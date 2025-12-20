💡Налоговые советы: в чем подвох ст. 45 НК РФ или как не попасть под блокировку за неуплату?

🚀 Запускаю рубрику «Налоговые советы»

В этой рубрике я буду разбирать реальные промахи бизнеса: показывать, где система расставляет ловушки, как они срабатывают — и давать понятные, практичные решения.

Кейсы будут из моего периода работы в ФНС, и новые — уже с позиции представителя бизнеса.

Сегодняшняя история — о том, как непонимание логики ЕНС привело к блокировке счета и гарантированным седым волосам у директора. (Компания и детали обезличены, логика кейса сохранена).