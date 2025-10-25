Самые распространенные юридические ошибки продавцов на маркетплейсах

1.Игнорирование оферты и правил площадки ВБ/Озон
Оферта маркетплейса — основной договор, регулирующий отношения продавца и площадки. Невнимание к её условиям приводит к санкциям и дополнительным расходам.
Юрист по ВБ: отслеживайте обновления оферты и сопутствующих регламентов; при споре — готовьте претензии к маркетплейсу.
Пример из практики:
Ситуация. Селлер на ВБ не ответил на претензию правообладателя в срок.
Ошибка. Игнорирование требований оферты.
Последствия. Блокировка 28 карточек, возврат товара на ПВЗ, удержание возвратной логистики
Что делать. Подается досудебная претензия на ВБ и подключается юрист по спорам с Wildberries
2. Несвоевременная проверка еженедельных финансовых отчётов
Отчёт считается согласованным, если вовремя не направить возражения (7 дней) — после этого оспорить штраф на ВБ и удержания почти нереально.
Пример из практики:
Ситуация. Селлер месяц не проверял отчёты.
Ошибка. Пропуск срока возражений.
Последствия. Неправомерные удержания.
Что делать. В течение 7 дней направляется мотивированное возражение на отчет, в случае несогласия, направляется претензия на ВБ.
3.Копирование чужого контента
Использование фото/описаний конкурентов нарушает авторские права и ведёт к санкциям.
Совет: создавайте уникальный контент и закрепляйте права договорами - упрощается защита прав селлера.
Пример из практики:
Ситуация. Менеджер загрузил «взятые из сети» фото.
Ошибка. Отсутствие прав на фото
Последствия. Жалоба правообладателя, снятие карточек.
Что делать. Удалить спорный контент, подтвердить права, направить встречные пояснения
4.Ошибки в характеристиках товара
Неверные габариты/вес ведут к завышенной логистике и претензиям.
Совет: проверяйте характеристики перед публикацией.
Пример из практики:
Ситуация. Вместо мм указали см.
Ошибка. Некорректный ввод.
Последствия. Логистика ×3000.
Что делать. Исправляется карточка и направляется претензия к маркетплейсу.
5. Отсутствие договоров с партнерами
Устные договоренности с производителями или логистическими компаниями не обеспечивают защиту интересов продавца. Отсутствие письменного соглашения приводит к спорам и невозможности взыскать убытки.
Совет: заключайте детализированные договоры, где прописаны сроки, объемы, ответственность и порядок возврата.
Пример из практики:
Ситуация. Нет договора со швейным цехом.
Ошибка. Поставка «на доверии».
Последствия. Летний товар пришёл осенью — сезон потерян.
Что делать. Заключить договор, зафиксировать сроки и неустойку.
6. Бездействие при получении штрафа
Неоспаривание удержаний в срок фактически означает согласие продавца с начислениями. В результате деньги теряются без возможности их вернуть.
Совет: проверяйте отчеты еженедельно, своевременно направляйте возражения и сохраняйте всю переписку.
7. Проблемы с документооборотом
Отсутствие накладных, актов и отчетов делает невозможным доказать передачу товара или его утрату. Без документальной базы селлер оказывается в уязвимом положении.
Совет: выстраивайте системный документооборот, выгружайте отчеты и храните их в архиве.
8. Продажа запрещенных или контрафактных товаров
Реализация продукции без документов, с нарушением правил маркировки или запрещенной законом может повлечь не только штрафы, но и уголовную ответственность.
Совет: проверяйте надежность поставщиков, используйте систему «Честный знак» и отслеживайте обновления списков запрещенной продукции.
Пример из практики:
Ситуация. Продажа немаркированного товара.
Ошибка. Игнорирование требований.
Последствия. Удержания и снятие карточек.
Что делать. Срочно легализовать цепочку поставки
9. Незаконное дробление бизнеса и сокрытие доходов
Искусственное разделение оборотов между несколькими ИП или компаниями с целью уменьшения налогов вызывает претензии ФНС и доначисление крупных сумм. Подобная схема легко выявляется современными алгоритмами налоговой службы.
Совет: ведите прозрачный учет и разделяйте компании только при наличии реальной бизнес-логики.
Пример из практики:
Ситуация. Несколько ИП на один ассортимент.
Ошибка. Формальное «дробление».
Последствия. Доначисления и штрафы.
Что делать. Привести структуру в соответствие, перейти на прозрачные модели.
10. Неправильное оформление завершения сотрудничества с Площадкой
Как закрыть ВБ или как закрыть личный кабинет на Озон – этим вопросом уже задаются много селлеров.
Многие продавцы совершают ошибку, просто забрасывают, не сумев или не захотев закрыть ВБ селлер или ЛК в другом МП. Такое поведение может привести к тому, что спустя год-два площадка предъявит требования о задолженности или штрафах, начисленных автоматически. Чтобы избежать рисков, завершать сотрудничество необходимо строго по правилам и документально фиксировать все действия.
Совет юриста: никогда не оставляйте кабинет «висящим». Даже если товары распроданы, формально договорные отношения продолжаются. Для защиты от возможных финансовых претензий завершение сотрудничества должно быть оформлено юридически корректно. Закрыть кабинет wb очень важный момент.
Пример из практики:
Ситуация. Кабинет оставили «как есть».
Ошибка. Нет уведомления о расторжении.
Последствия. Начисления за хранение/логистику, отрицательный баланс.
Что делать. Досудебно потребовать закрытие кабинета и сторнировать начисления; при отказе — иск на маркетплейс
Итоги
Работа на маркетплейсах требует внимания не только к продвижению и продажам, но и к юридическим аспектам. Игнорирование правил, небрежное отношение к документам и отсутствие реакции на действия площадки часто приводят к значительным убыткам. Грамотный подход к юридическим вопросам позволяет минимизировать риски и выстроить устойчивый бизнес.
