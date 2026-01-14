⚡ Заморозка срока давности по налоговым преступлениям: что это означает для бизнеса?

Сегодня стало известно о новой инициативе Минфина. Ведомство предлагает приостанавливать течение сроков давности привлечения к уголовной ответственности за налоговые преступления на период, пока налогоплательщику предоставлена рассрочка или отсрочка по уплате недоимки.
Эта новость является логичным продолжением тренда на обеление экономики и ужесточение контроля за налоговые правонарушения.
На практике часто возникают ситуации, когда процесс урегулирования задолженности или предоставления рассрочки затягивается, и параллельно с этим истекают сроки давности по уголовным статьям. Предлагаемая «заморозка» устраняет эту проблему: теперь время, отведенное на добровольное погашение долга в рамках рассрочки, не будет идти в зачет срока давности, лишая налогоплательщиков возможности использовать этот инструмент для ухода от уголовного преследования.
💸Что это значит для бизнеса
Для бизнеса это означает, что правила ужесточаются - инструмент рассрочки, который призван спасать компанию от банкротства, превращается в ловушку. Раньше, получая рассрочку, предприниматель мог рассчитывать, что пока он платит, время идет, и срок давности привлечения к уголовной ответственности истекает.
Теперь же правила могут измениться: угроза уголовного преследования никуда не исчезает, она просто ставится на «паузу». Фактически, собственник попадает в ситуацию заложника: он платит миллионы в бюджет, но при этом риск реального срока остается «законсервированным» и актуальным вплоть до погашения последней копейки, а сбой в графике платежей может разморозить уголовное дело.
⚖️ Правовой ликбез
В 2026 году действуют пороги, установленные 79-ФЗ, и они являются точкой отсчета для квалификации действий. Для организаций по статье 199 УК РФ крупный размер недоимки начинается с 18,75 млн рублей, а особо крупный — с 56,25 млн рублей. Для индивидуальных предпринимателей (статья 198 УК РФ) эти планки составляют 2,7 млн и 13,5 млн рублей соответственно. Казалось бы, суммы внушительные, но в нынешних экономических реалиях любой средний бизнес может накопить такой долг по результатам одной выездной проверки.
Самое важное здесь — корреляция сумм со сроками давности, прописанными в ст. 78 УК РФ и категориями тяжести преступлений по ст. 15 УК РФ.
Часть 1 статьи 199 (крупный размер) — это преступление небольшой тяжести, срок давности по которому всего 2 года.
Часть 2 (особо крупный) — средней тяжести, здесь срок давности 6 лет. Инициатива Минфина бьет именно по этим временным отрезкам.
Если раньше грамотная работа юристов и использование процедур рассрочки позволяли «выйти» за пределы этих 2 или 6 лет, то теперь таймер просто останавливают.
🕵️♂️ Инспектор как следователь
Сегодня роль налогового инспектора кардинально изменилась. Сотрудник ФНС — это не просто ревизор, это фактически следователь, собирающий базу для будущего уголовного дела. Львиная доля нарушений, с которыми сейчас работает ФНС, касается применения ст. 54.1 НК РФ — отказа в вычетах по НДС по взаимоотношениям с «техническими» контрагентами. Чтобы доначислить налог, инспектору нужно доказать умысел.
Но самое главное происходит после проверки. Здесь работает жесткая процессуальная связка, о которой часто забывают. Согласно п. 3 ст. 32 НК РФ, если налогоплательщик не погасил недоимку в полном объеме в течение 75 дней после требования, налоговый орган обязан передать материалы в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Ранее получение рассрочки блокировало эту передачу: пока действует график платежей, материалы следователю не уходят. Время шло, и к моменту возможного дефолта по рассрочке сроки давности (2 или 6 лет) часто уже истекали. Следователь получал материалы, но разводил руками — время вышло. Новая инициатива закрывает эту «лазейку».
Теперь, если бизнесмен нарушит условия рассрочки даже через несколько лет, материалы уйдут в Следственный комитет, и дело будет возбуждено, так как срок давности был «заморожен». Это гарантирует, что материалы проверки не превратятся в макулатуру, а останутся реальным основанием для уголовного преследования в любой момент.
💡Резюме: периметр закрывается
Государство фактически устраняет последнюю возможность избежать ответственности по формальным основаниям. Система становится более герметичной: выявили нарушение — доказали умысел — насчитали долг, и теперь из этого уравнения убрали переменную «время». Таким образом рассрочка перестает быть спасательным кругом от уголовного преследования и становится чисто финансовым обязательством с жесткими условиями.
