Изменены формы счет-фактуры и УПД

📝 Что и как заполнять

1. Новая строка 5б в счёте-фактуре

📍Когда заполнять: при отгрузке товаров (работ, услуг) в счёт ранее полученной предоплаты.

📍Что указывать: номер и дату того авансового счёта-фактуры, который зачитывается. Если авансов было несколько, их перечисляют через точку с запятой.

📍 Цель: создать чёткую связь между авансом и окончательной отгрузкой.

2. Новая графа 7а в Книге покупок

📍Когда заполнять: когда продавец принимает к вычету НДС с полученного аванса.

📍 Что указывать: номер и дату отгрузочного счёта-фактуры (того, где была заполнена строка 5б).

3. Новая графа 11а и новые ставки в Книге продаж

📍Графа 11а: заполняется при отгрузке в счёт аванса. В неё переносятся те же данные, что были в строке 5б отгрузочного счёта-фактуры.

📍Новые ставки НДС: в графах 14 и 17 теперь указывается ставка 22% (было 20%), а в графах 14а и 17а — 20% или 18% (было 18%).

Аналогичные изменения внесены и в формы дополнительных листов книг покупок и продаж.