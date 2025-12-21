📌Протокол комиссии — не приговор, или почему иногда стоит затянуть срок ответа в ИФНС

🛡️ Что делать? Стратегия «Вялого сопротивления»

Этот метод я рекомендую с осторожностью. Он подходит тем, кто готов защищаться, но понимает, что «наскоком» проблему не решить.

Если вы считаете, что правда за вами, запомните три «НЕ»:

1. НЕ вступайте в открытое противоборство здесь и сейчас. Спорить с Протоколом в этой (откровенно слабой позиции) бессмысленно.

2. НЕ закидывайте Инспекцию тоннами первички. Предоставляя документы сейчас, вы раскрываете свою линию защиты и показываете инспектору, где у него слабые места. Не помогайте им формировать доказательную базу против вас.

3. НЕ давайте однозначных ответов. Любое ваше «Да» или «Нет» может быть использовано против вас.

В данном случае время играет на вас!

Сейчас конец года. У инспекторов горят сроки, им нужно закрыть показатели. Им нужен быстрый результат: или деньги в бюджет, или понимание, что с вас их быстро получить не выйдет. Вступать в долгую переписку и анализ им некогда.