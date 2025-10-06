Нужен ли эквайринг для бизнеса на стадии MVP с оборотом до 200 000 ₽ в месяц

Предпринимательство требует от человека большой практичности. Глубокое стратегическое мышление — основа для ведения бизнеса. Перед принятием любого решения здесь важно ответить на вопрос: «Зачем?» или «Чего я хочу достичь таким образом?». Если что-то не способствует росту, лучше от этого отказаться в пользу экономии и прибыли, за редкими исключениями. Например, такими решениями становятся подключение эквайринга и регистрация ИП.
Что одно, что другое, — это крайне полезные инструменты, использование которых — «стандарт». Но они несут в себе дополнительные риски. Особенно это оказывается существенным, пока бизнес находится на стадии минимально жизнеспособного продукта (MVP). Даже недорогой эквайринг с комиссией 2% вставляет в колеса палки. Так что перед его подключением стоит тщательно взвесить все «ЗА» и «ПРОТИВ».
Что такое эквайринг и как он работает
Эквайринг — это технология для приема безналичных платежей. Современный бизнес использует ее повсеместно. Данная технология упрощает для клиентов процедуру покупки. Она позволяет платить за товары и услуги онлайн и через смартфон, использовать пластиковые банковские карты и даже мобильные устройства с поддержкой NFC, например, умные-часы. И все это происходит почти мгновенно.
Обычно для безналичных платежей используют торговые эквайринговые терминалы. Но также в 2024-2025 годах в России стал популярен расчет по QR-кодам. Данный метод использует ту же самую технологию, что и способ с эквайринговыми терминалами. Но все же у них есть небольшие отличия в принципе работы. При использовании QR-кода не нужна пластиковая карта. Оплата подтверждается в приложении банка.
Всего на октябрь 2025 года существует 4 вида эквайринга. Их краткое сравнение и информация о применимости отображены в таблице.
Характеристика
Эквайринг
Торговый
Мобильный
Интернет
QR
Для кого или каких целей
Для магазинов, офисов, ресторанов и прочих предприятий с фиксированным местоположением
Для бизнеса с выездным обслуживанием клиентов, завязанный на курьерах, мастерах на дом и так далее
Для онлайн-бизнеса (интернет-магазинов, сервисов), продающего товары и услуги через сайт
Любой бизнес
Необходимое оборудование
Стационарный POS-терминал
Мобильный (переносной) терминал или смартфон со специальным приложением
Виртуальный терминал или платежный шлюз — его интеграция с сайтом или приложением
Любой терминал с поддержкой QR-кодов, табличка с кассовой ссылкой, смартфон со специальным приложением или платежный шлюз на сайте
Поддержка методов оплаты
Банковские карты и мобильные устройства с технологией NFC, а также оплата по QR-кодам
Ручной ввод данных банковских карт, расчет по QR-кодам
Только оплата по QR-кодам через приложения банков
Комиссия
От 1,5% до 2,5%
От 2,5 до 3%
От 3% до 6%
От 0,2% до 0,7%
Какая польза от эквайринга в 2025 году
По данным Сбера, в первом квартале 2025 года более 86% платежей проведены с использованием технологии эквайринга. Именно поэтому она несет крайне большое значение для бизнеса. Эквайринг помогает экономить бюджеты и увеличивать выручку.
Например, безналичные платежи несут для предпринимателя следующие преимущества:
Увеличение среднего чека. При оплате безналом клиенты меньше считают деньги. А кешбэки и бонусы заставляют их тратить больше.
Удержание и привлечение клиентов. Эквайринг избавляет потребителей от хлопот с наличными. Предприниматель получает конкурентное преимущество. Количество упущенных продаж снижается.
Увеличение скорости обслуживания. Требуется меньше времени на каждого клиента.
Сокращение расходов на инкассацию. Поцедура становится необходимой намного реже.
Увеличение безопасности. Предприниматель получает возможность намного проще отслеживать недостачу. А работникам становится труднее «левачить».
Автоматическая фиксация выручки. Это помогает работать вбелую — становится легче вести бухучет и отчитываться перед ФНС.
Быстрый оборот денег. Безналичные платежи «доходят» до расчетного счета предпринимателя в течение 48 часов, а при использовании QR-эквайринга через СБП это и вовсе происходит почти моментально.
