​Кредитный отчет предприятия Китая: как использовать его для принятия решений

Кредитный отчет — это как «рентген» компании: он показывает, насколько она надежна, чтобы с ней можно было работать. Вот основные критерии, на которые стоит обратить внимание:

1. Выявление рисков: как не попасть в ловушку​

  • Кредитный риск​.

    Проверьте, не просрочивала ли компания кредиты. Например, если в официальных отчетах указано, что они 3 раза задерживали платежи на 90 дней, это красный флаг. Также смотрите показатель «вероятность дефолта» из сторонних источников — он помогает понять, насколько вероятно, что компания не сможет вернуть деньги

    .

  • Юридические риски.

    Изучите судебные решения: были ли у компании штрафы за нарушение контрактов или проблемы с интеллектуальной собственностью? Например, если в базе данных есть информация о 5+ судебных спорах за последний год, это сигнал о потенциальных рисках

    .

  • Операционные риски​.

    Смотрите, не пропускала ли компания отчетность по налогам или не меняла ли адрес без уведомления. Также проверьте финансовые показатели: например, если долг компании превышает 70% от активов, это может означать финансовые трудности

    .

​2. Оценка кредитоспособности: сколько компания «стоит»​

  • Кредитный рейтинг​.

    Официальные рейтинги и сторонние оценки (AAA, AA) показывают, насколько компания надежна. Например, AAA-рейтинг даёт +3-5 баллов в тендере, что увеличивает шансы на победу

    .

  • Платежеспособность​.

    Анализируйте:

    • Общий долг: если он составляет 50% от выручки — это нормально, но больше — риск.

    • Коэффициент текущей ликвидности: если он выше 1.5, компания может покрыть краткосрочные долги. Например, если у компании есть 1 млн долга, а текущие активы — 1.5 млн, это стабильно

      .

​3. Как использовать отчет для бизнеса​

  • Выбор партнеров​.

    Фильтруйте поставщиков по спискам недобросовестных компаний. Например, если поставщик попал в «чёрный список» за просрочки, лучше его избежать. Сотрудничество с AAA-рейтинговыми партнерами снижает риск качества продукции

    .

  • Государственные льготы.

    Ищите компании с наградами вроде «демонстрационный предприятие». Они могут получить налоговые льготы или субсидии. Например, в Китае такие компании снижают на 20% налог на прибыль

    .

  • Прогнозирование рисков.

    Мониторьте показатели:

    • Рост просроченной оплаты от клиентов на 20% за квартал — сигнал о проблемах с денежным потоком.

    • Снижение активности в отрасли (например, продажи упали на 15%) — стоит пересмотреть поставки.

      В таких случаях можно перейти на предоплату или сократить запасы

      .

