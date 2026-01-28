Инвентаризация по новым правилам

1. Организационная подготовка

Что важно сделать в первую очередь:

— Актуализировать учетную политику с учётом ФСБУ 28/2023 и внутренних регламентов

— Издать приказ о проведении инвентаризации: основания, сроки, объекты, состав комиссии

— Утвердить график и распределить ответственность по объектам учета

— Согласовать перечень объектов инвентаризации

В него, как правило, входят: основные средства, НМА, запасы, товары, готовая продукция, забалансовое имущество, дебиторская и кредиторская задолженность, денежные средства, ценные бумаги, БСО, НЗП, расходы будущих периодов и другие значимые для бизнеса объекты.

Также заранее определите способы инвентаризации и проверьте готовность оборудования: фото- и видеофиксация, сканеры, весы, RFID, дистанционное участие комиссии и т.д.