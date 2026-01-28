8119 Обязательное обучение  по охране труда 2 верс моб
Елена Булганина
Трудовые отношения

Официальный производственный календарь 2026 года

К концу подходит вторая рабочая неделя этого года. На встречах слышим, что заряд энергии после новогодних праздников уже закончился.

Давайте разберем, какие официальные выходные в этом году будут следующими.

🎉 Длинные выходные и праздники 2026 года

Всего в 2026 году нас ждет семь длинных периодов отдыха:

⛱️ Новогодние каникулы: 31 декабря 2025 – 11 января 2026 (12 дней).

⛱️ День защитника Отечества: 21 – 23 февраля (3 дня).

⛱️ Международный женский день: 7 – 9 марта (3 дня). 8 марта — воскресенье, поэтому выходной переносится на понедельник 9 марта.

⛱️ Праздник Весны и Труда (первые майские): 1 – 3 мая (3 дня).

⛱️ День Победы (вторые майские): 9 – 11 мая (3 дня). 9 мая — суббота, поэтому выходной переносится на понедельник 11 мая.

⛱️ День России (июньские): 12 – 14 июня (3 дня).

⛱️ День народного единства: 4 ноября (1 день).

⚙️ Важно для бухгалтера и кадровика

Основные цифры года:

📍Рабочих дней (при 5-дневной неделе): 247.

📍Выходных и праздничных дней: 118.

📍Норма рабочего времени: 1 972 часа (при 40-часовой неделе).

Предпраздничные сокращенные дни (рабочий день меньше на 1 час):

· 30 апреля

· 8 мая

· 11 июня

· 3 ноября

· 31 декабря (уже является выходным днем в результате переноса).

💡 Полезные лайфхаки для планирования

🏖️ Выгодный отпуск: напоминаем, что при окладной системе зарплата за месяц не зависит от количества рабочих дней. Поэтому брать отпуск в «длинном» месяце с большим числом рабочих дней (например, в июле — 23 дня) может быть выгоднее, чем в январе (15 дней).

🎉 Праздники в отпуске: Если на период отпуска выпадает официальный нерабочий праздничный день, этот день в отпуск не включается и отдых продлевается.

🎈 Удаленщикам тоже положено: Сокращение рабочего дня накануне праздника распространяется и на дистанционных сотрудников. Им важно заранее сообщить об этом.

🏡 Региональные особенности: В субъектах РФ могут устанавливаться дополнительные нерабочие праздничные дни. Следите за местными нормативными актами.

Планируйте свой год эффективно, чтобы совместить продуктивную работу и полноценный отдых! 🚀

Елена Булганина

Елена Булганина

Директор в ООО Формула

1 подписчик2 поста

