстве (ст. 61.11 Федерального закона № 127-ФЗ) прямо называет одним из оснований субсидиарной ответственности ситуацию, когда документы бухучета отсутствуют или искажены настолько, что это затрудняет формирование конкурсной массы.
Это не автоматический сценарий: субсидиарная ответственность возникает в банкротстве и требует доказывания в суде. Но правило распределения доказательств здесь не в пользу директора: пока он не покажет обратное, считается, что кредиторы не получили деньги из-за его действий или бездействия. Документы — как раз то, чем это «обратное» и доказывают.
Глубина, на которую может «докопаться» ФНС. Выездная проверка охватывает не более трех календарных лет, предшествующих году, в котором вынесено решение о ее проведении (ст. 89 НК РФ). Это значит, что восстанавливать учет имеет смысл прежде всего за трехлетний проверяемый период плюс текущий год, — более старые провалы формально уже вне зоны проверки, хотя документы за них по закону все еще нужно хранить. Есть и последствия без штрафов, но с деньгами: без первичных документов и счетов-фактур нечем подтвердить вычет по НДС и расходы, зависшая задолженность и неверная стоимость активов искажают баланс, а собственник в это время принимает решения по цифрам, которым нельзя верить, — от цены товара до дивидендов.
Как проходит восстановление и от чего зависит его стоимость
Рыночная логика восстановления учета почти всегда складывается из пяти стадий, и порядок здесь принципиален.
Диагностика. Самый трудоемкий этап: нужно понять, что вообще есть в базе и чего не хватает — от первички до остатков на счетах. Именно на этом этапе обычно всплывают ошибки вроде описанных выше.
Инвентаризация и предварительная сверка — с контрагентами, с ФНС, с фондами. Это дает точку отсчета: что подтверждено с двух сторон, а что расходится.
Сверка с налоговой сегодня начинается с единого налогового счета, и запросить у инспекции можно три документа (пп. 10 п. 1 ст. 32 НК РФ): справку о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо ЕНС и справку о принадлежности сумм, перечисленных в качестве единого налогового платежа, — обе инспекция обязана представить в течение пяти дней, а вторую формируют за период до трех лет; и справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов — на нее отводится десять дней. Запрос подается электронно по телекоммуникационным каналам, через личный кабинет налогоплательщика или на бумаге.
Восстановление первичных документов. Свои документы пересоздаются на основе имеющихся данных, у контрагентов запрашиваются дубликаты. Работать нужно строго хронологически, от более раннего периода к более позднему: если пропустить документ раннего периода, «поплывут» остатки и себестоимость во всех последующих периодах — это общая логика двойной записи, а не тонкость конкретного случая.
Пересчет и сдача уточненной отчетности. Сформированные учетные регистры и уточненные декларации уходят в ФНС, фонды и к контрагентам — там, где это нужно. Настройка текущего учета. Финальный этап, который и отличает восстановление «на один раз» от восстановления «чтобы не повторилось»: учетная политика, регламент документооборота, права доступа в базе и календарь сверок — то, на чем порядок держится дальше сам.
По срокам и стоимости на рынке нет единого тарифа, и дело не в расторопности подрядчика: срок задает объем того, что нужно восстановить. Называть вилку в рублях смысла нет: два одинаковых по выручке бизнеса отличаются по трудоемкости в разы. Смотреть стоит на факторы, которые эту трудоемкость и определяют: длина восстанавливаемого периода; объем и состояние документов — половина базы в таблицах, а вторая от руки в тетради, это совсем другая работа, чем выгрузка из ЭДО; налоговый режим (на ОСНО дороже, чем на УСН, — больше учетных регистров и НДС-документооборота); склад, основные средства, ВЭД и обособленные подразделения; форма ведения бизнеса — у ИП без работников объем работ заметно меньше, чем у ООО со штатом; знает ли компания, сколько у нее товара на складе и с кем какие расчеты. Отсюда практический ориентир: объем работы считают в документах, а не в календарных днях, — поэтому назвать срок до диагностики нельзя. Анализ на старте и есть первый этап, после которого появляется и оценка сроков, и оценка стоимости.
Если в компании помимо основного учета велся кадровый учет и расчет зарплаты, восстановление обычно затрагивает и эти регистры — по той же хронологической логике, что и остальные операции. Кому поручить работу — отдельный вопрос. Разобраться самому дешевле по деньгам, но дороже по времени собственника, и ответственность за результат остается на нем же. Штатный бухгалтер знает специфику компании, но разбирает прошлое параллельно с текущими задачами, а часть ошибок он не может увидеть в принципе: это его собственная работа, глаз замылен — нужна перепроверка со стороны. Внешний консультант дороже в моменте, зато заходит с опытом десятков похожих баз, работает командой и отвечает за результат договором.
С чего начать собственнику, если бухгалтерия запущена
Первое действие — не искать виноватого и не заказывать услуги вслепую, а собрать информацию о фактическом состоянии дел. Три шага, которые директор может сделать до разговора с любым подрядчиком.
Соберите то, что уцелело. Выгрузка из учетной программы, архив первички, банковские выписки по расчетному счету, сданные декларации и отчеты, переписка с контрагентами. Даже разрозненные данные — источники информации о деятельности компании, по которым можно восстановить картину; полностью пустой периметр встречается редко.
Запросите сальдо у налоговой. Справка по единому налоговому счету показывает то, что компания о себе часто не знает: есть ли неисполненная обязанность и как разнесены платежи. Это независимая точка отсчета — ее не получится подкрутить изнутри.
Зафиксируйте проблемы письменно. Какие данные известны точно, что под вопросом, за какой период нет документов. Это и есть карта проблемы, и она экономит деньги: диагностика — самый дорогой этап, и чем меньше подрядчик тратит времени на поиск информации, тем дешевле выходит работа.
После этого разговор с бухгалтерской компанией идет предметно: не «у нас все плохо», а «нет первички за такой-то период, база не открывается, декларации сданы, сальдо отрицательное».
Восстановление и масштаб бизнеса
Объем и цена восстановления сильно зависят от размера компании, и наш подход к этому построен на уровнях квалификации бухгалтера под сложность бизнеса.
Микробизнес и небольшой ИП. Как правило, меньше операций и меньше учетных регистров — диагностика и сверка занимают меньше времени, а самая частая причина — утрата базы или уход бухгалтера-совместителя без передачи дел. Типичная картина: учет вел сам директор или приходящий бухгалтер, документы разбросаны по мессенджерам и почте, личные и корпоративные расходы перемешаны. Работа строится вокруг банковской выписки и первички.
Растущая компания с выручкой примерно до 30 млн ₽ в год. По официальным критериям (постановление Правительства РФ № 265) это еще микропредприятие — к малым относят бизнес с доходом свыше 120 млн ₽, — но учет здесь уже сложнее, чем у ИП без работников. Здесь чаще встречается причина «бизнес перерос учетные процессы»: компания увеличила обороты и штат быстрее, чем успела формализовать учетную политику. К этому добавляются склад, основные средства и много контрагентов, а регламентов и правил еще нет — один бухгалтер перестает справляться физически.
Более крупный и структурно сложный бизнес — несколько юрлиц (ООО в составе группы компаний), обособленные подразделения, ВЭД. Здесь восстановление почти всегда требует нескольких специалистов параллельно и более глубокой сверки с контрагентами и таможней; ошибка на этом уровне стоит дороже, поэтому и диагностика идет тщательнее. Здесь восстановление обычно упирается в разрывы между налоговым и бухгалтерским учетом и в сложные расчеты сразу по нескольким базам.
Логика простая: бухгалтер, который вел учет микробизнеса, не всегда справится с восстановлением учета группы компаний, — поэтому у нас к проекту подключается специалист по уровню квалификации, соответствующему масштабу задачи, а не тот, кто оказался свободен. И еще одно, что важно сказать прямо: размер бизнеса не определяет объем работ напрямую. Микрокомпания, где документы не собирали два года, восстанавливается дольше и тяжелее, чем средняя компания с настроенным ЭДО и полным архивом.
