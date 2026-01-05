Ренессанс 90-х в цифровой упаковке: почему в 2026 году уход в «тень» стал единственным способом остаться на плаву

💸Почему совет «включите налог в цену» - это утопия

Популярный тезис теоретиков : «Налог это косвенные издержки, их оплатит конечный покупатель». С точки зрения макроэкономики это верно. С точки зрения рынка 2026 года - это ошибка выжившего.

За 2024–2025 годы цены на товары повседневного спроса уже показали рост на 30–40%. Мы наблюдаем эластичность спроса в действии: покупатель достиг своего финансового предела. Попытка включить даже льготный НДС (5–7%) и расходы на его администрирование в конечную цену товара приведет к удорожанию на полке минимум на 10–12%.

Результат предсказуем: Потребитель уйдет в федеральные сети или маркетплейсы. Компании гиганты и большие корпорации еще могут позволить себе работать с минимальной маржой или субсидировать цены ради удержания доли рынка. Малый бизнес такой возможности лишен. Повышение цен сегодня равносильно потере клиента, а ее снижение потерей бизнеса. Причем обо этих вариант означают одно - ликвидацию малого бизнеса. И в такие тиски сейчас зажат практически каждый предприниматель.

Вот и получается, что подняв цену, вы теряете трафик. Оставив старую цену - работаете в убыток, оплачивая налоги из собственных оборотных средств, пока они не кончатся.