Домены .RU, .РФ и .SU: что важно знать с 1 сентября

Ключевые изменения

Обязательная идентификация через ЕСИА

Регистрация доменного имени осуществляется только после прохождения лицом идентификации с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Проще говоря, государство переходит к модели, при которой регистрация доменного имени должна быть связана с идентифицированным лицом.

Кроме того, предусмотрена ежегодная идентификация лица, на которое зарегистрировано доменное имя.

Регистратор направляет уведомление о необходимости прохождения идентификации не позднее чем за 50 дней и не ранее чем за 60 дней до истечения одного года с момента регистрации домена или предыдущей идентификации.

Если до истечения периода преимущественного продления не пройти идентификацию, регистрацию аннулируют.

Реестр доменных имен

Правила предусматривают ведение реестра доменных имен, в котором содержатся сведения о самом доменном имени, его серверах, делегировании, дате регистрации, а также сведения о лице, на которое зарегистрирован домен.

Для юридических лиц в реестр вносятся:

полное наименование;

место нахождения и адрес;

ИНН;

адрес электронной почты;

номер телефона;

идентификатор учетной записи в ЕСИА;

ОГРН;

КПП;

код организационно-правовой формы.

Доменное имя считается зарегистрированным с момента внесения соответствующих сведений в реестр доменных имен.

Кто может быть регистратором

Домены по общему правилу регистрируют только российские юридические лица из перечней регистраторов. Перечни регистраторов ведут НКО, которые координируют формирование российской национальной доменной зоны. Они же регистрируют домены госорганов, органов местного самоуправления, унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, госкомпаний и публично-правовых компаний.

Основания для отказа в регистрации

Новые Правила прямо устанавливают перечень доменных имен, которые не могут быть зарегистрированы. В частности, регистрация не допускается в отношении доменных имен:

заведомо предназначенных для использования в противоправной деятельности;

содержащих слова, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали;

содержащих полные или сокращенные наименования государственных органов, международных организаций и иных организаций без подтверждения права на их использование;

если соответствующее обозначение ранее использовалось для адресации сайта, доступ к которому был ограничен в соответствии с Законом № 149-ФЗ;

включенных в стоп-лист.

Особенно интересен запрет на регистрацию обозначений, которые ранее использовались для адресации сайта, доступ к которому был ограничен. Это означает, что история использования доменного имени может иметь юридическое значение и после прекращения его регистрации.

Стоп-лист доменных имен

Правила предусматривают ведение стоп-листа - перечня символьных обозначений, регистрация которых в качестве доменных имен недоступна.

Стоп-лист ведется координатором и содержит обозначения, которые не допускаются к регистрации в связи с наличием следующих обстоятельств:

обозначение соответствует доменному имени, ранее зарегистрированному на государственный орган, орган местного самоуправления, государственное или муниципальное предприятие, учреждение, а также государственную компанию, публично-правовую компанию;

обозначение сформировано в автоматическом режиме с целью распространения вредоносного программного обеспечения;

обозначение соответствует доменному имени второго уровня в домене .РФ, зарезервированному координатором в период с 25 ноября 2009 г. по 25 марта 2010 г.

Решение об исключении обозначения из стоп-листа размещается на сайте координатора не менее чем за 30 дней до исключения. Обозначение становится доступным для регистрации в порядке, установленном для доменных имен, регистрация которых аннулирована в связи с непрохождением идентификации.

Сроки регистрации

Решение о регистрации доменного имени или об отказе принимается после подачи заявки через личный кабинет на официальном сайте регистратора и заключения договора о регистрации.

Регистраторы принимают решение в течение трех рабочих дней после получения заявки.

Передача права администрирования

Право администрирования домена можно передать другому лицу. При этом:

лицо, передающее право, проходит идентификацию;

лицо, которому передается право, также проходит идентификацию;

передача осуществляется в течение трех рабочих дней.

Не допускается передача права администрирования в период преимущественного продления, в течение 30 дней с момента предыдущей передачи, если домен совпадает с обозначением из стоп-листа, а также в случае непрохождения идентификации.

Аннулирование регистрации

Регистрация домена аннулируется в следующих случаях: