Подтереться своим опытом и кейсами

Сижу вчера на созвоне с одним топом из эдтеха.

Чувак 15 лет в индустрии, руководил командами по 30 человек, запускал продукты на миллионы...

И знаешь, что он мне говорит?

"Меня не взяли на позицию, которую я хочу.

Ответили, что у меня шикарный опыт, но я не подхожу.

Через неделю я выяснил, что они взяли чувака без релевантных кейсов, зато у него есть блог на 9к подписчиков:))"

Хотя у человека резюме на 8 страниц.

Рекомендации от СЕО крупных компаний. Кейсы, цифры, достижения.

А берут парня, у которого опыта в два раза меньше... но блог телеге и репутация "того самого чувака, который шарит в growth".

Вот и думай))

Я сам долго считал, что работа должна говорить сама за себя. Что если ты реально крутой спец — тебя найдут, оценят, заплатят.

Ахаха. Нет.

Работа говорит за себя только в пределах офиса. А за его пределами говорит только то, что ты сам рассказал.

И также было и у меня, пока я не завел канал

Когда я пробил 15к подписчиков, я понял, что личный бренд — ЛУЧШИЙ актив, который ты можешь качать

Ни инвестиции, ни квартиры, ни-че-го не дает такой свободны

1) Тебя хантят, а не ты рассылаешь резюме

2) Партнёры приходят сами, потому что "слышали про тебя"

3) Инвесторы доверяют быстрее — ты не ноунейм с питчдеком

4) Найм в твою команду упрощается в разы — люди хотят работать с теми, кого знают

Короче, блог — это капитализация всего, что ты уже знаешь и умеешь. Просто в формате, который можно "продать" рынку без личного присутствия.

И пока ты стесняешься — кто-то с меньшим опытом забирает твои возможности. Просто потому что может

