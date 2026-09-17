Новости законодательства: поддержка селлеров, ключевая ставка, цифровые права и цифровой рубль

Минэкономразвития сообщило о мерах поддержки бизнеса, пострадавшего от атак на склады маркетплейса

С 11 сентября 2026 года малые и средние компании, пострадавшие от атак на объекты группы «РВБ» (Wildberries & Russ), вправе получить льготные кредиты с господдержкой.

Установлены следующие условия кредитования: цель - пополнение оборотных средств; сумма - от 500 тыс. до 500 млн руб.; ставка - ключевая плюс до 3% (действует 1,5 года).

При недостатке залогового обеспечения бизнесу доступны «зонтичные» поручительства Корпорации МСП.

Подробные условия программы поддержки пострадавших селлеров, перечень банков-участников, а также требования к получателям кредитов размещены на сайте Корпорации МСП.

Ранее была предоставлена отсрочка от уплаты налогов.

При чтении о подобных мерах поддержки у меня возникает мысль: почему, когда ущерб возникает у физических лиц по подобному основанию, им выплачивают денежные средства, а селлерам нет? Хотя бы ИП и самозанятым.

Документ: Информация Минэкономразвития России от 11.09.2026

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку

Регулятор сохранил показатель на уровне 14%. Такое значение установили в июле текущего года.

Банк России указал: годовая инфляция по оценке на 7 сентября составила 6,3%. Прогнозируется, что она будет 6-7% в 2026 году. В 2027 году и далее - 4%.

Очередное заседание по ключевой ставке - 23 октября 2026 года. ЦБ примет решение исходя из динамики инфляции, инфляционных ожиданий и оценки рисков

Скорее всего те, кто устанавливает размер инфляции, при покупке товаров, услуг и работ на цены не смотрят..

Документ: Информация Банка России от 11.09.2026

Можно будет показать QR-код водительских прав через MAX вместо предъявления полиции их оригинала

Итак, Макс продолжает завоевывать Россию)

С 8 сентября 2026 года в ПДД закрепили: сведения из водительского удостоверения и СТС через MAX равнозначны предъявлению самих документов. Речь о QR-коде, который отобразится в MAX через Госуслуги.

Минцифры пояснило: техвозможность показывать такой QR-код появится в ближайшие месяцы.

Документы: Постановление Правительства РФ от 28.08.2026 № 1088; Информация Минцифры России от 31.08.2026

Широкий оборот цифровых рублей с 1 сентября 2026 года: новые решения ЦБ РФ об операциях и тарифах

С осени юрлица из числа резидентов и совершеннолетние граждане РФ вправе:

- направлять друг другу цифровые рубли.

- пополнять свои счета цифрового рубля путем перевода средств с банковских счетов или электронных кошельков и наоборот

Указанных возможностей пока не будет у нотариусов и тех, кто занимается частной практикой (адвокатов, которые учредили кабинеты, медиаторов, оценщиков и пр.).

Физлицо сможет пополнять свой счет цифрового рубля максимум на 300 тыс. руб. в месяц. Это общая сумма для всех пополнений за период.

Для бизнеса лимита нет.

С 2027 года за выплату зарплаты цифровыми рублями ЦБ начнет взимать с организаций и ИП комиссию: 1 руб. за распоряжение из реестра, но не менее 15 руб. за весь реестр.

Готовимся) скоро будем рассчитываться друг с другом и получать зарплату цифровыми рублями.

Напомню, что с 1 сентября 2026 года кредитные организации из числа значимых участников рынка платежных услуг и системно значимых банков обязаны дать возможность клиентам совершать операции с цифровыми рублями.

Продавцы с выручкой свыше 120 млн руб. за прошлый год обязаны принимать цифровые рубли, если потребитель ими рассчитается.

Речь идет о бизнесе, который на 1 января 2026 года обслуживался у данных кредитных организаций по договору о приеме электронных средств платежа.

Документы: Решение Совета директоров Банка России от 28.08.2026 (об операциях); Решение Совета директоров Банка России от 28.08.2026 (о тарифах); Информация Банка России от 31.08.2026