Больше доверия к бизнесу. При поддержке безналичной оплаты он выглядит более благонадежным для потребителей.
Конечно, все это выглядит так, будто без эквайринга вести бизнес в 2025 году просто невозможно. Но не стоит действительно так думать. На самом деле все ситуативно. И запомните одно правило: в предпринимательстве так всегда.
Почему эквайринг для малого бизнеса на стадии MVP — это ошибка
Я рассказываю свою историю и привожу цифры. Делюсь мнением и видением из того, что я понял на примере собственного бизнеса. Обработайте этот опыт и отразите его на себя и свой бизнес — свою бизнес-модель.
В ноябре 2024 года я запустил прокат игровых приставок. Тогда я купил PS4 Pro и Xbox Series S, чтобы не тратить много денег. Это была стадия MVP. Я только начал тестировать бизнес-модель на Avito и пока не знал, сколько времени мне потребуется.
Я уже был зарегистрирован как самозанятый. Для тестирования бизнеса этого как раз хватало. Оборот ожидался однозначно меньше 2,4 млн ₽ в год. Так что никакого ИП. Это были бы лишь дополнительные расходы, обязательства и риски.
Первые продажи я получил уже в начале декабря. Однако до конца февраля 2025 года их было очень мало. Выручка оказалось смешной.
Месяц
Выручка
Декабрь 2024 года
15,3 тыс. ₽
Январь 2025 года
40,5 тыс. ₽
Февраль 2025 года
60,8 тыс. ₽
Март 2025 года стал показательным месяцем. Здесь я уже серьезно взялся за бизнес. Выручка составила 146,8 тыс. ₽. Для меня этого было достаточно, чтобы начать выводить бизнес со стадии MVP:
Докупить недостающее игровое оборудование.
Начать активно продвигаться.
Оформить ИП. Увеличить оборот до 200 тыс. ₽ и более уже казалось по-настоящему возможным.
Отладить все бизнес-процессы.
Начать платить налоги. Ведь ранее я полагал: «Никому до моего маленького оборота не будет дела». Спойлер: я ошибался. Никогда не ведитесь на это! Иначе вы серьезно рискуете получить блокировку по 115-ФЗ. У меня же так и вышло.
Подключить эквайринг со своим терминалом.
Я четко понимал что мне нужно и зачем. Например, добавив поддержку безналичной оплаты, я хотел улучшить свою репутацию на рынке — стать более благонадежным исполнителем для клиентов, чтобы продолжить рост.
И вот кажется, что 146,8 тыс. ₽ — это хорошая выручка и уже можно подключать эквайринг. Но прежде стоит получше вникнуть в статьи расходов. А еще я крайне рекомендую вдоль и поперек изучить риски.
По расходам за март 2025 года у меня были следующие цифры:
Текущие расходы на деятельность — 27,5 тыс. ₽. Статья включала: продвижение на Avito, покупку игровых дисков, расходных материалов и прочие операционные траты.
Погашение кредита за оборудование — 30 тыс. ₽.
Личные расходы — 35,3 тыс. ₽. Условно это моя зарплата. Конечно, часть денег из бюджета я забирал на «пожить».
Из всей выручки чистой прибылью осталось 54 тыс. ₽. Этого бы хватило на эквайринг. Но бизнес-модель дала трещину.
Оказалось, что игровые приставки PlayStation 5 в прокате — это лакомый кусочек для воров. Поэтому кража оборудования стала обыденностью. Примерно 1 раз в месяц мошенники так или иначе умудрялись «увести» у меня какую-нибудь консоль. А первые 2 случая вовсе случились как раз в марте 2025 года. И так спустя 7 месяцев украдены 7 консолей на сумму 280 тыс. ₽. Вернуть же удалось только одну из них.
Что с полицией и судебными разбирательствами? Увы, система не заинтересована защищать бизнес в столь «незначительных» ситуациях. Нет, она в принципе работает. Но происходит все крайне медленно и «со скрипом».
Еще один затык — увеличение расходов и уменьшение выручки. Часть оборудования вышла из оборота из-за мошенников. Я ушел из найма и поэтому стал забирать больше денег из бизнеса. Нанял на работу своего товарища — отдал ему рутину и сконцентрировался на стратегических решениях и продвижении.
