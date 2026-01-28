Официальный производственный календарь 2026 года

Давайте разберем, какие официальные выходные в этом году будут следующими.
🎉 Длинные выходные и праздники 2026 года
Всего в 2026 году нас ждет семь длинных периодов отдыха:
⛱️ Новогодние каникулы: 31 декабря 2025 – 11 января 2026 (12 дней).
⛱️ День защитника Отечества: 21 – 23 февраля (3 дня).
⛱️ Международный женский день: 7 – 9 марта (3 дня). 8 марта — воскресенье, поэтому выходной переносится на понедельник 9 марта.
⛱️ Праздник Весны и Труда (первые майские): 1 – 3 мая (3 дня).
⛱️ День Победы (вторые майские): 9 – 11 мая (3 дня). 9 мая — суббота, поэтому выходной переносится на понедельник 11 мая.
⛱️ День России (июньские): 12 – 14 июня (3 дня).
⛱️ День народного единства: 4 ноября (1 день).
⚙️ Важно для бухгалтера и кадровика
Основные цифры года:
📍Рабочих дней (при 5-дневной неделе): 247.
📍Выходных и праздничных дней: 118.
📍Норма рабочего времени: 1 972 часа (при 40-часовой неделе).
Предпраздничные сокращенные дни (рабочий день меньше на 1 час):
· 30 апреля
· 8 мая
· 11 июня
· 3 ноября
· 31 декабря (уже является выходным днем в результате переноса).
💡 Полезные лайфхаки для планирования
🏖️ Выгодный отпуск: напоминаем, что при окладной системе зарплата за месяц не зависит от количества рабочих дней. Поэтому брать отпуск в «длинном» месяце с большим числом рабочих дней (например, в июле — 23 дня) может быть выгоднее, чем в январе (15 дней).
🎉 Праздники в отпуске: Если на период отпуска выпадает официальный нерабочий праздничный день, этот день в отпуск не включается и отдых продлевается.
🎈 Удаленщикам тоже положено: Сокращение рабочего дня накануне праздника распространяется и на дистанционных сотрудников. Им важно заранее сообщить об этом.
🏡 Региональные особенности: В субъектах РФ могут устанавливаться дополнительные нерабочие праздничные дни. Следите за местными нормативными актами.
Планируйте свой год эффективно, чтобы совместить продуктивную работу и полноценный отдых! 🚀
