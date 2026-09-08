Домены .RU, .РФ и .SU: что важно знать с 1 сентября

Правовое регулирование доменов набирает обороты
Ранее мы уже кратко рассматривали эту тему. Сегодня хочу рассмотреть её подробнее, ибо эта тема актуальна для всех - и для бизнеса, и для экспертов, для всех, у кого есть сайт.
Что изменилось с 1 сентября 2026 года
С 1 сентября 2026 года вступил в силу новый порядок регистрации доменных имен в российских доменных зонах .RU, .РФ и .SU. Правила утверждены Постановлением Правительства РФ от 31.08.2026 № 1119 и будут действовать до 1 сентября 2032 года.
Доменное имя давно перестало быть просто техническим адресом сайта. Для бизнеса домен имеет коммерческую ценность, является частью бренда, используется для продвижения товаров и услуг, работы интернет-магазина, корпоративной почты и цифровых сервисов. Поэтому новые правила требуют внимательного изучения.
Ключевые изменения
Обязательная идентификация через ЕСИА
Регистрация доменного имени осуществляется только после прохождения лицом идентификации с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Проще говоря, государство переходит к модели, при которой регистрация доменного имени должна быть связана с идентифицированным лицом.
Кроме того, предусмотрена ежегодная идентификация лица, на которое зарегистрировано доменное имя.
Регистратор направляет уведомление о необходимости прохождения идентификации не позднее чем за 50 дней и не ранее чем за 60 дней до истечения одного года с момента регистрации домена или предыдущей идентификации.
Если до истечения периода преимущественного продления не пройти идентификацию, регистрацию аннулируют.
Реестр доменных имен
Правила предусматривают ведение реестра доменных имен, в котором содержатся сведения о самом доменном имени, его серверах, делегировании, дате регистрации, а также сведения о лице, на которое зарегистрирован домен.
Для юридических лиц в реестр вносятся:
полное наименование;
место нахождения и адрес;
ИНН;
адрес электронной почты;
номер телефона;
идентификатор учетной записи в ЕСИА;
ОГРН;
КПП;
код организационно-правовой формы.
Доменное имя считается зарегистрированным с момента внесения соответствующих сведений в реестр доменных имен.
Кто может быть регистратором
Домены по общему правилу регистрируют только российские юридические лица из перечней регистраторов. Перечни регистраторов ведут НКО, которые координируют формирование российской национальной доменной зоны. Они же регистрируют домены госорганов, органов местного самоуправления, унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, госкомпаний и публично-правовых компаний.
Основания для отказа в регистрации
Новые Правила прямо устанавливают перечень доменных имен, которые не могут быть зарегистрированы. В частности, регистрация не допускается в отношении доменных имен:
заведомо предназначенных для использования в противоправной деятельности;
содержащих слова, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали;
содержащих полные или сокращенные наименования государственных органов, международных организаций и иных организаций без подтверждения права на их использование;
если соответствующее обозначение ранее использовалось для адресации сайта, доступ к которому был ограничен в соответствии с Законом № 149-ФЗ;
включенных в стоп-лист.
Особенно интересен запрет на регистрацию обозначений, которые ранее использовались для адресации сайта, доступ к которому был ограничен. Это означает, что история использования доменного имени может иметь юридическое значение и после прекращения его регистрации.
Стоп-лист доменных имен
Правила предусматривают ведение стоп-листа - перечня символьных обозначений, регистрация которых в качестве доменных имен недоступна.
Стоп-лист ведется координатором и содержит обозначения, которые не допускаются к регистрации в связи с наличием следующих обстоятельств:
обозначение соответствует доменному имени, ранее зарегистрированному на государственный орган, орган местного самоуправления, государственное или муниципальное предприятие, учреждение, а также государственную компанию, публично-правовую компанию;
обозначение сформировано в автоматическом режиме с целью распространения вредоносного программного обеспечения;
обозначение соответствует доменному имени второго уровня в домене .РФ, зарезервированному координатором в период с 25 ноября 2009 г. по 25 марта 2010 г.
Решение об исключении обозначения из стоп-листа размещается на сайте координатора не менее чем за 30 дней до исключения. Обозначение становится доступным для регистрации в порядке, установленном для доменных имен, регистрация которых аннулирована в связи с непрохождением идентификации.
Сроки регистрации
Решение о регистрации доменного имени или об отказе принимается после подачи заявки через личный кабинет на официальном сайте регистратора и заключения договора о регистрации.
Регистраторы принимают решение в течение трех рабочих дней после получения заявки.
Передача права администрирования
Право администрирования домена можно передать другому лицу. При этом:
лицо, передающее право, проходит идентификацию;
лицо, которому передается право, также проходит идентификацию;
передача осуществляется в течение трех рабочих дней.
Не допускается передача права администрирования в период преимущественного продления, в течение 30 дней с момента предыдущей передачи, если домен совпадает с обозначением из стоп-листа, а также в случае непрохождения идентификации.
