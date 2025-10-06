Нужен ли эквайринг для бизнеса на стадии MVP с оборотом до 200 000 ₽ в месяц

Почему эквайринг для малого бизнеса на стадии MVP — это ошибка

Я рассказываю свою историю и привожу цифры. Делюсь мнением и видением из того, что я понял на примере собственного бизнеса. Обработайте этот опыт и отразите его на себя и свой бизнес — свою бизнес-модель.

В ноябре 2024 года я запустил прокат игровых приставок. Тогда я купил PS4 Pro и Xbox Series S, чтобы не тратить много денег. Это была стадия MVP. Я только начал тестировать бизнес-модель на Avito и пока не знал, сколько времени мне потребуется.

Я уже был зарегистрирован как самозанятый. Для тестирования бизнеса этого как раз хватало. Оборот ожидался однозначно меньше 2,4 млн ₽ в год. Так что никакого ИП. Это были бы лишь дополнительные расходы, обязательства и риски.

Первые продажи я получил уже в начале декабря. Однако до конца февраля 2025 года их было очень мало. Выручка оказалось смешной.

Месяц Выручка Декабрь 2024 года 15,3 тыс. ₽ Январь 2025 года 40,5 тыс. ₽ Февраль 2025 года 60,8 тыс. ₽

Март 2025 года стал показательным месяцем. Здесь я уже серьезно взялся за бизнес. Выручка составила 146,8 тыс. ₽. Для меня этого было достаточно, чтобы начать выводить бизнес со стадии MVP:

Докупить недостающее игровое оборудование.

Начать активно продвигаться.

Оформить ИП. Увеличить оборот до 200 тыс. ₽ и более уже казалось по-настоящему возможным.

Отладить все бизнес-процессы.

Начать платить налоги. Ведь ранее я полагал: «Никому до моего маленького оборота не будет дела». Спойлер: я ошибался. Никогда не ведитесь на это! Иначе вы серьезно рискуете получить блокировку по 115-ФЗ. У меня же так и вышло.

Подключить эквайринг со своим терминалом.

Я четко понимал что мне нужно и зачем. Например, добавив поддержку безналичной оплаты, я хотел улучшить свою репутацию на рынке — стать более благонадежным исполнителем для клиентов, чтобы продолжить рост.

И вот кажется, что 146,8 тыс. ₽ — это хорошая выручка и уже можно подключать эквайринг. Но прежде стоит получше вникнуть в статьи расходов. А еще я крайне рекомендую вдоль и поперек изучить риски.

По расходам за март 2025 года у меня были следующие цифры:

Текущие расходы на деятельность — 27,5 тыс. ₽. Статья включала: продвижение на Avito, покупку игровых дисков, расходных материалов и прочие операционные траты.

Погашение кредита за оборудование — 30 тыс. ₽.

Личные расходы — 35,3 тыс. ₽. Условно это моя зарплата. Конечно, часть денег из бюджета я забирал на «пожить».

Из всей выручки чистой прибылью осталось 54 тыс. ₽. Этого бы хватило на эквайринг. Но бизнес-модель дала трещину.

Оказалось, что игровые приставки PlayStation 5 в прокате — это лакомый кусочек для воров. Поэтому кража оборудования стала обыденностью. Примерно 1 раз в месяц мошенники так или иначе умудрялись «увести» у меня какую-нибудь консоль. А первые 2 случая вовсе случились как раз в марте 2025 года. И так спустя 7 месяцев украдены 7 консолей на сумму 280 тыс. ₽. Вернуть же удалось только одну из них.

Что с полицией и судебными разбирательствами? Увы, система не заинтересована защищать бизнес в столь «незначительных» ситуациях. Нет, она в принципе работает. Но происходит все крайне медленно и «со скрипом».

Еще один затык — увеличение расходов и уменьшение выручки. Часть оборудования вышла из оборота из-за мошенников. Я ушел из найма и поэтому стал забирать больше денег из бизнеса. Нанял на работу своего товарища — отдал ему рутину и сконцентрировался на стратегических решениях и продвижении.

Вернемся к конкретным цифрам: за июль 2025 года выручка составила 132,9 тыс. ₽. А расходы оказались следующими:

Текущие расходы на деятельность — 59 тыс. ₽. Теперь статья включала и зарплату моего товарища.

Погашение кредита за оборудование — 25 тыс. ₽.

Личные расходы — 65 тыс. ₽.

И вот тут уже образовался минус — нехватка 16,1 тыс. ₽ в моем бюджете при отсутствии резервных накоплений. Хорошо то, что я заранее не исключал такую возможность. Поэтому и не использовал эквайринг до сих пор. Его подключение стало бы грубой ошибкой. Эквайринг оказал бы дополнительную финансовую нагрузку и увеличил бы риски. Так что все могло «посыпаться» еще раньше и еще жестче.

Сравнение общих доходов и расходов с марта 2025 года — первого показательного месяца в моем бизнесе

Только по итогам июля 2025 года — спустя 8 месяцев с начала моей предпринимательской деятельности — я понял, что бизнес-модель проката игровых приставок не работает. Система правосудия просто не может избавить меня от рисков и последствий мошенничества.

А теперь — к практическим выводам об эквайринге для малого бизнеса на стадии MVP