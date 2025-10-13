​Кредитный отчет предприятия Китая: как использовать его для принятия решений

​Кредитный риск​. Проверьте, не просрочивала ли компания кредиты. Например, если в официальных отчетах указано, что они 3 раза задерживали платежи на 90 дней, это красный флаг. Также смотрите показатель «вероятность дефолта» из сторонних источников — он помогает понять, насколько вероятно, что компания не сможет вернуть деньги .

​Юридические риски. ​ Изучите судебные решения: были ли у компании штрафы за нарушение контрактов или проблемы с интеллектуальной собственностью? Например, если в базе данных есть информация о 5+ судебных спорах за последний год, это сигнал о потенциальных рисках .