Изменения с 1 октября 2026 года - маркетплейсы, лицензии на сигареты, земельный контроль и семейная ипотека



Торговля через маркетплейсы и другие цифровые платформы



С 1 октября заработает Закон о платформенной экономике.



Если будет время, расскажу о нем подробнее, а пока кратко.



Он устанавливает требования к взаимодействию бизнеса при продаже через маркетплейсы и иные цифровые платформы:

- к заключению договора между оператором и партнером либо владельцем ПВЗ;

- одностороннему изменению договора оператором;

- размещению и изменению карточек;

- предоставлению скидок;

- рассмотрению жалоб.



Закон не применяется к ресурсам, где владельцы продают только свои товары, к аудиовизуальным сервисам, площадкам финкомпаний и магазинам ПО.



Продавцов будут наказывать по КоАП РФ за нарушения при размещении предложений о продаже, а операторов маркетплейсов - за несоблюдение правил скидок за счет продавца.



Начнут действовать подзаконные правила проверки операторами карточек, продавцов и исполнителей, которые хотят стать партнерами или открыть ПВЗ.



Документы: Федеральные законы от 31.07.2025 № 289-ФЗ и от 04.08.2026 № 295-ФЗ; Постановления Правительства РФ от 20.06.2026 № 768 и от 02.07.2026 № 821



Лицензии на розничную продажу сигарет



С 1 октября в регионах начнут выдавать лицензии на розничную торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией. Получить разрешение нужно до 28 февраля 2027 года, с 1 марта без лицензии работать нельзя.



Лицензия выдается на каждый торговый объект отдельно максимум на 5 лет. За каждый год - 20 тыс. руб. госпошлины.



Всем курильщикам до 1 марта, к коим отношусь и я, пора закупаться. Станет меньше мест, где можно купить, да и на цене отразится.



Документы: Федеральные законы от 26.06.2026 № 186-ФЗ и № 187-ФЗ



Земельный госконтроль



С 1 октября начнут применять признаки нарушений, при автоматическом выявлении которых проведут контрольное мероприятие.



Росреестр решит провести проверку, если на участке стоит здание, хотя правовой режим земли не позволяет его строить и эксплуатировать.



Россельхознадзор - если заметят спецтехнику для снятия плодородного слоя почвы.



Документ: Постановление Правительства РФ от 01.07.2026 № 811



Безопасность критических объектов



С 25 октября можно попросить Росреестр убрать с публичной кадастровой карты данные о зданиях и сооружениях. Это мера защиты критически важных и потенциально опасных объектов, в том числе ТЭК и транспортной инфраструктуры. Заявители - АО и ООО, правообладатели недвижимости.



Документ: Федеральный закон от 26.07.2026 № 263-ФЗ



Семейная ипотека с 1 октября 2026 года



Минфин обозначил изменения для новых договоров. Ставка и максимальная сумма зависят от количества детей и региона.



Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области:

- 4% - до 18 млн - 5+ детей

- 6% - до 18 млн - 4 детей

- 8% - до 18 млн - 3 детей

- 10% - до 15 млн - 2 детей

- 12% - до 12 млн - 1 ребенок



Другие регионы:

- 2% - до 10 млн - 5+ детей

- 4% - до 10 млн - 4 детей

- 6% - до 10 млн - 3 детей

- 8% - до 8 млн - 2 детей

- 10% - до 6 млн - 1 ребенок



Общее требование - хотя бы один ребенок младше 7 лет.



Ставка на строительство частного дома или покупку земли с возведением жилья - 6% независимо от детей и региона.



Максимальный срок субсидирования - 15 лет.



Документы: Информация Минфина России от 24.09.2026; Решение Минфина России от 22.09.2026 № 25-67381-01850-Р