💡Налоговые советы: в чем подвох ст. 45 НК РФ или как не попасть под блокировку за неуплату?

🚀 Запускаю рубрику «Налоговые советы»
В этой рубрике я буду разбирать реальные промахи бизнеса: показывать, где система расставляет ловушки, как они срабатывают — и давать понятные, практичные решения.
Кейсы будут из моего периода работы в ФНС, и новые — уже с позиции представителя бизнеса.
Сегодняшняя история — о том, как непонимание логики ЕНС привело к блокировке счета и гарантированным седым волосам у директора. (Компания и детали обезличены, логика кейса сохранена).
📉 Вводные данные: что было в документах
Организация (ООО на ОСНО) получает из налогового органа официальный документ — требование об уплате задолженности от 20.11.2025.
Суть требования: Инспекция уведомляет о наличии отрицательного сальдо ЕНС.
Структура долга: Основная сумма — НДС (около 13,9 млн руб.) и налог на прибыль (федеральный и региональный бюджеты, суммарно около 8 млн руб.), плюс пени.
Общая сумма к уплате: 22 260 845,15 руб..
Срок добровольного исполнения: до 15 декабря 2025 года.
В период с 29 ноября по 5 декабря, бухгалтерия формирует 5 платежных поручений. Общая сумма перечислений составила 22 608 100,50 руб., что на 300 с лишним тысяч превышает сумму долга.
Казалось бы, обязательство исполнено с запасом. Однако 16 декабря — ровно на следующий день после истечения срока — налоговая выносит Решение о взыскании задолженности и блокирует счета на сумму 14 327 134,18 руб..
🧐 Ложная версия бухгалтера: «ошибка в КБК»
Когда клиент пришел ко мне, первая версия бухгалтерии была технической: «Мы напутали с КБК, и деньги зависли не там».
Почва для сомнений была. В одном из требований налоговая указала реквизиты для уплаты Единого налогового платежа (КБК 18201061201010000510). Бухгалтер же, отправляя платежи, разделил их:
Часть (7,6 млн руб.) ушла на верный КБК ЕНП.
А большая часть (15 млн руб.) ушла на КБК конкретных налогов (НДС — 182103... и Прибыль — 182101...).
Сумма блокировки (14,3 млн) подозрительно коррелировала с суммой платежей по «старым» КБК. Было предположено, что робот АИС «Налог-3» просто не «подхватил» эти деньги для закрытия требования. Но дело было не в КБК — все деньги успешно попали в котел ЕНС, причина в том, как эти деньги списывались с единого счета.
⚖️ Нормативная база: почему вы попадаете во «временную петлю»
Ошибка налогоплательщика заключалась в том, что он ориентировался на фиксированную сумму в Требовании от 20 ноября как на «счет к оплате», полностью игнорируя фактор времени и пункт 8 статьи 45 НК РФ.
А ЕНС живет в динамике: сумма в требовании — это снимок (срез) на дату формирования документа, а не «сумма, которую надо заплатить и забыть».
Согласно п. 8 ст. 45 НК РФ, деньги на ЕНС распределяются в установленной очередности (в том числе по срокам возникновения обязательств). В упрощенном виде логика такая:
1. Недоимка (начиная с самой ранней).
2. Текущие налоги и взносы (с момента наступления срока уплаты).
3. Пени, проценты, штрафы.
⏳Хронология:
20 ноября: налоговая делает «срез» состояния счета и выставляет Требование на 22,2 млн руб.
28 ноября: наступает единый срок уплаты налогов. У компании возникают обязательства по текущим платежам (страховые взносы за октябрь, НДФЛ и т.д.). Эти суммы автоматически добавляются к общему долгу компании перед бюджетом.
29 ноября – 5 декабря: компания начинает гасить долг, перечисляя 22,6 млн руб.
Что сделала система? Из поступивших 22,6 млн рублей система сначала списала сумму, необходимую для покрытия текущих обязательств (срок по которым наступил 28 ноября), а только оставшуюся часть направила на погашение старого Требования. То есть общий объем обязательств в ЕНС становится больше, чем он был 20 ноября.
В итоге: текущие налоги уплачены, а на полное закрытие Требования денег уже не хватило. Остался «хвост» в 14,3 млн руб., на который правомерно (с точки зрения алгоритма) прилетело взыскание и блокировка.
✅ Как не наступить на эти грабли: 3 совета
Эта ситуация показывает, что в эпоху ЕНС понятие «платеж по документу» утратило смысл. Вот чек-лист, который поможет избежать блокировок:
1. Требование — это не счет. Сумма в бумажном требовании актуальна только в секунду его формирования инспектором. Пока письмо идет к вам по ТКС или почте, сумма ваших обязательств может измениться десять раз. Никогда не платите «ровно по бумажке», если с момента её выставления прошло больше пары дней.
2. Правило «28-го числа». Если вы планируете гасить старую задолженность в конце месяца (особенно в диапазоне с 25 по 30 число), всегда прибавляйте к сумме долга сумму ваших текущих налогов за месяц. Иначе ваши деньги уйдут на текущие платежи, а старый долг останется висеть и приведет к блокировке.
3. Сверка в моменте. Единственный достоверный источник данных — это сальдо ЕНС в Личном кабинете налогоплательщика в режиме реального времени. Перед отправкой крупного транша на погашение долга, обновите страницу ЛК. Платить нужно ту сумму, которая «горит» красным прямо сейчас, а не ту, что была в требовании недельной давности.
