🎯Неоформленные сотрудники: один из главных трендов налогового контроля в 2026 году

Приветствую всех читателей Клерка!
Начинаю публиковать в своём блоге информацию о методах контроля и выявления налоговых правонарушений, которые ФНС будет использовать в 2026 году.
Если вы читаете меня впервые, то для контекста: я не просто сторонний наблюдатель - с 2014 по 2025 год я работал в ФНС в контрольно-аналитических отделах (предпроверочный анализ, выездные проверки, камеральный контроль), а с ноября 2025 года занимаюсь налоговым консалтингом и сопровождаю налоговые проверки.
⚙️Увеличение роли цифрового контроля
2025 год показал простую вещь: цифровой налоговый контроль стал быстрее и точнее, чем любые предположения предпринимателей о «незаметности». Когда у бизнеса несколько зарегистрированных касс, но в штате числится один человек инспектору даже не нужен сложный анализ - система сама подсвечивает такие несоответствия. Следующий шаг для ФНС в таких ситуациях всегда один: оценить, мог ли предприниматель физически обслуживать этот объём операций в одиночку. И если ответ очевиден, контроль переходит от автоматического сопоставления к точечному изучению бизнеса.
С 2026 года ФНС усиливает фокус на сегменты, где нарушения не требуют сложной доказательной базы, а выявляются быстро за счёт аналитики, цифрового следа и сопоставления фактической деятельности с заявленными ресурсами.
💡Самозанятые: не проблема статуса, проблема подмены отношений
Работа с плательщиками НПД сама по себе не является нарушением. Нарушением она становится в тот момент, когда взаимодействие начинает походить на трудовой процесс, а не на гражданско-правовой результат. Для инспектора это всегда анализ контекста: регулярность выплат, длительность взаимодействия, доля заказов от одного источника, технические параметры формирования чеков и реальное содержание выполняемых работ.
Именно поэтому в 2026 году риски для бизнеса, который использует самозанятых как альтернативу штатным сотрудникам, следует оценивать не эмоционально, а через вполне конкретные критерии, по которым действует контроль:
Если ты платишь одному и тому же исполнителю каждый месяц фиксированные суммы, работа длится кварталами, а человек выполняет строго определённый ежедневный функционал внутри твоего бизнеса, то для ФНС это выглядит не как «услуга», а как признаки подмены трудовых отношений, что автоматически влечёт пересчёт налоговых обязательств: страховые взносы, НДФЛ, штрафы по 54.1 НК РФ и пени за период.
🧩Дробление бизнеса: в 2026 году это будет звучать не как «оптимизация», а как «номинальность»
Внутри ФНС дробление давно перестало быть «серой схемой», это формализованный паттерн, который выявляется через сопоставление потоков данных, взаимосвязей контрагентов и реальной операционной самостоятельности.
Здесь важна не только налоговая математика, но и способность номинального предпринимателя пояснить базовые показатели: кто его клиенты, как формируется доход, какими ресурсами он управляет и какую именно функцию несёт в структуре бизнеса. Когда ответы на эти вопросы отсутствуют, инспектор делает вывод не «о схеме», а о номинальности предпринимательства, после чего уже устанавливается главный административный центр такого бизнеса в интересах которого создана схема и введены дополнительные звенья распределения доходов внутри группы.
👥 Невидимые сотрудники и «кассовый» разрыв
Борьба с нелегальной занятостью и зарплатами «в конвертах» — это уже не просто лозунги, а математическая модель. Налоговая служба активно использует перекрестный анализ данных.
Простой пример: у предпринимателя розничная сеть или несколько пунктов выдачи заказов. По данным ККТ, чеки пробиваются одновременно на пяти точках в течение 12 часов. При этом в штате числится один сотрудник или только сам ИП. Инспектору даже не нужно выходить на осмотр, чтобы понять: один человек физически не может находиться в пяти местах одновременно.
Такие «нестыковки» - прямой путь к вызову на комиссию. И здесь аргументы про «помогающих родственников» уже не работают. Риски касаются не только доначисления НДФЛ и взносов, но и блокировок счетов по 115-ФЗ, так как выплата «серой» зарплаты всегда сопряжена с необходимостью обналичивания денежных средств.
💸 НДС 22% и «бумажные» разрывы
Рост ставки НДС неизбежно спровоцирует спрос на «бумажную оптимизацию». Но покупка «технического» НДС сейчас - это самый быстрый способ получить выездную проверку или как минимум вызов на комиссию.
Программа АСК НДС-2 видит цепочки движения товара и денег насквозь. Если вы приняли к вычету документы от компании, у которой нет ресурсов (склада, транспорта, людей), и вдобавок к этом организация не отчиталась в ФНС, а вы не оплатили по сделке, то вы получаете «сложный разрыв» и гарантированную налоговую проверку.
Представьте, что у вас висит кредиторская задолженность перед поставщиком в 10 млн рублей. Вы её не гасите, а поставщик не требует и не идет в суд. В реальном деловом обороте такое прощение долга невозможно. Для налогового органа это, пожалуй, самое очевидное доказательство фиктивности сделки. «Нет оплаты нет реальности» - этот принцип будет работать еще жестче.
🔥 Резюме
2026 год требует от бизнеса максимальной прозрачности и отказа от «серых» методов 90-х и «нулевых». Алгоритмы контроля совершенствуются быстрее, чем схемы ухода от налогов. Лучшая стратегия сейчас - это превентивный аудит своих рисков, а не ожидание требования из инспекции.
Если вы хотите понимать, как думает налоговый инспектор и чего ожидать от налогового контроля в новых условиях, читайте мой телеграм-канал «Налоговый Инсайдер» https://t.me/naloginsider.
Там я пишу о методах работы ФНС и разбираю новости финансов и экономики в целом, основываясь на своем 12-летнем опыте работы в налоговых органах.
