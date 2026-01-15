Товарный знак : почему ваше название может стать чужим (и как мы спасли бизнес от полной блокировки)

Честный бизнес становится мишенью для тех, кто научился зарабатывать не на продажах, а на чужих ошибках в документах.

В бизнесе в основном фокус всегда на продукте, на клиентах, на выручке. А вопросы оформления бумаг часто откладываются «на потом», потому что кажется, что название вашего магазина или салона - это ваша собственность по праву создания. Вы его придумали, вы вложили в него душу.

Но, к сожалению, юридическая реальность сейчас стала гораздо жестче. Как юрист, я вижу тревожную тенденцию: честный бизнес становится мишенью для тех, кто научился зарабатывать не на продажах, а на чужих ошибках в документах.

Товарный знак сегодня - это уже не просто статусная история, это единственный способ не потерять то, что вы строили годами.

______________________________

На связи Ольга Королева - юрист с опытом 13+ лет. За 2025 год клиенты получили 50 + образовательных лицензий и запатентовали названия.

Реальная история: когда успех привлекает не тех людей

Чтобы не пугать абстрактными законами, приведу пример из недавней практики. Ситуация, в которой может оказаться буквально каждый, кто торгует на маркетплейсах или ведет бизнес в сфере услуг.

Ко мне обратился селлер. У него отличные показатели, раскрученный магазин, узнаваемое название. Но сам бренд официально зарегистрирован не был - просто руки не доходили.

И вот, на пике продаж приходит претензия от третьих лиц:

«Это название принадлежит нам. Вы нарушаете наши права. Требуем компенсацию 360 000 рублей. В противном случае — суд и жалоба на маркетплэйсе»

По суду сумму штрафа выше в разы ,а жалоба на маркетплейсе - оборачивается либо блокировкой ваших карточек, либо они уходят вниз.

Для селлера блокировка карточки - это катастрофа: товар зависает, рейтинг падает, бизнес встает. А оппоненты действовали жестко, имея на руках свежее свидетельство на тот самый товарный знак.

Нам пришлось вести очень сложные переговоры. Полностью отбиться в такой ситуации, когда у другой стороны на руках документы, крайне трудно. Но мы смогли снизить сумму претензии почти в два раза - до 200 000 рублей.

Эти деньги предприниматель вынужден был заплатить просто за возможность распродать свой товар и спокойно уйти с этого названия. Согласитесь, обидно отдавать двести тысяч фактически «в воздух», когда они могли пойти на закупку или рекламу.

____________________________

Две схемы, которые используют против вас

Важно понимать, что это не случайность. Недобросовестная конкуренция сейчас проявляется в двух основных формах:

«Перехват» бренда. Это как раз наш случай. Люди мониторят рынок, видят успешный, но незащищенный бизнес (салон красоты, кофейню, магазин) и регистрируют это название на себя. Фактически, они присваивают вашу репутацию, чтобы потом требовать деньги. Паразитирование. Конкуренты намеренно используют название или логотип, очень похожий на ваш. Они мимикрируют под вас, переманивая невнимательных клиентов. Без товарного знака запретить им это делать и доказать свою правоту очень сложно.



Пример 2-го случая:

Важный нюанс: 2026 года

Есть и законодательные новости, которые нельзя игнорировать. С 1 марта 2026 года правила ужесточаются.

Планируется запрет на использование названий на иностранном языке (латинице), если они не имеют транскрипции. То есть, если ваш бренд написан по-английски, государство потребует закрепить его русское звучание. Если сейчас не привести документы в порядок - можно столкнуться с запретом на ведение деятельности.

Как подготовиться к 1 марта - написала в чек-листе ➡ забирайте тут

Мой совет

Я пишу это не для того, чтобы сгущать краски. Я просто хочу, чтобы ваши усилия и вложения были в безопасности.

Пока ваш бренд не зарегистрирован, он, с точки зрения закона, ничей. И, к сожалению, желающих этим воспользоваться становится всё больше. Защитить свое имя заранее всегда дешевле и спокойнее, чем потом спасать бизнес в экстренном режиме.