Вернемся к конкретным цифрам: за июль 2025 года выручка составила 132,9 тыс. ₽. А расходы оказались следующими:
Текущие расходы на деятельность — 59 тыс. ₽. Теперь статья включала и зарплату моего товарища.
Погашение кредита за оборудование — 25 тыс. ₽.
Личные расходы — 65 тыс. ₽.
И вот тут уже образовался минус — нехватка 16,1 тыс. ₽ в моем бюджете при отсутствии резервных накоплений. Хорошо то, что я заранее не исключал такую возможность. Поэтому и не использовал эквайринг до сих пор. Его подключение стало бы грубой ошибкой. Эквайринг оказал бы дополнительную финансовую нагрузку и увеличил бы риски. Так что все могло «посыпаться» еще раньше и еще жестче.
Только по итогам июля 2025 года — спустя 8 месяцев с начала моей предпринимательской деятельности — я понял, что бизнес-модель проката игровых приставок не работает. Система правосудия просто не может избавить меня от рисков и последствий мошенничества.
А теперь — к практическим выводам об эквайринге для малого бизнеса на стадии MVP
Резюме на основе реального бизнес-кейса
Успешный предприниматель, умный и стратегически мыслящий — это не только тот, который умеет зарабатывать, но также и тот, кто умеет экономить. Например, пусть комиссия за эквайринг составляет 3%. Тогда при выручке в 150 тыс. ₽ безналом его цена будет равна 4,5 тыс. ₽ ежемесячно. Это не так много. Ну а если увеличить выручку до 1 млн ₽? Комиссия составит 30 тыс. ₽ ежемесячно. А это уже ощутимо.
Каждый процент расходов — это потеря потенциальной чистой прибыли и плюс к риску уйти в минус. Во-первых, сколько предприниматель экономит, столько он и зарабатывает сверх. Во-вторых, иногда «решает» даже десятая доля процента. Каждая лишняя доля создает риски — увеличивает сложность ведения бизнеса. Поэтому нужно понимать, зачем вы платите любую из них.
Можно обойтись без эквайринга или не хватает ресурсов? Бизнес пока что находится на стадии MVP? Тогда он вам не нужен.
Если бизнес больше похож на частную предпринимательскую деятельность, как в моем случае с прокатом игровых приставок на Avito, тогда эквайринг оправдан только при соблюдении 4 условий:
Бизнес-модель надежная.
Есть налаженные каналы привлечения клиентов. Количество потребителей должно быть постоянным благодаря вашим усилиям. Показатели не должны «плавать» по воле случая.
Есть стабильная выручка. Здесь все по аналогии с предыдущим условием.
Есть потенциал для роста. А иначе существует высокий риск не получить никаких преимуществ от эквайринга — дополнительную выручку.
Если это не так, поддержка безналичных платежей может легко оказаться тем инструментом, который в итоге будет дополнительно тащить вас на дно. Так что изучайте такие вопросы подробно. Анализируйте. Принимайте решения взвешенно. И удачи вам!
Заметка: существует масса бизнесов, для которых эквайринг просто необходим. Например, это продуктовые магазины или доставки еды. Для них наличие хотя бы торговых или мобильных терминалов обязательно! А их отсутствие заметно снижает поток клиентов и ежемесячную выручку.
Часто задаваемые вопросы
Существует ли эквайринг для самозанятых?
Использовать преимущества безналичной оплаты без ограничений могут только ИП и юридические лица. Но все же эквайринг для физических лиц тоже доступен — мобильный и интернет-эквайринг. Хотя иногда их функционал несколько ограничен. Это зависит от банковских тарифов.
Что такое клиринг при использовании эквайринга?
Клиринг — это процесс взаиморасчетов между банками после совершения платежа. Его проводит платежная система — Visa, МИР или другая. Пример: клиент оплачивает товар в магазине картой Сбера на сумму 200 ₽. А продавец использует эквайринговый терминал и счет от ПСБ. В течение примерно 24 часов платежная система сводит транзакции и выясняет: Сбер должен ПСБ 200 ₽. И только после этого деньги за товар фактически зачисляются на счет продавца.
Для кого эквайринг выгоднее: для ИП или ООО?
При прочих равных банки предлагают одинаковые тарифы для тех и других. Но реально выгода часто зависит от оборотов бизнеса, наличия льгот и прочих условий. Поэтому каждый случай индивидуальный.
