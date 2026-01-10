Грозит ли штраф за переводы на карту? Объясняет экс-налоговик

Сегодня активно разошлась новость о том, что россиян якобы могут штрафовать за переводы на банковские карты, если налоговая сочтёт такие поступления доходом без уплаты налога. Выглядит это как типичные заголовки желтой прессы, цель которых — напугать и привлечь внимание, а не разобраться в сути, так как реальность работает иначе, чем описывается в подобных статьях.
Я проработал в ФНС более 10 лет и знаю как этот процесс работает изнутри. Поэтому предлагаю разобрать ситуацию профессионально: как именно налоговая видит ваши счета и как на самом деле устроена процедура контроля.
🏛️ 1. Процедура признания дохода: от анализа до Решения
ФНС не признает любое поступление денежных средств на счет физлица доходом автоматически. Налоговая проверка не открывается на «пустом месте». Ей предшествует сложный процесс, строго регламентированный Налоговым кодексом.
Цепочка действий налогового органа выглядит следующим образом:
Этап 1: Контрольно-аналитическая работа 🔍 Механизм запускается только в том случае, если налоговый орган располагает информацией о возможном совершении налогового правонарушения (например, данные от Росфинмониторинга, жалобы, расхождения с данными онлайн-касс). Без этой «первичной информации» инспектор не начнет просто так проводить контрольную работу.
Этап 2: Истребование документов и пояснений 📄 Это ключевой момент, который многие упускают. Инспекция не может сразу начислить налог, сначала она обязана запросить информацию. Здесь есть два сценария:
В рамках камеральной проверки (текущий период): Если вы подали декларацию (или срок ее подачи прошел, но проверка идет), требование выставляется на основании ст. 88 НК РФ (пояснения) или ст. 93 НК РФ (документы).
Вне рамок проверок (ст. 93.1 НК РФ): Если проверка еще не открыта, инспектор использует п. 2 ст. 93.1 НК РФ — истребование документов (информации) относительно конкретной сделки.
На этом этапе налогоплательщик получает шанс объяснить природу поступлений (возврат долга, подарок от родственника) и закрыть вопрос.
Этап 3: Налоговая проверка и Решение ⚖️ Только если пояснения не убедили инспектора, открывается полноценная проверка (камеральная по ст. 88 НК РФ или выездная по ст. 89 НК РФ). И даже Акт проверки — это еще не приговор.
Налогоплательщик имеет право подать возражения.
Затем следует рассмотрение материалов проверки руководителем инспекции (ст. 101 НК РФ).
Только после этого выносится Решение.
Важно: До момента вступления в силу Решения о привлечении к ответственности (ст. 101.2 НК РФ) никто не вправе считать перевод на карту доказанным доходом и взыскивать штрафы.
Санкции и штрафы (если вина доказана):
Доначисление налога: НДФЛ 13% (или 15%).
Штраф за неуплату (п. 1 ст. 122 НК РФ): 20% (неосторожность).
Штраф за умысел (п. 3 ст. 122 НК РФ): 40% (если доказано умышленное уклонение).
Пени (ст. 75 НК РФ).
💳 2. Фактор НСПК: новые технические возможности
В контексте новости важно учитывать роль Росфинмониторинга. Ведомство получило доступ к данным Национальной системы платежных карт (НСПК).
НСПК обрабатывает все внутрироссийские операции (карты «Мир», Visa/Mastercard внутри РФ, СБП). Это дает регулятору «вид сверху». Эти данные предназначены для борьбы с легализацией доходов (по 115-ФЗ). Если Росфинмониторинг выявит подозрительные схемы (например, «веерные» переводы), эта информация может быть передана в ФНС и лечь в основу той самой аналитической работы (см. Этап 1).
🏦 3. Механизм доступа к счетам (ст. 86 НК РФ)
Вопреки слухам, рядовой инспектор не мониторит ваши покупки в режиме реального времени. Банковская тайна охраняется законом.
Доступ к выписке по счетам физлица регламентирован ст. 86 НК РФ. Банк выдает выписки только по мотивированному запросу налогового органа. Такой запрос формируется не произвольно, а только:
В рамках уже проводимой проверки в отношении этого лица или его контрагента.
С санкции (согласия) руководителя вышестоящего налогового органа или ФНС России.
📉 Резюме
В том виде, в котором новость гуляет по сети, она больше похожа на «байку». Без проведения комплекса контрольных мероприятий, без требований по ст. 93.1 НК РФ и без вступившего в силу Решения признать перевод доходом невозможно.
Однако дыма без огня не бывает. Если переводы носят систематический характер (постоянные поступления от разных лиц), рано или поздно такие операции попадут в поле зрения контролирующих органов. Учитывая связку «Росфинмониторинг + НСПК», прозрачность финансовой системы растет, и вероятность того, что теневая активность останется незамеченной, стремится к нулю.
