Запрет иностранных слов с 1 марта 2026: разбираем, что изменилось на самом деле?

Что говорит закон (ФЗ от 24.06.2025 № 168-ФЗ)?

Изменения внесены в Закон о защите прав потребителей (далее - Закон о ЗПП)

Закон о ЗПП распространяется на всех, кто работает с потребителями (физлицами) - юрлица, ИП и самозанятые, если они оказывают услуги или продают товары гражданам.

Важно: если вы работаете только с юрлицами (B2B) и у вас нет информации в открытом доступе, предназначенной для потребителей - новые правила на вас не распространяются.

Однако я рекомендую на сайте добавить пометку «Информация предназначена для юридических лиц».

В законе нет ничего о размещении информации на сайтах и в соцсетях.

Однако есть разъяснения Роспотребнадзора о том, что к сайтам применяются данные нормы,которые тоже являются общедоступными местами.

Соответственно можно предположить, что и на соцсети данные правила применяются.