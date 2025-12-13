Криптоактивы под контролем: лицензии, налоги и как легально превратить крипту в деньги
Лицензии: кто может работать с криптой легально?
Сегодня в России криптовалюта официально признана имуществом, а не платёжным средством. Это ключевой момент.
Что это значит:
- владеть криптой разрешено.
- покупать и продавать — можно.
- платить за товары и услуги внутри РФ — нельзя.
Государство постепенно идёт по пути лицензирования:
- банков
- брокеров
- платёжных операторов
- обменных сервисов
Пока полноценной «криптобиржевой лицензии» нет, но контроль усиливается через:
- финансовый мониторинг.
- требования к отчётности.
- проверку происхождения средств.
Проще говоря: работать можно, но анонимность с каждым годом снижается.
Налоги: главный вопрос 2025 года
Если коротко — налоги с крипты платить нужно.
Как это работает:
- налог платится с прибыли, а не с оборота
- формула простая:
продажа − покупка = налоговая база
- ставка:
- 13% — до установленного порога дохода
- 15% — при превышении
Что важно:
- операции покупки/продажи криптовалюты не облагаются НДС
- декларирование — через 3-НДФЛ
- срок подачи — до 30 апреля
- уплата налога — до 15 июля
В 2025 году налоговая всё активнее сопоставляет:
- банковские операции
- движения по счетам
Да, это в том числе "115-ФЗ"
Игнорировать этот момент становится всё рискованнее.
Конвертация в деньги — где возникает основной контроль
Самое чувствительное место — вывод криптовалюты в фиат.
Основные риски:
- блокировки счетов по 115-ФЗ
- вопросы банка о происхождении средств
- приостановка операций до объяснений
Особенно часто проблемы возникают при:
- P2P-обмене
- крупных переводах
- регулярных операциях с разных карт
Поэтому рынок постепенно смещается от хаотичных P2P-сделок к более структурированным и прозрачным форматам обмена
Почему контроль усиливается именно сейчас
Причин несколько:
1. Рост объёмов криптоопераций
2. Участие бизнеса и крупных сумм
3. Подготовка к более формализованному рынку цифровых активов
4. Давление международных стандартов AML / FATF
Государство не борется с криптой напрямую —
оно берёт под контроль точки соприкосновения с реальной экономикой.
Что это значит для обычного пользователя:
Если убрать сложные формулировки, реальность такая:
- криптовалюта в России не запрещена
- но работать с ней нужно грамотно
- особенно при обмене и выводе средств
2025 год — это не конец крипты, а конец «хаоса».
Рынок взрослеет, а вместе с ним растут требования к тем, кто в нём участвует.
Криптоактивы в России переходят из серой зоны в режим регулируемого допуска:
- лицензии — постепенно
- налоги — обязательно
- контроль конвертации — усиливается
И чем раньше пользователь это понимает, тем меньше у него проблем в будущем.
Также делюсь полезной информации у себя в тг-канале в более простом формате
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию