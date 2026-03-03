Новое в законодательстве: отключение связи по требованию ФСБ, скидки через MAX и изменения в оплате ЖКХ

ФСБ сможет инициировать отключение связи
С 3 марта 2026 года вступил в силу ФЗ, который обязывает операторов связи приостанавливать оказание услуг по требованию органов ФСБ в случаях, которые установит Президент РФ .
Важный нюанс: оператор освобождается от ответственности за нарушение договора с абонентами, если отключение произошло по такому требованию .
Соответствующего указа Президента пока нет - он определит конкретные случаи применения этой нормы.
Документ: Федеральный закон от 20.02.2026 № 33-ФЗ
Скидки и льготы: продавцов обяжут принимать подтверждения через MAX
С 1 сентября 2026 года заработают новые правила для продавцов. Согласно постановлению, продавцы должны будут принимать сведения о личности, возрасте покупателей, а также об их праве на льготы, если эти данные представляют через мессенджер MAX. Тем же способом покупатель сможет подтвердить право на скидки и бонусы.
Напомню, что с 29 декабря 2025 года уже действует возможность подтверждать возраст через мессенджеры при продаже алкоголя, табачной и никотинсодержащей продукции, а также энергетиков.
Документ: Постановление Правительства РФ от 17.02.2026 № 148
Сроки оплаты ЖКХ изменились с 1 марта
С 1 марта 2026 года вступили в силу поправки, которые унифицируют сроки оплаты жилищно-коммунальных услуг. Теперь платить за жилье и коммуналку за прошлый месяц нужно до 15-го числа текущего месяца включительно . Раньше срок был до 10-го числа.
Изменения коснулись и выставления платежек: теперь управляющие компании обязаны направлять платежные документы не позднее 5-го числа месяца, следующего за истекшим (ранее было до 1-го числа) .
Важно: новые сроки являются едиными и обязательными - их нельзя изменить договором управления или решением общего собрания жильцов.
Документ: Федеральный закон от 24.06.2025 № 177-ФЗ
Защита прав потребителей: запрет на списание без согласия
ФЗ запрещает продавцам списывать периодические платежи с банковского счета потребителя, если он предоставил реквизиты, но потом отказался их использовать при расчетах по абонентскому договору. Это касается цифровых подписок на музыкальные платформы, видеосервисы и аналогичные услуги.
Исполнитель обязан обеспечить возможность отказа потребителя от подписки, в том числе в электронной форме.
Документ: Федеральный закон от 15.10.2025 № 376-ФЗ
