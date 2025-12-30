Является ли фото с красной икрой в соцсетях основанием для налоговой проверки?

Сегодня 30 декабря. Люди нарезают салаты, закупают шампанское и готовятся к празднику. А новостные ленты и Telegram-каналы соревнуются в жанре «напугай налогоплательщика».

Я 12 лет проработал в налоговых органах, из них 4 года в Управлении, и ушел со службы буквально полтора месяца назад. За годы практики я видел разные мифы о ФНС, но то, что пишут сейчас — это уровень «желтой прессы» и откровенный кликбейт, созданный горе-аналитиками, решившими привлечь к себе внимание.

Давайте разберем, почему эта новость — просто «инфошум» для желтой прессы и почему вам не стоит бояться выкладывать фото своего стола (хотя зачем вообще его выкладывать🤷‍♂️).