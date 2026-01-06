🎯Неоформленные сотрудники: один из главных трендов налогового контроля в 2026 году

💡Самозанятые: не проблема статуса, проблема подмены отношений

Работа с плательщиками НПД сама по себе не является нарушением. Нарушением она становится в тот момент, когда взаимодействие начинает походить на трудовой процесс, а не на гражданско-правовой результат. Для инспектора это всегда анализ контекста: регулярность выплат, длительность взаимодействия, доля заказов от одного источника, технические параметры формирования чеков и реальное содержание выполняемых работ.

Именно поэтому в 2026 году риски для бизнеса, который использует самозанятых как альтернативу штатным сотрудникам, следует оценивать не эмоционально, а через вполне конкретные критерии, по которым действует контроль:

Если ты платишь одному и тому же исполнителю каждый месяц фиксированные суммы, работа длится кварталами, а человек выполняет строго определённый ежедневный функционал внутри твоего бизнеса, то для ФНС это выглядит не как «услуга», а как признаки подмены трудовых отношений, что автоматически влечёт пересчёт налоговых обязательств: страховые взносы, НДФЛ, штрафы по 54.1 НК РФ и пени за период.