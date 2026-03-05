Запрет иностранных слов с 1 марта 2026: разбираем, что изменилось на самом деле?

На самом деле эта история началась в 2023-м году, когда в закон о государственном языке РФ были включены аналогичные нормы, с указанием на то, что они распространяются на сферу защиты прав потребителей и рекламы, с дополнением - с учетом особенностей осуществления деятельности в указанных сферах.
Поэтому внесение изменений в Закон о защите прав потребителей стало логичным продолжением изменений в законе о госязыке.
Что говорит закон (ФЗ от 24.06.2025 № 168-ФЗ)?
Изменения внесены в Закон о защите прав потребителей (далее - Закон о ЗПП)
Закон о ЗПП распространяется на всех, кто работает с потребителями (физлицами) - юрлица, ИП и самозанятые, если они оказывают услуги или продают товары гражданам.
Важно: если вы работаете только с юрлицами (B2B) и у вас нет информации в открытом доступе, предназначенной для потребителей - новые правила на вас не распространяются.
Однако я рекомендую на сайте добавить пометку «Информация предназначена для юридических лиц».
В законе нет ничего о размещении информации на сайтах и в соцсетях.
Однако есть разъяснения Роспотребнадзора о том, что к сайтам применяются данные нормы,которые тоже являются общедоступными местами.
Соответственно можно предположить, что и на соцсети данные правила применяются.
Но сразу оговорюсь, все, что я напишу в этом посте относительно соцсетей, включая Телеграмм - это мое субъективное мнение. Возможно позже появятся новые разъяснения.
Что это за информация?
Это не рекламные сведения, которые размещаются в общедоступных местах:
-Табличка с режимом работы («Открыто с 10 до 21»).
- Указатель «Вход», «Выход», «Касса», «Гардероб».
- Информация на входной двери («Толкать/тянуть»).
- Объявление об акции или скидке на витрине («Скидка 20% на весь ассортимент»).
- Меню на входе в кафе.
- Ценники на товарах (кроме информации о товарном знаке).
Что теперь нельзя?
На ценниках, вывесках, указателях и табличках, доступных для потребителей, информация должна быть на русском языке.
Например, нельзя разместить на витрине просто «coffee» или «sale» - должно быть дублирование на русском: «кофе», «скидка» и т.п.
При этом:
⦁ текст на русском и иностранном языке должен быть идентичным по содержанию;
⦁ они должны быть равнозначны по размещению и техническому оформлению (одинаковый цвет, тип и размер шрифта).
Что можно оставить на иностранном без перевода?
⦁ фирменные наименования (например, «Microsoft», «Apple»);
⦁ товарные знаки и знаки обслуживания (зарегистрированный бренд);
То есть если у вас есть зарегистрированный товарный знак на иностранном языке, вы можете использовать его на вывеске и везде без перевода.
Соцсети и Telegram-каналы.
Если ваш Telegram-канал, страница в соцсети или сайт направлены на потребителей и содержат информацию об услугах, товарах, скидках - это тоже может подпадать под регулирование, если информация предназначена для неопределенного круга лиц и носит не рекламный характер.
Также вы можете почитать о применении русских и иностранных слов вот этот пост.
Но я считаю:
⦁ Название канала/паблика может быть на иностранном языке,е. если это товарный знак или если оно не вводит потребителей в заблуждение.
Например, Психолог Иванова/The space of peace
⦁ Посты и контент - если вы делаете публикации для потребителей (о своих услугах,товарах,прайс-листы), основная информация должна быть на русском.
Можно использовать иностранные слова, но они должны быть либо общеупотребительными (и не имеющими аналогов в русском), либо дублироваться переводом.
Например, если вы пишете «sale сегодня в нашем магазине» - это нарушение. Должно быть: «Распродажа (sale) сегодня в нашем магазине» или просто «Распродажа сегодня».
Что с ценниками?
На ценниках информация о товаре должна быть на русском. Но наименование товарного знака на ценнике может быть на иностранном языке без перевода.
Ответственность.
Прямых штрафов именно за нарушение новых правил пока не установлено.
Но ответственность за нарушение закона о защите прав потребителей установлены в различных статьях КоАП.
Например, по ст. 14.8 КоАП (штрафы за нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации о реализуемом товаре, работе, услуге).
Самозанятые.
Штрафы по КоАП не распространяется на самозанятых.
Однако они обязаны соблюдать закон о ЗПП и к ним могут применяться другие меры ответственности, например, штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом по иску потребителя.
Также можно еще почитать вот это разъяснение Роспотребнадзора.
Главные выводы:
⦁ Закон касается только тех, кто работает с потребителями (B2C).
⦁ Основное требование - информация для граждан должна быть на русском, иностранные слова можно использовать только с дублированием.
⦁ Исключения - товарные знаки, фирменные наименования и знаки обслуживания.
⦁ Соцсети и Telegram-каналы подпадают, если они направлены на потребителей, но название канала может быть на иностранном.
⦁ Если работаете только с юрлицами - закон вас не касается.
Документ: Федеральный закон от 24.06.2025 № 168-ФЗ
