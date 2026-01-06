«Цена полного холодильника»: почему продуктовая корзина в 2026 году стоит как МРОТ?

В начале 2026 года рост цен на продукты питания перестал восприниматься как частный инфляционный эпизод. Стоимость базовой продуктовой корзины всё чаще сопоставляется с доходами на уровне МРОТ, и это заставляет смотреть на ситуацию не через призму отдельных ценников, а через устройство экономической модели в целом.
Продукты питания это не тот сегмент, где можно «переждать» или сократить потребление. Именно поэтому изменения в налоговой и фискальной политике проявляются здесь быстрее и жёстче, чем в других категориях расходов. В этой статье мы постараемся разобраться какие механизмы к этому привели и как события будут развиваться дальше.
📌Цена прозрачности и «налог на обеление»
Первый фактор носит системный характер. Российская экономика проходит этап масштабной трансформации в сторону максимальной прозрачности. Долгое время в ряде секторов (МСП, сельское хозяйство, перевозки) сохранялась возможность для достаточно агрессивной оптимизации издержек.
В 2026 году благодаря цифровизации контроля и общему тренду на обеление возможности для такой «экономии» сужаются и сведены к минимуму. Рынку приходится массово переходить в легальное поле. Это позитивный процесс для государства, но у него есть цена. Издержки, которые ранее могли не учитываться в себестоимости, теперь закладываются в цену полки в полном объеме. Таким образом общее повышение расходов обусловленное временем в котором мы живем накладывается на рост налоговой нагрузки. И таким образом, по сути, происходит фискальная коррекция рынка: мы начинаем не просто реальную цену, а цену, увеличенную на издержки бизнеса в рамках обеления и увеличения расходов в целом.
🧮 Почему именно продукты первыми реагируют на фискальные изменения
В отличие от товаров длительного пользования, продукты питания находятся в непрерывном обороте. Они производятся, перевозятся, хранятся и продаются ежедневно. Это означает, что любое увеличение издержек или обязательных платежей таких как налоги практически сразу отражается на конечной цене.
Формирование стоимости продуктов распределено между несколькими участниками цепочки - производителем, переработчиком, логистикой, складом и розницей. Каждый из этих этапов работает в рамках налогового поля и несёт собственную фискальную нагрузку. В результате цена в магазине становится суммой множества решений и обязательств, а не следствием одного фактора.
💰 Косвенное налогообложение как главный драйвер роста цен
Нельзя игнорировать и прямое изменение налоговых ставок. После повышения ставки НДС до 22% роль косвенных налогов в структуре цен стала заметнее. Особенность НДС заключается в том, что он не «прибавляется» в конце, а встроен в стоимость на каждом этапе цепочки создания продукта:
Сырье и упаковка закупаются с НДС 22%
Энергоносители и услуги подрядчиков включают новую ставку.
Логистика и аренда также подорожали на эту дельту.
Даже умеренное повышение ставки приводит к накопительному эффекту. Рост себестоимости возникает сначала у производителя, затем передаётся переработчику, логистике и рознице. К моменту продажи товара конечному потребителю налоговая нагрузка уже распределена по всем этапам и становится частью итоговой цены.
Для бизнеса это означает рост издержек, который невозможно полностью компенсировать внутренними резервами. Для бюджета это рост доходов, а для потребителя линейное увеличение чека.
🚛 Не только налоги: как обязательные расходы усиливают эффект
Продукты питания чувствительны к сопутствующим расходам, которые за последние годы также выросли.
Транспорт и топливо остаются ключевой статьёй затрат, особенно для региональных поставок. Аренда складских и торговых помещений, коммунальные услуги, обслуживание оборудования - все эти элементы включают налоги и сборы, которые прямо или косвенно отражаются на цене продукции.
Отдельного внимания заслуживает налоговая нагрузка на фонд оплаты труда (ФОТ). Во-первых, кадровый дефицит вынудил бизнес существенно повышать номинальные заработные платы, чтобы удержать линейный персонал (кассиров, водителей, фасовщиков). Во-вторых, рост «белых» окладов автоматически увеличивает налогооблагаемую базу.
На каждый рубль повышения зарплаты предприятие дополнительно платит порядка 30% страховых взносов. В трудоемких отраслях (агросектор, ритейл), где доля ФОТ в себестоимости высока, этот рост налоговых отчислений неизбежно транслируется в конечную цену продукта.
🧾 Как эта ситуация выглядит для малого бизнеса и ИП
Для малого бизнеса рост цен на продукты - это не только проблема потребления, но и вопрос выживания. Предприниматели находятся в двойной позиции: с одной стороны, они сами сталкиваются с ростом цен как потребители, с другой вынуждены работать в условиях увеличивающихся издержек.
Повышение НДС, рост транспортных расходов, аренды и обязательных платежей напрямую влияют на себестоимость. При этом возможность переложить эти расходы в цену ограничена платёжеспособным спросом. В условиях снижения покупательной способности любое повышение цен может привести к падению оборотов.
Дополнительно ситуацию осложняет тот факт, что многие налоги и взносы для ИП не зависят от финансового результата. Это усиливает ощущение фискального давления и делает планирование всё более сложным.
🔮 Чего ожидать дальше?
Происходящее нельзя рассматривать как временный перекос. Экономическая логика последних лет показывает устойчивый сдвиг в сторону косвенных налогов и обязательных платежей, встроенных в повседневные расходы.
Для бюджета такая модель удобна: она обеспечивает стабильные поступления и относительно проста в администрировании. Для населения и бизнеса это означает рост нагрузки именно там, где отказаться от расходов невозможно.
С высокой вероятностью давление на цены в сегменте продуктов питания сохранится и дальше. Косвенные налоги уже встроены в текущую модель наполнения бюджета, и быстрых решений, которые могли бы снизить их влияние на конечную цену, в ближайшей перспективе не просматривается. Даже при формально стабильной инфляции базовые продукты будут дорожать быстрее среднего показателя именно из-за накопленного эффекта издержек и налогов.
Для бизнеса это означает продолжение работы в условиях сжатой маржи и осторожного ценообразования. Для потребителей - необходимость адаптации структуры расходов, когда всё большая часть доходов уходит на базовые потребности. В такой конфигурации продукты питания останутся ключевой точкой социального и экономического напряжения, отражающей состояние всей фискальной системы.
