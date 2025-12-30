Является ли фото с красной икрой в соцсетях основанием для налоговой проверки?

Сегодня 30 декабря. Люди нарезают салаты, закупают шампанское и готовятся к празднику. А новостные ленты и Telegram-каналы соревнуются в жанре «напугай налогоплательщика».
Я 12 лет проработал в налоговых органах, из них 4 года в Управлении, и ушел со службы буквально полтора месяца назад. За годы практики я видел разные мифы о ФНС, но то, что пишут сейчас — это уровень «желтой прессы» и откровенный кликбейт, созданный горе-аналитиками, решившими привлечь к себе внимание.
Давайте разберем, почему эта новость — просто «инфошум» для желтой прессы и почему вам не стоит бояться выкладывать фото своего стола (хотя зачем вообще его выкладывать🤷♂️).
🎯Кому выгоден этот абсурд?
Источником подобных новостей выступают некие «финансовые аналитики» и блогеры, которые, кажется, соревнуются в запугивании населения. Цель таких новостей одна — собрать просмотры на страхе людей перед государством. Но к реальной работе налоговых органов это не имеет никакого отношения.
Чтобы вы понимали абсурдность ситуации, представьте механизм такой «проверки»:
1. Как оценить стоимость стола по фото?
В тарелке настоящая черная икра или имитация из водорослей за 150 рублей?
В бокале Moët & Chandon или «Советское» за 300 рублей?
Этот стол накрыт на ваши деньги, или вы в гостях у друзей? Или это вообще корпоратив за счет компании?
Фотография в соцсети не является юридическим документом. Это не чек, не выписка по счету, не договор купли-продажи. Ни один начальник отдела предпроверочного анализа (ППА) не подпишет задание на проверку, основанное на «скриншоте бутерброда».
2. Ресурсы ФНС.
У налоговой службы есть мощнейшие инструменты: АСК НДС-2, интеграция с банками, автоматизированный обмен данными с Росреестром и ГИБДД. Служба ищет схемы ухода от налогов на миллионы и миллиарды рублей. И вот представьте: инспектор тратит 3 рабочих дня, чтобы идентифицировать владельца аккаунта, найти его ИНН, вызвать на допрос. И что в итоге? Выяснится, что икра куплена по акции, а гусь подарен бабушкой. Доначислений — 0 рублей. Затраты государства — десятки тысяч рублей (зарплата инспектора, бумага, почтовые расходы, амортизация техники).
Затраты государства на проведение любой проверки должны окупаться доначислениями. Администрирование «проверки новогоднего стола» будет стоить дороже, чем все потенциальные налоги с этого стола.
Важно: ФНС — это цифровая структура, работающая с большими данными, а не полиция нравов, следящая за вашим ужином.
Представьте себе отдел предпроверочного анализа, который вместо схем с НДС сидит и с лупой разглядывает оливье в соцсетях. Это сюрреализм🤦♂️.
📌Как на самом деле работает контроль расходов
Означает ли это, что ФНС вообще не смотрит на расходы граждан? Нет. Контроль есть, но он работает иначе и касается регистрируемого имущества.
Налоговую интересуют:
Движение денежных средств по счетам (если они систематические и похожи на бизнес).
Покупка недвижимости и дорогих автомобилей, которых нет в декларации.
Обмен информацией с Росреестром и ГИБДД.
ФНС сейчас — одна из самых передовых IT-компаний в госсекторе. Инспекторы работают с цифровыми следами (транзакциями), а не с визуальными образами. Система не умеет распознавать «богатство» по фото, она видит разрывы в цепочках уплаты налогов.
Никакая еда, одежда, гаджеты или новогодний декор в список контроля ФНС не попадают. Их невозможно администрировать в массовом порядке. Тем более ФНС — это не полиция нравов.
🥂Вывод
2026 год действительно несет нам налоговые изменения, но они касаются реального бизнеса и законодательства, а не содержимого вашего холодильника.
Спокойно празднуйте, фотографируйте свои столы🤔 и делитесь радостью с близкими. Налоговой инспекции нет дела до вашего меню.
С наступающим Новым годом!
