💡Выездная налоговая проверка глазами инспектора: почему это самое сложное направление

⚙️ Почему выездной контроль — это работа «на пределе»

Из всех отделов ФНС выездные проверки — объективно самое тяжелое направление. И дело не только в том, что ВНП — это форма углубленного контроля, регламентированная ст. 89 НК РФ. Сложность складывается из других факторов:

Объем процедур: инспектор обязан соблюдать жесткий регламент (сроки составления справок, актов и решений по ст. 100 и 101 НК РФ ).

Сроки vs Качество: необходимость выдавать результат в жестких временных рамках, установленных кодексом и регламентами.

Вертикальный контроль: внимание к проверке приковано сразу с нескольких уровней.

Инспектор ВНП — это универсальный солдат. Он должен быть одновременно:

Юристом (знать процедуру и актуальную арбитражную практику);

Аналитиком (обрабатывать массивы данных из АИС);

«Следователем» (проводить допросы по ст. 90 , осмотры по ст. 92 , выемки по ст. 94 НК РФ );

Менеджером, который должен собрать разрозненные факты в единое, логичное Решение.

Отдельно отмечу многоуровневый контроль. Над инспектором стоит не только начальник отдела, но и вся вертикаль: Управление — Округ — Центральный аппарат. Инспектор постоянно находится под надзором, где каждый шаг оценивается на предмет эффективности (а есть еще разные региональные инспекции: по крупнейшим налогоплательщикам, по камеральному контролю, которые в иерархии ставят себя на уровень выше региональных управлений).