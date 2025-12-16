Квадратный метр в московских новостройках оценили в порциях шаурмы

Аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру» предложили оригинальный способ оценки стоимости жилья на первичном рынке Москвы — пересчет цены квадратного метра в единицах классической шаурмы (лаваш с курицей, овощами и соусом).

По данным на середину 2025 года, средняя стоимость «квадрата» в новостройках столицы достигла 382 194 руб.. Медианная цена порции шаурмы в Москве составляет 374 руб.. Таким образом, один квадратный метр эквивалентен примерно 1021 порции шаурмы.

Для сравнения: в июле 2024 года, сразу после отмены массовой льготной ипотеки, квадратный метр в сегменте эконом- и комфорт-класса стоил около 335 041 руб., а шаурма — 269 руб.. В «шаурменном» эквиваленте это было 1245 порций.

Несмотря на рост номинальной цены жилья в рублях, в пересчете на шаурму стоимость снизилась. Это связано с более быстрым подорожанием уличной еды, которое частично компенсировало инфляцию на рынке недвижимости.

«Пересчет в потребительские единицы, такие как шаурма, помогает лучше понять реальную покупательскую способность и динамику цен на жилье с учетом инфляции», — прокомментировала директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко.

По данным Минэкономразвития, годовая инфляция в России на 10 декабря 2025 года составила 6,34%.

Такой «шаурменный индекс» наглядно иллюстрирует, как инфляционные процессы влияют на доступность недвижимости для обычных покупателей.