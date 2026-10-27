Новости законодательства: Свидетельство о рождении через MAX, маткапитал 2027 и новый список запрещенных для подростков работ

Новости законодательства: Свидетельство о рождении через MAX, маткапитал 2027 и новый список запрещённых для подростков работ







Предъявление сведений из свидетельства о рождении через MAX: перечислены случаи, когда это допустимо



С 14 октября 2026 года граждане РФ вправе предъявлять через национальный мессенджер данные из свидетельства о рождении, чтобы подтвердить личность несовершеннолетнего. Это можно делать при покупке проездных билетов, использовании права на льготную или бесплатную перевозку, а также при посадке на любой транспорт, если есть техвозможность.



То же относится, например, к ситуациям, когда:

- взаимодействуют с МФЦ;

- обращаются в медорганизации за помощью по ОМС;

- посещают культурно-просветительские, зрелищные либо физкультурные (спортивные) мероприятия, музеи, спортивные объекты и т.п.;

- получают иные услуги. Речь идёт о тех, которые оказывают несовершеннолетним или их родителям, но в интересах таких детей.



Правительство рекомендует регионам дать возможность гражданам пользоваться мессенджером MAX в перечисленных случаях.

Меня смутила эта фраза. Есть регионы, где не работает даже MAX?

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2026 № 2896-р





Материнский капитал в 2027 году: размер, как получить, на что можно потратить



С 1 февраля 2027 года размер маткапитала планируют увеличить: на первого ребёнка до 778 489 руб., на второго - до 1 028 744 руб., если нет маткапитала на первого. Средства можно направить, к примеру, на улучшение жилищных условий, оплату образования детям.



Кому положен материнский капитал



В общем случае маткапитал вправе получить женщина, если она родила или усыновила:

- первого ребёнка - с 1 января 2020 года;

- второго или последующего - с 1 января 2007 года.



При определённых условиях право на маткапитал есть и у мужчины, к примеру если:

- он воспитывает первого ребёнка, рождённого с 1 января 2020 года;

- мужчина - отец или усыновитель такого ребёнка;

- мать ребёнка умерла и у неё не было гражданства РФ.



Право на маткапитал возникает один раз. Те, кто претендуют на него, в общем случае должны иметь гражданство РФ на день рождения ребёнка.



Размер материнского капитала



С 1 февраля 2027 года размер маткапитала планируют увеличить на 6,8%. Индексация привязана к инфляции за 2026 год, поэтому суммы не окончательные. Если инфляция будет выше, индексацию могут скорректировать.



Размер маткапитала, если ребёнка родили (усыновили) с 1 января 2020 года:

- за первого - 778 489 руб. + 250 255 руб., если в семье появится второй ребёнок;

- за второго - 1 028 744 руб., если у семьи нет маткапитала на первенца;

- за третьего и последующих - 1 028 744 руб., если ранее права на маткапитал не было.



Для тех, кто имел право на эту меру господдержки до 31 декабря 2019 года, размер маткапитала в 2027 году также планируют увеличить. Для семей с двумя детьми, рождёнными с 2007 по 2019 год, если ранее они не получали маткапитал, размер выплаты может составить 778 489 руб.



Если семья не использует сертификат до 1 февраля 2027 года или потратит его частично, остаток проиндексируют автоматически.



На что можно потратить материнский капитал



Маткапитал разрешают использовать на строго определённые цели:

- улучшить жилищные условия;

- дать образование детям;

- получать ежемесячную выплату в связи с рождением ребёнка до 3 лет;

- формировать накопительную пенсию;

- купить товары и услуги для социальной адаптации детей-инвалидов.



Обналичивание средств маткапитала и их нецелевое расходование могут повлечь уголовную ответственность.





С 1 марта 2027 года нужно применять новый перечень работ, запрещённых для лиц до 18 лет



Новый список, в отличие от действующего, не содержит конкретных профессий, а состоит из 69 обобщённых категорий работ.



Они распределены по разделам:

- работы, которые не зависят от вида экономической деятельности (вредные и опасные условия труда, замкнутые пространства, работы с применением СИЗ органов дыхания);

- работы с рисками воздействия вредных производственных факторов (химических, физических, биологических), включая работы с оборудованием лучевой диагностики - МРТ, КТ, УЗИ;

- работы, которые могут причинить вред нравственному развитию (паллиативная помощь, хосписы, услуги в сфере охотничьего хозяйства).



Новый список не содержит пункта, который сейчас позволяет допускать несовершеннолетних к запрещённым работам при создании безопасных условий, подтверждённых спецоценкой и экспертизой.



Документ понадобится применять до 1 марта 2033 года.



Документ: Приказ Минтруда России от 01.10.2026





© Бочарникова Е.В. 2026 Публикация и иное использование возможно только со ссылкой на указание автора