Грозит ли штраф за переводы на карту? Объясняет экс-налоговик

🏛️ 1. Процедура признания дохода: от анализа до Решения

ФНС не признает любое поступление денежных средств на счет физлица доходом автоматически. Налоговая проверка не открывается на «пустом месте». Ей предшествует сложный процесс, строго регламентированный Налоговым кодексом.

Цепочка действий налогового органа выглядит следующим образом:

Этап 1: Контрольно-аналитическая работа 🔍 Механизм запускается только в том случае, если налоговый орган располагает информацией о возможном совершении налогового правонарушения (например, данные от Росфинмониторинга, жалобы, расхождения с данными онлайн-касс). Без этой «первичной информации» инспектор не начнет просто так проводить контрольную работу.

Этап 2: Истребование документов и пояснений 📄 Это ключевой момент, который многие упускают. Инспекция не может сразу начислить налог, сначала она обязана запросить информацию. Здесь есть два сценария:

На этом этапе налогоплательщик получает шанс объяснить природу поступлений (возврат долга, подарок от родственника) и закрыть вопрос.

Этап 3: Налоговая проверка и Решение ⚖️ Только если пояснения не убедили инспектора, открывается полноценная проверка (камеральная по ст. 88 НК РФ или выездная по ст. 89 НК РФ). И даже Акт проверки — это еще не приговор.

Налогоплательщик имеет право подать возражения.

Затем следует рассмотрение материалов проверки руководителем инспекции ( ст. 101 НК РФ ).

Только после этого выносится Решение.

Важно: До момента вступления в силу Решения о привлечении к ответственности (ст. 101.2 НК РФ) никто не вправе считать перевод на карту доказанным доходом и взыскивать штрафы.

Санкции и штрафы (если вина доказана):