Аннулирование регистрации
Регистрация домена аннулируется в следующих случаях:
регистрация осуществлена с нарушением требований Правил;
лицо не прошло идентификацию до истечения периода преимущественного продления;
лицо подало заявку на аннулирование;
вступил в силу судебный акт об аннулировании регистрации;
расторгнут договор о регистрации и поддержке сведений о доменном имени;
ликвидация юридического лица, на которое зарегистрирован домен, или его исключение из ЕГРЮЛ.
Что важно проверить
Новые правила - хороший повод провести юридическую проверку своих доменных имен.
На кого зарегистрирован домен
Домен, который является основным сайтом компании или интернет-магазина, не должен зависеть от бывшего сотрудника, разработчика или подрядчика. Если домен зарегистрирован на физическое лицо, необходимо понимать, кому принадлежат права администрирования и как компания сможет сохранить контроль над доменом.
Актуальны ли сведения о владельце
С учетом идентификации и необходимости подтверждения данных особенно важно своевременно обновлять сведения.
Кто имеет доступ к личному кабинету регистратора
На практике проблемы часто возникают не из-за отсутствия права на домен, а потому, что пароль и доступ находятся у одного сотрудника или подрядчика. Для бизнеса желательно исключить ситуацию, когда единственный доступ к домену находится у человека, который не связан с компанией юридически.
Закреплены ли права на домен в отношениях с подрядчиком
Если сайт создавался разработчиком или агентством, необходимо проверить договор. В нем должно быть понятно, кто регистрирует домен, на кого он оформляется и кто получает доступ к управлению доменным именем.
Не конфликтует ли доменное имя с товарным знаком
Регистрация домена сама по себе не дает права использовать чужой товарный знак. Если доменное имя совпадает или сходно до степени смешения с товарным знаком другого лица, возможен спор. В этом случае могут применяться нормы части четвертой Гражданского кодекса РФ.
Домен остается объектом повышенного внимания государства
Регулирование доменных имен связано не только с их регистрацией. Закон № 149-ФЗ уже давно предусматривает возможность использования доменного имени как одного из идентификаторов сайта при ограничении доступа к запрещенной информации.
Статья 15.1 Закона № 149-ФЗ регулирует Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты, содержащие информацию, распространение которой запрещено.
Поэтому доменное имя одновременно является:
техническим средством адресации сайта;
коммерческим активом бизнеса;
объектом договорных отношений с регистратором;
возможным объектом судебного спора;
одним из идентификаторов интернет-ресурса в механизмах государственного регулирования.
Национальная система доменных имен
Отдельно необходимо учитывать статью 14.2 Закона № 149-ФЗ. Она предусматривает создание национальной системы доменных имен в целях обеспечения устойчивого и безопасного использования доменных имен на территории России.
Национальная система доменных имен представляет собой совокупность взаимосвязанных программных и технических средств, предназначенных для хранения и получения информации о сетевых адресах и доменных именах.
Таким образом, изменения 2025-2026 годов являются продолжением более широкой государственной политики по регулированию инфраструктуры российского сегмента Интернета.
Как проверить доменное имя
Перед регистрацией домена необходимо проверить, свободно ли выбранное доменное имя. Для этого можно воспользоваться сервисом WHOIS.
Для доменов .RU и .РФ такую проверку можно провести, например, на сайте Координационного центра доменов .RU/.РФ (https://cctld.ru/) или на сайте (https://whois.ru/). Сервис позволяет определить, зарегистрирован домен или свободен, а в отношении зарегистрированного доменного имени получить общедоступные сведения из реестра: статус домена, регистратора, дату регистрации, дату окончания регистрации и другую доступную информацию.
Альтернативный вариант - сервисы регистраторов.
Главное
С 1 сентября 2026 года регистрация доменных имен в российских доменах .RU, .РФ и .SU получила новые единые правила.
Ключевые изменения:
правила регистрации утверждены Правительством РФ;
регистрация связана с идентификацией владельца через ЕСИА;
предусматривается ежегодная идентификация;
установлен перечень оснований для отказа в регистрации;
предусмотрен стоп-лист доменных имен;
ведется реестр доменных имен;
отдельно регулируются специальные доменные имена государственных и муниципальных структур;
детально урегулированы вопросы администрирования, передачи права администрирования и аннулирования регистрации.
Для обычного пользователя регистрация домена по-прежнему выглядит как простая техническая процедура. Для бизнеса доменное имя - это уже не просто адрес сайта. Это цифровой актив, контроль над которым необходимо правильно оформить и регулярно проверять.
Основные нормативные акты:
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в том числе ст. 14.2 и ст. 15.1.
Федеральный закон от 29.12.2025 № 569-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Постановление Правительства РФ от 31.08.2026 № 1119 «Об утверждении Правил регистрации доменных имен», вступившее в силу 1 сентября 2026 года.