Ошибки, из-за которых восстановление приходится делать дважды
Часть проблем возникает уже в ходе самой работы — и обходится дороже, чем исходный беспорядок.
Работа не по хронологии. Соблазн начать с последнего периода понятен: там свежие документы и ближайшая отчетность. Но остатки предыдущего периода — вход для следующего, и любая ошибка раннего месяца тянется дальше. Восстановить учет «с конца» нельзя.
Уточненки без предварительного расчета последствий. Уточненная декларация — это заявление налоговой о том, что прежние данные компании были неверны. Если сначала сдать уточненку, а потом обнаружить, что расчет опирался на неполные документы, придется подавать следующую и объяснять расхождения. Сначала полный пересчет, потом сдача.
И еще одна деталь, которая ломает логику «трех лет достаточно». Если компания подает уточненную декларацию, инспекция вправе проверить именно тот период, за который эта декларация подана, — даже когда он выходит за пределы трехлетнего срока (абз. 3 п. 4 ст. 89 НК РФ). Поэтому решения «восстанавливаем три года» и «сдаем уточненки» принимают вместе: уточненка сама открывает налоговой доступ к периоду, который иначе остался бы вне проверки.
Пропущенные страховые взносы и расчеты по сотрудникам. Зарплатный блок восстанавливают реже всего: кажется, что проблема в налогах и первичке. Но начисления, взносы и отчетность по персоналу — та же система учетных данных, и расхождения там всплывают на проверке наравне с остальными.
Восстановленный учет без исправления причины. Если бухгалтерия развалилась из-за того, что один специалист вел все участки без контроля, после восстановления она развалится снова. Финальный этап — не формальность: учетная политика, план счетов, регламент документооборота и календарь сверок и есть та система, которая держит результат.
Восстановили — это не финиш
Здесь — то, что редко говорят прямо: разовое восстановление снимает проблему на одну конкретную дату, но не защищает от того, что учет снова начнет расползаться со следующего же периода.
Прямого требования «сверяйте данные каждый квартал» в законе нет — но минимум он задает: инвентаризация перед годовой бухгалтерской отчетностью обязательна для всех (п. 15 ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация», стандарт обязателен с 1 апреля 2025 года), а случаи и порядок остальных сверок компания определяет сама (ст. 11 ФЗ № 402-ФЗ). Отдельная норма действует у тех, кто создает резерв по сомнительным долгам: инвентаризацию дебиторской задолженности они проводят на конец каждого отчетного периода — то есть ежеквартально или даже ежемесячно (п. 4 ст. 266 НК РФ). Регулярная сверка данных — уже не требование закона, а стандарт работы: в S4 ее держат поквартально, потому что иначе расхождения копятся незаметно. А раз документы обязаны храниться минимум пять лет (ст. 29 ФЗ № 402-ФЗ), обязанность поддерживать порядок в них не заканчивается актом восстановления — она длится годами.
Если на три и больше пункта из списка ответ «да» — это повод для диагностики, а не для того, чтобы отложить вопрос на потом.
🔹 Бухгалтер уволился или сменился за последний год, и нет документа о передаче дел.
🔹 Компания не может однозначно сказать, сходятся ли остатки по счетам, вся ли первичка на месте и сколько прибыли заработано за период.
🔹 База 1С переносилась, восстанавливалась после сбоя или получена от другого исполнителя без сверки — либо у базы гуляет несколько версий, и непонятно, какая рабочая.
🔹 Выручка или штат за год заметно выросли, а учетная политика не менялась.
🔹 Компания меняла налоговый режим за последние три года.
🔹 Последняя сверка с ФНС или контрагентами проводилась больше года назад — или из налоговой уже приходят требования, которых в компании не ждали.
🔹 Планируется продажа бизнеса или привлечение инвестора, а внутренней уверенности в чистоте учета нет.
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