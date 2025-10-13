Кредитный отчет предприятия Китая: как использовать его для принятия решений
1. Выявление рисков: как не попасть в ловушку
Кредитный риск.
Проверьте, не просрочивала ли компания кредиты. Например, если в официальных отчетах указано, что они 3 раза задерживали платежи на 90 дней, это красный флаг. Также смотрите показатель «вероятность дефолта» из сторонних источников — он помогает понять, насколько вероятно, что компания не сможет вернуть деньги
.
Юридические риски.
Изучите судебные решения: были ли у компании штрафы за нарушение контрактов или проблемы с интеллектуальной собственностью? Например, если в базе данных есть информация о 5+ судебных спорах за последний год, это сигнал о потенциальных рисках
.
Операционные риски.
Смотрите, не пропускала ли компания отчетность по налогам или не меняла ли адрес без уведомления. Также проверьте финансовые показатели: например, если долг компании превышает 70% от активов, это может означать финансовые трудности
.
2. Оценка кредитоспособности: сколько компания «стоит»
Кредитный рейтинг.
Официальные рейтинги и сторонние оценки (AAA, AA) показывают, насколько компания надежна. Например, AAA-рейтинг даёт +3-5 баллов в тендере, что увеличивает шансы на победу
.
Платежеспособность.
Анализируйте:
Общий долг: если он составляет 50% от выручки — это нормально, но больше — риск.
Коэффициент текущей ликвидности: если он выше 1.5, компания может покрыть краткосрочные долги. Например, если у компании есть 1 млн долга, а текущие активы — 1.5 млн, это стабильно
.
3. Как использовать отчет для бизнеса
Выбор партнеров.
Фильтруйте поставщиков по спискам недобросовестных компаний. Например, если поставщик попал в «чёрный список» за просрочки, лучше его избежать. Сотрудничество с AAA-рейтинговыми партнерами снижает риск качества продукции
.
Государственные льготы.
Ищите компании с наградами вроде «демонстрационный предприятие». Они могут получить налоговые льготы или субсидии. Например, в Китае такие компании снижают на 20% налог на прибыль
.
Прогнозирование рисков.
Мониторьте показатели:
Рост просроченной оплаты от клиентов на 20% за квартал — сигнал о проблемах с денежным потоком.
Снижение активности в отрасли (например, продажи упали на 15%) — стоит пересмотреть поставки.
В таких случаях можно перейти на предоплату или сократить запасы
.
