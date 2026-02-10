Изменены формы счет-фактуры и УПД
Давайте разберём главное.
🔍 Основные нововведения
✔️ Счёт-фактура: добавлена строка 5б.
✔️ Книга покупок: добавлена графа 7а.
✔️ Книга продаж: добавлена графа 11а, а также обновлены ставки НДС в графах 14, 17, 14а и 17а.
📝 Что и как заполнять
1. Новая строка 5б в счёте-фактуре
📍Когда заполнять: при отгрузке товаров (работ, услуг) в счёт ранее полученной предоплаты.
📍Что указывать: номер и дату того авансового счёта-фактуры, который зачитывается. Если авансов было несколько, их перечисляют через точку с запятой.
📍 Цель: создать чёткую связь между авансом и окончательной отгрузкой.
2. Новая графа 7а в Книге покупок
📍Когда заполнять: когда продавец принимает к вычету НДС с полученного аванса.
📍 Что указывать: номер и дату отгрузочного счёта-фактуры (того, где была заполнена строка 5б).
3. Новая графа 11а и новые ставки в Книге продаж
📍Графа 11а: заполняется при отгрузке в счёт аванса. В неё переносятся те же данные, что были в строке 5б отгрузочного счёта-фактуры.
📍Новые ставки НДС: в графах 14 и 17 теперь указывается ставка 22% (было 20%), а в графах 14а и 17а — 20% или 18% (было 18%).
Аналогичные изменения внесены и в формы дополнительных листов книг покупок и продаж.
🗓️ Важные сроки и переходный период
☝️Обязательное применение новых форм — с 1 апреля 2026 года.
☝️До 1 апреля 2026 ФНС рекомендует использовать формы из письма № СД-4-3/11730@ от 26.12.2025, которые уже содержат новые реквизиты.
💎 Краткий итог
Главная цель изменений — сделать более прозрачным учёт расчетов по предоплате. Если вы работаете с авансами, обязательно проверьте, чтобы ваше бухгалтерское ПО своевременно обновило формы и справочники.
Если вы уже работаете с авансами по новым правилам, поделитесь в комментариях, с какими сложностями столкнулись.
