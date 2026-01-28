1 альфа мобилка
🔴 Вебинар: ВЭД-2026 — ОАЭ без двойного налога, техсбор на электронику, новые коды ТН ВЭД →
Анна Гончарова
ФСБУ Инвентаризация

Инвентаризация по новым правилам

Конец года — это не только отчеты и закрытие периода, но и обязательная годовая инвентаризация. С 1 апреля 2025 года она проводится уже по новым правилам: вступил в силу ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация».

Теперь стандарт чётко регламентирует:

— состав инвентаризационных комиссий

— перечень объектов

— сроки и порядок проведения

— требования к документированию

Хорошая новость — подготовиться можно без авралов и лишних затрат, если действовать системно. Делимся практичным чек-листом подготовки к годовой инвентаризации с использованием возможностей 1С.

1. Организационная подготовка

Что важно сделать в первую очередь:

— Актуализировать учетную политику с учётом ФСБУ 28/2023 и внутренних регламентов

— Издать приказ о проведении инвентаризации: основания, сроки, объекты, состав комиссии

— Утвердить график и распределить ответственность по объектам учета

— Согласовать перечень объектов инвентаризации

В него, как правило, входят: основные средства, НМА, запасы, товары, готовая продукция, забалансовое имущество, дебиторская и кредиторская задолженность, денежные средства, ценные бумаги, БСО, НЗП, расходы будущих периодов и другие значимые для бизнеса объекты.

Также заранее определите способы инвентаризации и проверьте готовность оборудования: фото- и видеофиксация, сканеры, весы, RFID, дистанционное участие комиссии и т.д.

2. Проверка полноты учета и документов

До начала фактической инвентаризации важно привести учет в порядок:

— Завершить ввод всех первичных документов

— Убедиться, что нет неподписанных и незакрытых операций

— Проверить корректность учета с помощью встроенных проверок 1С

— Удалить дубли и помеченные объекты

— Проанализировать остатки и обороты по счетам

Отдельное внимание стоит уделить аналитике и реквизитам объектов учета: инвентарные номера, склады, материально-ответственные лица, договоры, статьи учета.

Проверьте данные по:

— ОС и НМА

— запасам и товарам

— забалансовым объектам

— денежным средствам

— НЗП, затратам и РБП

— финансовым вложениям, займам, резервам и обязательствам

3. Сверка с контрагентами

Инвентаризация обязательств невозможна без внешнего подтверждения:

— Проведите сверку взаиморасчетов

— Подпишите и сохраните акты сверки

— При необходимости направьте запросы контрагентам через ЭДО или почтовые сервисы

Это снижает риски расхождений и вопросов при формировании отчетности.

4. Анализ «старых» и зависших остатков

Обратите внимание на:

— просроченную дебиторскую и кредиторскую задолженность

— неактивные или спорные остатки

— суммы без движения

Такие позиции важно либо обосновать, либо подготовить корректировки и пояснения.

5. Формирование инвентаризационных документов

Инвентаризационные описи формируются по каждому объекту учета с указанием приказа и состава комиссии. Используются стандартные формы:

— для ОС и НМА

— для запасов и товаров

— для НЗП

— для РБП и ДБП

— для кассы и банковских счетов

— для финансовых вложений

— для расчетов с контрагентами

— для резервов и прочих объектов учета

Документы можно заполнять автоматически по данным учета или вручную — в зависимости от ситуации.

Полезные рекомендации:

— Завершайте инвентаризацию до формирования годовой отчетности

— При необходимости выгружайте документы для внешних проверок

— Для сложных объектов используйте дополнительные сверочные процедуры

— Учитывайте, что названия разделов и документов в 1С могут отличаться в зависимости от конфигурации

Итог

Грамотно организованная годовая инвентаризация — это не формальность, а инструмент контроля качества учета. Соблюдение требований ФСБУ 28/2023 помогает снизить риски, сэкономить время и повысить достоверность отчетности.

Пусть ваша инвентаризация пройдет четко, спокойно и без сюрпризов.

Информации об авторе

Анна Гончарова

Анна Гончарова

Руководитель отдела в ООО Индустрия Автоматизации

2 подписчика10 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум