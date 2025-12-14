Что такое АУСН и почему ей доверяют сотни тысяч небольших компаний и ИП?

Заявление о переходе на УСН через ЛК или через банк

- с ОСНО: до 09 января 2026 года, чтобы применять АУСН с 2026 года.

- с УСН: до конца текущего месяца, чтобы применять АУСН со следующего месяца.

- вновь зарегистрированный: не позднее 30 дней с момента постановка на учет.

Расчет и уплата: не позднее 7 числа следующего месяца компания или ИП проверяют, правильно ли банк разнес операции, по которым ИФНС посчитает налог.

ФНС считает налог и не позднее 15 числа направляет уведомление с суммой налога за прошлый месяц, не позднее 25 числа уплата налога за прошлый месяц - через ЕНП.