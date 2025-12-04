🕵️‍♂️Нюансы налогового контроля. Часть 1: как инспекция доказывает сомнительные сделки по ст. 54.1 НК РФ

🎯«Правила игры» (ст. 54.1 НК РФ)

Прежде чем переходить к практике, пройдемся по “базе” всех умышленных нарушений: статья 54.1 НК РФ появилась как ответ на необходимость борьбы с налоговыми злоупотреблениями. Она сменила знаменитое Постановление Пленума ВАС № 53 и по сути, установила новые правила, которым нужно следовать для того, что бы ваши вычеты (расходы) устояли.

Коротко о ст. 54.1 НК РФ:

1. Нельзя уменьшать налоговые обязательства, искажая факты хозяйственной жизни (п.1 ст. 54.1).

2. Если операция реальна, то она должна соответствовать двум условиям (п.2 ст. 54.1):

- основной целью сделки не может быть неуплата налога,

- исполнять обязательство должно именно то лицо, которое указано в договоре (либо лицо, которому обязательство передано по закону/договору).

Зафиксируем: по п. 1 статьи 54.1 налоговая проверяет, действительно ли хозяйственные операции, указанные в документах, были произведены. А по п. 2 какая реальная цель была у операций и кто в действительности их выполнял.

Понятно, что для того, чтобы вменить нарушение по этой статье и доначислить налоги, инспектор не может ограничиваться одними подозрениями. Он обязан собрать и закрепить в акте (решении) совокупность доказательств, которых будет достаточно не только “для оформления документа”, но и для того, чтобы позиция налогового органа устояла в суде.

Важно отметить, что «стандарт доказывания» нигде не закреплен. Не существует единой методички или нормы, где был бы прописан исчерпывающий перечень контрольных мероприятий, результатов которых бы хватило для доказывания обстоятельств и вины правонарушителя.

Однако существует профессиональная логика, которую можно называть «архитектурой доказательной базы». Это четкая внутренняя логика контрольной работы, сформированная годами накопленного опыта и которая передается от “старичков” к молодым сотрудникам. Опираясь на свой опыт работы, я могу утверждать: все хаотичные на первый взгляд запросы и мероприятия налогового контроля нацелены на формирование трех конкретных групп доказательств, речь о которых пойдет ниже.