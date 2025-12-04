🕵️‍♂️Нюансы налогового контроля. Часть 1: как инспекция доказывает сомнительные сделки по ст. 54.1 НК РФ

Приветствую всех читателей!
Если вы уже читали мои статьи раньше, то знаете, что более 10 лет я отработал в контрольных отделах ФНС и, в том числе, курировал в одном из регионов работу, связанную с проведением предпроверочного анализа (ППА) и выездных налоговых проверок (ВНП).
На правах человека, понимающего особенности налогового контроля, я запускаю цикл авторских статей ⚡«Нюансы налогового контроля» .В нем я буду делиться информацией, о которой не пишут в Кодексе, но которую знают практики, непосредственно проводящие налоговые проверки, и юристы, отстаивающие затем их результаты в суде.
Начнем с фундаментального вопроса: какие группы доказательств обязан собрать налоговый орган, чтобы претензии по ст. 54.1 НК РФ были обоснованными и устояли в суде.
🎯«Правила игры» (ст. 54.1 НК РФ)
Прежде чем переходить к практике, пройдемся по “базе” всех умышленных нарушений: статья 54.1 НК РФ появилась как ответ на необходимость борьбы с налоговыми злоупотреблениями. Она сменила знаменитое Постановление Пленума ВАС № 53 и по сути, установила новые правила, которым нужно следовать для того, что бы ваши вычеты (расходы) устояли.
Коротко о ст. 54.1 НК РФ:
1. Нельзя уменьшать налоговые обязательства, искажая факты хозяйственной жизни (п.1 ст. 54.1).
2. Если операция реальна, то она должна соответствовать двум условиям (п.2 ст. 54.1):
- основной целью сделки не может быть неуплата налога,
- исполнять обязательство должно именно то лицо, которое указано в договоре (либо лицо, которому обязательство передано по закону/договору).
Зафиксируем: по п. 1 статьи 54.1 налоговая проверяет, действительно ли хозяйственные операции, указанные в документах, были произведены. А по п. 2 какая реальная цель была у операций и кто в действительности их выполнял.
Понятно, что для того, чтобы вменить нарушение по этой статье и доначислить налоги, инспектор не может ограничиваться одними подозрениями. Он обязан собрать и закрепить в акте (решении) совокупность доказательств, которых будет достаточно не только “для оформления документа”, но и для того, чтобы позиция налогового органа устояла в суде.
Важно отметить, что «стандарт доказывания» нигде не закреплен. Не существует единой методички или нормы, где был бы прописан исчерпывающий перечень контрольных мероприятий, результатов которых бы хватило для доказывания обстоятельств и вины правонарушителя.
Однако существует профессиональная логика, которую можно называть «архитектурой доказательной базы». Это четкая внутренняя логика контрольной работы, сформированная годами накопленного опыта и которая передается от “старичков” к молодым сотрудникам. Опираясь на свой опыт работы, я могу утверждать: все хаотичные на первый взгляд запросы и мероприятия налогового контроля нацелены на формирование трех конкретных групп доказательств, речь о которых пойдет ниже.
🎭 Группа I. «Техничность» контрагента
На этом этапе исследуются все обстоятельства, характеризующие портрет вашего партнера. Инспекция рассматривает сделку как «сомнительную» и проверяет контрагента на признаки «технической» или «транзитной» организации.
Что ищет инспектор:
Отсутствие материально-технической базы (недвижимое имущество, транспорт, оборудование).
Отсутствие штата сотрудников (или численность в 1-3 человека).
Номинальность руководителя (директор не знающий обстоятельств деятельности руководимой организации, и/или работающий ранее в профессиях с низкой специализацией).
Отсутствие реальных расходов, характерных для хозяйственной деятельности (аренда, интернет, связь, выплата заработной платы, покупка канцелярии и т.д.), и/или транзитный характер платежей (в т.ч. “слом платежа”).
Низкая налоговая нагрузка (высокая доля вычетов по НДС).
Не сопоставление финансовых потоков с товарными.
Участие в других сомнительных цепочках.
Логика налоговой: Если компания-контрагент признана «технической», то проверяемый налогоплательщик автоматически рассматривается инспекторами как выгодоприобретатель. Считается, что налогоплательщик (проверяемая компания) «не мог не знать» о реальном статусе контрагента, а значит, действовал исключительно в целях получения налоговой экономии.
Одной лишь «техничности» контрагента недостаточно. Суд оценивает доказательства в совокупности и отказать в вычетах только на том основании, что компания обладает признаками лица, не ведущего реальной экономической деятельности недостаточно.
🏗️ Группа II: Реальность сделки
Вторая группа доказательств связана непосредственно с реальностью сделки. Налоговый орган исследует была ли поставка ТМЦ, выполнение работ или оказание услуг произведены контрагентом в действительности, либо целью сделки было только получение проверяемой компанией налоговой экономии.
Что проверяется:
Физическая возможность: мог ли контрагент с его ресурсами реально поставить этот объем товара или выполнить работы?
Движение товара (наличие закупа): откуда товар появился у поставщика (цепочка закупа) и как физически попал к заказчику (транспортные накладные, номера машин, пропускной режим).
Пороки в документах: противоречия в датах, ошибки, не характерные для реального делового оборота.
Деловая цель: была ли вообще необходимость в этом товаре/услуге для деятельности компании?
Если доказано, что ТМЦ не было вовсе то это искажение фактов (п. 1 ст. 54.1 НК РФ). Если ТМЦ были, но поставлены не заявленным в договоре контрагентом это исполнение сделки ненадлежащим лицом (п. 2 ст. 54.1 НК РФ).
⚖️ Группа III. Умысел
Это самый сложный, но вместе с тем и самый важный элемент доказывания. Умысел это связующее звено, которое подтверждает, что проверяемая компания действовала осознанно.
Здесь подход инспектора аналогичен принципам УК РФ: необходимо доказать субъективную сторону нарушения. То есть установить, что налогоплательщик не просто «ошибся» в выборе контрагента, а осознавал противоправный характер своих действий и желал получения именно налоговой выгоды, а не результата хозяйственной операции (которого по сути и не было).
Если сравнение поведения как работали с “реальными” компаниями и “техническими” это косвенное доказательство, то для закрепления умысла инспекция ищет прямые доказательства подконтрольности и согласованности действий:
Цифровой след (Совпадение IP и MAC-адресов): Управление расчетными счетами проверяемой компании и «технического» контрагента осуществляется с одного устройства или из одной точки доступа.
Единый центр управления: Обнаружение при выемке в офисе проверяемого лица печатей, токенов (ключей ЭЦП), первичных документов (оригиналов) “технического” контрагентам.
Круговое движение средств («закольцевание»): Деньги, отправленные «техничке», через цепочку транзитеров возвращаются к бенефициару (налогоплательщику) в виде займов, через обналичивание или покупку личного имущества
Свидетельские показания: Допросы сотрудников, которые подтверждают, что работы выполнялись собственными силами.
Взаимозависимость: Наличие родственных или служебных связей между руководителями проверяемой компании и спорного контрагента.
Именно наличие умысла превращает вашего контрагента из просто «недобросовестного» (за которого вы не должны отвечать) в «технического», т.е. инструмент вашей схемы.
📌Что дальше?
В следующих статьях цикла «Нюансы налогового контроля» я разберу:
1. В чем принципиальная разница между «недобросовестным» контрагентом и «техническим», и почему от этой терминологии зависит кому ФНС будет вменять налоговое правонарушение.
2. Чем доказательственная база по камеральным проверкам (КНП) отличается от доказательной базы по выездным (ВНП), и как этим пользоваться при защите.
