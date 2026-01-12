💡Обеление экономики: как государство на самом деле собирается выводить бизнес из тени

🧩 Государство видит больше, чем мы думаем

Важная отправная точка всей логики — обеление экономики рассматривается не как разовая акция и не как усиление проверок, а как долгосрочное изменение среды, в которой серые модели становятся экономически невыгодными.

Государство исходит из простой реальности: бюджетное давление сохраняется, а возможности бесконечно повышать налоговые ставки ограничены. В этих условиях основной резерв — не в росте налогов, а в расширении налоговой базы, то есть в выводе уже существующих оборотов из тени.

При этом ключевой объект внимания — не «чёрная» криминальная экономика, а именно серая зона: формально легальная деятельность с элементами ухода от налогов, контрафакта, дробления и манипуляций с отчётностью. Характерный тезис, прозвучавший в лекции: распространённые оценки теневой экономики на уровне 10–12% выглядят заниженными. Практика показывает, что при включении цифровых инструментов контроля в отдельных отраслях официальный оборот может вырасти на десятки процентов за короткое время. Это означает, что значительная часть экономики раньше просто не была видна.