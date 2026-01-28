Инвентаризация по новым правилам

Теперь стандарт чётко регламентирует:
— состав инвентаризационных комиссий
— перечень объектов
— сроки и порядок проведения
— требования к документированию
Хорошая новость — подготовиться можно без авралов и лишних затрат, если действовать системно. Делимся практичным чек-листом подготовки к годовой инвентаризации с использованием возможностей 1С.
1. Организационная подготовка
Что важно сделать в первую очередь:
— Актуализировать учетную политику с учётом ФСБУ 28/2023 и внутренних регламентов
— Издать приказ о проведении инвентаризации: основания, сроки, объекты, состав комиссии
— Утвердить график и распределить ответственность по объектам учета
— Согласовать перечень объектов инвентаризации
В него, как правило, входят: основные средства, НМА, запасы, товары, готовая продукция, забалансовое имущество, дебиторская и кредиторская задолженность, денежные средства, ценные бумаги, БСО, НЗП, расходы будущих периодов и другие значимые для бизнеса объекты.
Также заранее определите способы инвентаризации и проверьте готовность оборудования: фото- и видеофиксация, сканеры, весы, RFID, дистанционное участие комиссии и т.д.
2. Проверка полноты учета и документов
До начала фактической инвентаризации важно привести учет в порядок:
— Завершить ввод всех первичных документов
— Убедиться, что нет неподписанных и незакрытых операций
— Проверить корректность учета с помощью встроенных проверок 1С
— Удалить дубли и помеченные объекты
— Проанализировать остатки и обороты по счетам
Отдельное внимание стоит уделить аналитике и реквизитам объектов учета: инвентарные номера, склады, материально-ответственные лица, договоры, статьи учета.
Проверьте данные по:
— ОС и НМА
— запасам и товарам
— забалансовым объектам
— денежным средствам
— НЗП, затратам и РБП
— финансовым вложениям, займам, резервам и обязательствам
3. Сверка с контрагентами
Инвентаризация обязательств невозможна без внешнего подтверждения:
— Проведите сверку взаиморасчетов
— Подпишите и сохраните акты сверки
— При необходимости направьте запросы контрагентам через ЭДО или почтовые сервисы
Это снижает риски расхождений и вопросов при формировании отчетности.
4. Анализ «старых» и зависших остатков
Обратите внимание на:
— просроченную дебиторскую и кредиторскую задолженность
— неактивные или спорные остатки
— суммы без движения
Такие позиции важно либо обосновать, либо подготовить корректировки и пояснения.
5. Формирование инвентаризационных документов
Инвентаризационные описи формируются по каждому объекту учета с указанием приказа и состава комиссии. Используются стандартные формы:
— для ОС и НМА
— для запасов и товаров
— для НЗП
— для РБП и ДБП
— для кассы и банковских счетов
— для финансовых вложений
— для расчетов с контрагентами
— для резервов и прочих объектов учета
Документы можно заполнять автоматически по данным учета или вручную — в зависимости от ситуации.
Полезные рекомендации:
— Завершайте инвентаризацию до формирования годовой отчетности
— При необходимости выгружайте документы для внешних проверок
— Для сложных объектов используйте дополнительные сверочные процедуры
— Учитывайте, что названия разделов и документов в 1С могут отличаться в зависимости от конфигурации
Итог
Грамотно организованная годовая инвентаризация — это не формальность, а инструмент контроля качества учета. Соблюдение требований ФСБУ 28/2023 помогает снизить риски, сэкономить время и повысить достоверность отчетности.
Пусть ваша инвентаризация пройдет четко, спокойно и без сюрпризов.
Начать дискуссию