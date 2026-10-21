Камеральная проверка 2026: как ФНС доначисляет налоги и списывает деньги без выезда

Акт, возражения и решение. Чем заканчивается камеральная проверка

Финалы у камеральной проверки бывают двух видов, и устроены они по-разному.

Нарушений нет, и вам об этом не скажут. Формулировку ФНС стоит повторить, потому что она обескураживает. По ней «камеральная проверка автоматически завершается. Сообщение налоговым органом налогоплательщику об отсутствии нарушений и окончании камеральной проверки законодательством не предусмотрено». Документа «проверка пройдена» не существует, запрашивать его негде. Единственный способ понять, что все закончилось хорошо, это считать сроки проверки самому. Три месяца со дня представления декларации или расчета, по налогу на добавленную стоимость два месяца с возможным продлением до трех.

Нарушения есть, составляется акт. Пункт 5 статьи 88 в новой редакции говорит, что при установлении «факта совершения налогового правонарушения или иного нарушения законодательства о налогах и сборах» должностные лица налогового органа «составляют акт проверки в порядке, предусмотренном статьей 100 настоящего Кодекса». Дальше сроки берутся из статьи 100 НК РФ. Акт составляется «в течение 10 дней после окончания камеральной налоговой проверки», и «акт налоговой проверки в течение пяти дней с даты этого акта должен быть вручен лицу, в отношении которого проводилась проверка». На своей странице ФНС называет те же сроки в рабочих днях, акт «в течение 10 рабочих дней с момента завершения камеральной проверки» и вручение «не позднее 5 рабочих дней с даты составления».

Месяц на возражения по акту. Пункт 6 статьи 100 НК РФ дает на возражения «в течение одного месяца со дня получения акта налоговой проверки», ту же цифру ФНС называет и у себя. Отсчет идет со дня получения акта, а не с его даты, поэтому дата вручения не формальность, а точка отсчета. Дальше, по данным ФНС, решение выносится «в течение 10 рабочих дней после окончания срока представления возражений». То есть месяц возражений — последнее окно, когда на содержание решения еще можно повлиять по существу. После него спор переезжает в обжалование, где те же ошибки стоят дороже. Раскладывайте возражения по эпизодам и по налогу, к каждому прикладывайте документы. Общее «не согласны с выводами» в материалах проверки не весит ничего, а разобранный по материалам эпизод снимается еще до решения.

Решение вступает в силу через месяц, и это второй месяц, а не тот же самый. По пункту 9 статьи 101 НК РФ решение «вступает в силу по истечении одного месяца со дня вручения лицу, в отношении которого было вынесено соответствующее решение (его представителю)», а при отправке почтой «датой его вручения считается шестой день со дня отправки заказного письма». До этого момента взыскание не запускается. Итого у бизнеса подряд идут два месячных окна, возражения по акту и обжалование решения до вступления в силу, и оба чаще всего уходят на ожидание.

Обжалуете — помните про исполнение. Пункт 5 статьи 138 НК РФ: подача жалобы в вышестоящий налоговый орган «не приостанавливает исполнение обжалуемого акта налогового органа». Приостановить исполнение можно по заявлению при предоставлении банковской гарантии, срок которой «должен истекать не ранее чем через шесть месяцев со дня подачи лицом заявления о приостановлении исполнения обжалуемого решения». Иначе спор идет своим чередом, а деньги — своим.

Рассчитываете на сорванные инспекцией сроки — не рассчитывайте. Пункт 31 того же постановления Пленума ВАС № 57: несоблюдение сроков по статьям 88, 70, 100 и 101 «не влечет изменения порядка исчисления сроков на принятие мер по взысканию», а доводы о нарушении сроков заявляются только при оспаривании требования об уплате или решения о взыскании. Само по себе опоздание инспекции самого решения не отменяет.

Что происходит с материалами проверки. Они не обнуляются вместе с процедурой. Наглядный случай — бездекларационная камеральная проверка. По пункту 1.2 статьи 88 инспекция вправе проверить доходы физического лица от продажи или дарения недвижимости, даже если декларация 3-НДФЛ не сдана, «на основе имеющихся у налоговых органов документов (информации) о таком налогоплательщике и об указанных доходах». Норма не новая, она введена законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ, а идет такая проверка «в течение трех месяцев со дня, следующего за днем истечения установленного срока уплаты налога по соответствующим доходам». Сам срок задан пунктом 4 статьи 228 НК РФ, налог по таким доходам уплачивается «не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом». Если декларацию все же подать, проверка «прекращается и начинается новая камеральная налоговая проверка на основе представленной налоговой декларации», но собранные по прекращенной проверке документы и информация «могут быть использованы». Процедура начинается заново, собранные материалы остаются.