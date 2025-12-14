8044 ЦОК КПП БСН mobile
НЮ
Наталия Юкляевская
АУСН

Что такое АУСН и почему ей доверяют сотни тысяч небольших компаний и ИП?

Сегодня мы обсудим АУСН — налоговую систему, которая помогает предпринимателю забыть о рутинных операциях вроде подсчета доходов и расходов, заполнения деклараций и сдави отчетности.

Представляете, как приятно заниматься бизнесом, зная, что всю сложную работу теперь сделает автоматика?

Давайте разберемся вместе!

Ключевое преимущество

- страховые взносы 0%;

- по сотрудникам уплачивается только НДФЛ.

Для небольшого бизнеса условия

- до 5 сотрудников-резидентов;

- заработная плата выплачивается только безналичным путем;

- доход до 60 млн. руб.;

- остаточная стоимость основных средств до 150 млн. руб.;

- расчетный счет только в уполномоченном банке;

- совмещение с другими режимами исключено;

- отсутствие филиалов или представительств;

- доля участия других организаций в бизнесе меньше 25%, остальные учредители - физлица;

- с оборота 8% либо "доходы минус расходы" 20%.

АУСН запрещено для компаний

- связанных с добычей полезных ископаемых;

- работающих с ценными бумагами и с цифровой валютой;

- оказывающих финансовые услуги;

- производством и продажей ювелирных изделий из драгоценных металлов ( искл. серебро); - связанных с азартными играми;

- ломбардов, аутстаффинга, иностранных компаний, КФХ, некоммерческих организаций, МФО, бюджетных учреждений, банков, нотариусов, адвокатов.

Заявление о переходе на УСН через ЛК или через банк

- с ОСНО: до 09 января 2026 года, чтобы применять АУСН с 2026 года.

- с УСН: до конца текущего месяца, чтобы применять АУСН со следующего месяца.

- вновь зарегистрированный: не позднее 30 дней с момента постановка на учет.

Расчет и уплата: не позднее 7 числа следующего месяца компания или ИП проверяют, правильно ли банк разнес операции, по которым ИФНС посчитает налог.

ФНС считает налог и не позднее 15 числа направляет уведомление с суммой налога за прошлый месяц, не позднее 25 числа уплата налога за прошлый месяц - через ЕНП.

НЮ

Наталия Юкляевская

Главный бухгалтер

