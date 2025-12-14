Представляете, как приятно заниматься бизнесом, зная, что всю сложную работу теперь сделает автоматика?
Что такое АУСН и почему ей доверяют сотни тысяч небольших компаний и ИП?
Давайте разберемся вместе!
Ключевое преимущество
- страховые взносы 0%;
- по сотрудникам уплачивается только НДФЛ.
Для небольшого бизнеса условия
- до 5 сотрудников-резидентов;
- заработная плата выплачивается только безналичным путем;
- доход до 60 млн. руб.;
- остаточная стоимость основных средств до 150 млн. руб.;
- расчетный счет только в уполномоченном банке;
- совмещение с другими режимами исключено;
- отсутствие филиалов или представительств;
- доля участия других организаций в бизнесе меньше 25%, остальные учредители - физлица;
- с оборота 8% либо "доходы минус расходы" 20%.
АУСН запрещено для компаний
- связанных с добычей полезных ископаемых;
- работающих с ценными бумагами и с цифровой валютой;
- оказывающих финансовые услуги;
- производством и продажей ювелирных изделий из драгоценных металлов ( искл. серебро); - связанных с азартными играми;
- ломбардов, аутстаффинга, иностранных компаний, КФХ, некоммерческих организаций, МФО, бюджетных учреждений, банков, нотариусов, адвокатов.
Заявление о переходе на УСН через ЛК или через банк
- с ОСНО: до 09 января 2026 года, чтобы применять АУСН с 2026 года.
- с УСН: до конца текущего месяца, чтобы применять АУСН со следующего месяца.
- вновь зарегистрированный: не позднее 30 дней с момента постановка на учет.
Расчет и уплата: не позднее 7 числа следующего месяца компания или ИП проверяют, правильно ли банк разнес операции, по которым ИФНС посчитает налог.
ФНС считает налог и не позднее 15 числа направляет уведомление с суммой налога за прошлый месяц, не позднее 25 числа уплата налога за прошлый месяц - через ЕНП.
Начать дискуссию