Самые распространенные юридические ошибки продавцов на маркетплейсах

10. Неправильное оформление завершения сотрудничества с Площадкой

Как закрыть ВБ или как закрыть личный кабинет на Озон – этим вопросом уже задаются много селлеров.

Многие продавцы совершают ошибку, просто забрасывают, не сумев или не захотев закрыть ВБ селлер или ЛК в другом МП. Такое поведение может привести к тому, что спустя год-два площадка предъявит требования о задолженности или штрафах, начисленных автоматически. Чтобы избежать рисков, завершать сотрудничество необходимо строго по правилам и документально фиксировать все действия.

Совет юриста: никогда не оставляйте кабинет «висящим». Даже если товары распроданы, формально договорные отношения продолжаются. Для защиты от возможных финансовых претензий завершение сотрудничества должно быть оформлено юридически корректно. Закрыть кабинет wb очень важный момент.

Пример из практики:

Ситуация. Кабинет оставили «как есть».

Ошибка. Нет уведомления о расторжении.

Последствия. Начисления за хранение/логистику, отрицательный баланс.

Что делать. Досудебно потребовать закрытие кабинета и сторнировать начисления; при отказе — иск на маркетплейс