Официальный производственный календарь 2026 года

💡 Полезные лайфхаки для планирования

🏖️ Выгодный отпуск: напоминаем, что при окладной системе зарплата за месяц не зависит от количества рабочих дней. Поэтому брать отпуск в «длинном» месяце с большим числом рабочих дней (например, в июле — 23 дня) может быть выгоднее, чем в январе (15 дней).

🎉 Праздники в отпуске: Если на период отпуска выпадает официальный нерабочий праздничный день, этот день в отпуск не включается и отдых продлевается.

🎈 Удаленщикам тоже положено: Сокращение рабочего дня накануне праздника распространяется и на дистанционных сотрудников. Им важно заранее сообщить об этом.

🏡 Региональные особенности: В субъектах РФ могут устанавливаться дополнительные нерабочие праздничные дни. Следите за местными нормативными актами.

Планируйте свой год эффективно, чтобы совместить продуктивную работу и полноценный отдых! 🚀