«Цена полного холодильника»: почему продуктовая корзина в 2026 году стоит как МРОТ?

В начале 2026 года рост цен на продукты питания перестал восприниматься как частный инфляционный эпизод. Стоимость базовой продуктовой корзины всё чаще сопоставляется с доходами на уровне МРОТ, и это заставляет смотреть на ситуацию не через призму отдельных ценников, а через устройство экономической модели в целом.

Продукты питания это не тот сегмент, где можно «переждать» или сократить потребление. Именно поэтому изменения в налоговой и фискальной политике проявляются здесь быстрее и жёстче, чем в других категориях расходов. В этой статье мы постараемся разобраться какие механизмы к этому привели и как события будут развиваться дальше.