⚡ Заморозка срока давности по налоговым преступлениям: что это означает для бизнеса?

Сегодня стало известно о новой инициативе Минфина. Ведомство предлагает приостанавливать течение сроков давности привлечения к уголовной ответственности за налоговые преступления на период, пока налогоплательщику предоставлена рассрочка или отсрочка по уплате недоимки.

Эта новость является логичным продолжением тренда на обеление экономики и ужесточение контроля за налоговые правонарушения.

На практике часто возникают ситуации, когда процесс урегулирования задолженности или предоставления рассрочки затягивается, и параллельно с этим истекают сроки давности по уголовным статьям. Предлагаемая «заморозка» устраняет эту проблему: теперь время, отведенное на добровольное погашение долга в рамках рассрочки, не будет идти в зачет срока давности, лишая налогоплательщиков возможности использовать этот инструмент для ухода от уголовного преследования.