Елена Булганина
Счета-фактуры

Изменены формы счет-фактуры и УПД

С 1 апреля 2026 года начнут действовать обновленные формы счета-фактуры, УПД, книги покупок и книги продаж. Изменения вносятся Постановлением Правительства РФ № 26 от 23.01.2026.

Давайте разберём главное.

🔍 Основные нововведения

✔️ Счёт-фактура: добавлена строка 5б.

✔️ Книга покупок: добавлена графа 7а.

✔️ Книга продаж: добавлена графа 11а, а также обновлены ставки НДС в графах 14, 17, 14а и 17а.

📝 Что и как заполнять

1. Новая строка 5б в счёте-фактуре

📍Когда заполнять: при отгрузке товаров (работ, услуг) в счёт ранее полученной предоплаты.

📍Что указывать: номер и дату того авансового счёта-фактуры, который зачитывается. Если авансов было несколько, их перечисляют через точку с запятой.

📍 Цель: создать чёткую связь между авансом и окончательной отгрузкой.

2. Новая графа 7а в Книге покупок

📍Когда заполнять: когда продавец принимает к вычету НДС с полученного аванса.

📍 Что указывать: номер и дату отгрузочного счёта-фактуры (того, где была заполнена строка 5б).

3. Новая графа 11а и новые ставки в Книге продаж

📍Графа 11а: заполняется при отгрузке в счёт аванса. В неё переносятся те же данные, что были в строке 5б отгрузочного счёта-фактуры.

📍Новые ставки НДС: в графах 14 и 17 теперь указывается ставка 22% (было 20%), а в графах 14а и 17а — 20% или 18% (было 18%).

Аналогичные изменения внесены и в формы дополнительных листов книг покупок и продаж.

🗓️ Важные сроки и переходный период

☝️Обязательное применение новых форм — с 1 апреля 2026 года.

☝️До 1 апреля 2026 ФНС рекомендует использовать формы из письма № СД-4-3/11730@ от 26.12.2025, которые уже содержат новые реквизиты.

💎 Краткий итог

Главная цель изменений — сделать более прозрачным учёт расчетов по предоплате. Если вы работаете с авансами, обязательно проверьте, чтобы ваше бухгалтерское ПО своевременно обновило формы и справочники.

Если вы уже работаете с авансами по новым правилам, поделитесь в комментариях, с какими сложностями столкнулись.

Елена Булганина

Директор в ООО Формула

