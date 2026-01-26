Подтереться своим опытом и кейсами
Сижу вчера на созвоне с одним топом из эдтеха.
Чувак 15 лет в индустрии, руководил командами по 30 человек, запускал продукты на миллионы...
И знаешь, что он мне говорит?
"Меня не взяли на позицию, которую я хочу.
Ответили, что у меня шикарный опыт, но я не подхожу.
Через неделю я выяснил, что они взяли чувака без релевантных кейсов, зато у него есть блог на 9к подписчиков:))"
Хотя у человека резюме на 8 страниц.
Рекомендации от СЕО крупных компаний. Кейсы, цифры, достижения.
А берут парня, у которого опыта в два раза меньше... но блог телеге и репутация "того самого чувака, который шарит в growth".
Вот и думай))
Я сам долго считал, что работа должна говорить сама за себя. Что если ты реально крутой спец — тебя найдут, оценят, заплатят.
Ахаха. Нет.
Работа говорит за себя только в пределах офиса. А за его пределами говорит только то, что ты сам рассказал.
И также было и у меня, пока я не завел канал
Когда я пробил 15к подписчиков, я понял, что личный бренд — ЛУЧШИЙ актив, который ты можешь качать
Ни инвестиции, ни квартиры, ни-че-го не дает такой свободны
1) Тебя хантят, а не ты рассылаешь резюме
2) Партнёры приходят сами, потому что "слышали про тебя"
3) Инвесторы доверяют быстрее — ты не ноунейм с питчдеком
4) Найм в твою команду упрощается в разы — люди хотят работать с теми, кого знают
Короче, блог — это капитализация всего, что ты уже знаешь и умеешь. Просто в формате, который можно "продать" рынку без личного присутствия.
И пока ты стесняешься — кто-то с меньшим опытом забирает твои возможности. Просто потому что может
Подробнее я разобрал эту тему в мини-курсе "Метод диагностирующего блога", который можно получить за заполнение Анкеты Предзаписи
Заходи, забирай и заполняй у меня в канале по ссылке ниже
https://t.me/+GAESCwxW-F0yM2Q8
