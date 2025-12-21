📌Протокол комиссии — не приговор, или почему иногда стоит затянуть срок ответа в ИФНС

Обычно я советую клиентам не тянуть с ответом в налоговый орган. Открытость и скорость часто играют в плюс. Но из любого правила есть исключения.
Сегодня мы опустим моральную сторону вопроса в части работы с «сомнительными» поставщиками. Разберем сухую прагматику: как вести себя, если подать уточненную налоговую декларацию (УНД) — значит потерять бизнес, а шансы отбить риски на этапе полноценной проверки составляют 50 на 50.
📉 Вводные данные: «Хорошая цена» с плохими последствиями
Мой клиент (компания с многолетним стажем, активами и репутацией) в 2023–2024 годах работал с поставщиком, который давал отличные цены на ТМЦ.
Но, как это часто бывает, за скидкой скрывалась жесткая налоговая экономия контрагента. Естественно, АСК НДС-2 («налоговый робот») при скоринге цепочки назначил выгодоприобретателем моего клиента. Логика машины проста: подрядчик имущества не имеет, закрывает вычеты от откровенных «техничек», транзит денег и ликвидация. А у покупателя (моего клиента) — есть что взять.
📄 Протокол, который притворяется Актом
В начале декабря Инспекция провела с компанией рабочую встречу. По итогам вручили документ. Формально — Протокол заседания рабочего совещания, но по факту больше похоже на акт налоговой проверки, с доказательствами и аргументами обвинительного уклона.
Если почитать текст, то волосы встают дыбом (у директора и бухгалтера компании точно) от безапелляционности утверждений инспекторов. Вот лишь часть формулировок из нашего протокола:
Сделки названы «схемой создания фиктивного документооборота».
Контрагент прямо назван «технической» компанией.
Утверждается, что руководители — «номинал», подписи «визуально отличаются», а перечисление денег носит «транзитный характер».
На основании этого Протокола/Акта компании дали срок до 17 декабря 2025 года на представление уточненных деклараций.
О реальности сделок, о том, что товар был реально поставлен и использован, даже слушать не стали. Контрагент ликвидирован, «разрывы» во втором звене, вы бенефициар, значит, платите.
⚖️ Дилемма налогоплательщика
Клиент сразу обозначил позицию: «уточняться не буду». Во-первых, сумма к доплате для небольшого бизнеса критическая (особенно учитывая, что впереди тяжелейший 2026 год). Во-вторых, он справедливо считает, что не должен отвечать за грехи поставщика, если сам действовал добросовестно.
Но инспектор не опирается на чувство справедливости. Он опирается на «светофор» АСК НДС и указания сверху.
Важно понимать: Если сумма рисков огромна и они «горят» красным в приоритете, избежать Выездной проверки (ВНП) сложно. Но если сумма средняя, а риски относятся к старым периодам, то шанс «затеряться» среди десятков других компаний есть.
🛡️ Что делать? Стратегия «Вялого сопротивления»
Этот метод я рекомендую с осторожностью. Он подходит тем, кто готов защищаться, но понимает, что «наскоком» проблему не решить.
Если вы считаете, что правда за вами, запомните три «НЕ»:
1. НЕ вступайте в открытое противоборство здесь и сейчас. Спорить с Протоколом в этой (откровенно слабой позиции) бессмысленно.
2. НЕ закидывайте Инспекцию тоннами первички. Предоставляя документы сейчас, вы раскрываете свою линию защиты и показываете инспектору, где у него слабые места. Не помогайте им формировать доказательную базу против вас.
3. НЕ давайте однозначных ответов. Любое ваше «Да» или «Нет» может быть использовано против вас.
В данном случае время играет на вас!
Сейчас конец года. У инспекторов горят сроки, им нужно закрыть показатели. Им нужен быстрый результат: или деньги в бюджет, или понимание, что с вас их быстро получить не выйдет. Вступать в долгую переписку и анализ им некогда.
📝 Как мы ответили (Практический кейс)
Вместо того чтобы спорить по пунктам («Директор реальный», «Товар приехал»), мы использовали тактику бюрократической паузы.
Мы подготовили ответ, в котором:
1. Указали на оценочный характер суждений инспекции (ведь решения суда или акта проверки нет).
2. Подчеркнули обвинительный уклон протокола, который требует серьезного юридического разбора.
3. Заявили о проведении внутреннего аудита. То есть мы не отказываемся платить, но нам нужно время, чтобы «сопоставить факты из протокола с первичной документацией».
Вот выдержка из нашего письма:
«Учитывая, что в Протоколе фактически дается правовая квалификация действий налогоплательщика... для принятия взвешенного решения... Обществом будет проведен внутренний аудит упомянутых сделок...» «Общество обязуется не позднее выработки позиции в отношении указанных ИФНС аргументов, дополнительно направить информацию...»
🎯 Итог
Что мы сделали? Мы официально взяли паузу. С учетом пересылки и указанного в письме периода, который нам потребуется для оценки изложенных в протоколе доводов, срок ответа улетает в январь 2026 года.
В январе у Инспекции будут новые задачи и новые списки. Вероятность того, что к нашему «старому» вопросу вернутся с прежним энтузиазмом, снижается.
Но помните: Это не решение проблемы, это отсрочка. Используйте эту паузу грамотно. Не сидите сложа руки, а действуйте проактивно:
Собирайте доказательства реальности сделок (переписки, заявки, общение в мессенджере).
Проводите свой реальный аудит.
Готовьтесь к возможным допросам и мероприятиям налогового контроля.
Переиграть систему, которая заточена на взыскание - тяжело, но взять паузу, постараться затеряться или стать «неинтересными» иногда получается. Главное, найдите грамотного специалиста, который вам с этим поможет🤝
