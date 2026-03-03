Новое в законодательстве: отключение связи по требованию ФСБ, скидки через MAX и изменения в оплате ЖКХ

ФСБ сможет инициировать отключение связи

С 3 марта 2026 года вступил в силу ФЗ, который обязывает операторов связи приостанавливать оказание услуг по требованию органов ФСБ в случаях, которые установит Президент РФ .

Важный нюанс: оператор освобождается от ответственности за нарушение договора с абонентами, если отключение произошло по такому требованию .

Соответствующего указа Президента пока нет - он определит конкретные случаи применения этой нормы.

Документ: Федеральный закон от 20.02.2026 № 33-ФЗ