💡Выездная налоговая проверка глазами инспектора: почему это самое сложное направление

Это первая часть из цикла статей про выездные налоговые проверки (ВНП). Без эмоций и теории ради теории — мой взгляд на это направление, которому я посветил больше 6 лет из 12 отработанных в ФНС.
Я видел, как этот механизм работает «на земле» и как управляется «сверху» и решил об этом написать.
⚙️ Почему выездной контроль — это работа «на пределе»
Из всех отделов ФНС выездные проверки — объективно самое тяжелое направление. И дело не только в том, что ВНП — это форма углубленного контроля, регламентированная ст. 89 НК РФ. Сложность складывается из других факторов:
Объем процедур: инспектор обязан соблюдать жесткий регламент (сроки составления справок, актов и решений по ст. 100 и 101 НК РФ).
Сроки vs Качество: необходимость выдавать результат в жестких временных рамках, установленных кодексом и регламентами.
Вертикальный контроль: внимание к проверке приковано сразу с нескольких уровней.
Инспектор ВНП — это универсальный солдат. Он должен быть одновременно:
Юристом (знать процедуру и актуальную арбитражную практику);
Аналитиком (обрабатывать массивы данных из АИС);
«Следователем» (проводить допросы по ст. 90, осмотры по ст. 92, выемки по ст. 94 НК РФ);
Менеджером, который должен собрать разрозненные факты в единое, логичное Решение.
Отдельно отмечу многоуровневый контроль. Над инспектором стоит не только начальник отдела, но и вся вертикаль: Управление — Округ — Центральный аппарат. Инспектор постоянно находится под надзором, где каждый шаг оценивается на предмет эффективности (а есть еще разные региональные инспекции: по крупнейшим налогоплательщикам, по камеральному контролю, которые в иерархии ставят себя на уровень выше региональных управлений).
📌 Результат — главный критерий
Самая большая проблема для инспектора — завершить проверку без доначислений или не подтвердить нарушения, предполагаемые на этапе предпроверочного анализа (ППА). Если Решение о проведении проверки вынесено (согласно п. 1 ст. 89 НК РФ), значит, риски уже были оценены как высокие. Выйти из проверки с «нулем» — значит расписаться в некачественном планировании или некомпетентности проведения контроля.
Система нацелена на результат. Если проверка началась, инспектору жизненно необходимо провести полный комплекс всех необходимых мероприятий налогового контроля.
Ситуация осложняется, когда на старте у инспектора есть только сухие данные из программы АИС «Налог-3». Если это стандартная схема («технические» компании, разрывы по НДС, ст. 54.1 НК РФ) — доказательную базу собрать реально и даже я бы сказал просто.
Но если схема сложная, или нарушение связано с методологией, а заключение предпроверочного анализа (ППА) состоит из 20 страниц таблиц без реальной фактуры (информации об обстоятельствах налогового правонарушения с перечнем уже собранных доказательств), инспектору приходится формировать доказательства с нуля в условиях дефицита времени.
📉 Бюрократия против работы
Любая большая система - это в первую очередь бюрократия. И поэтому помимо сбора доказательств, львиную долю времени съедает внутренняя отчетность. Справки и отчеты призваны контролировать ход проверки, но по факту часто отвлекают инспектора от глубокого анализа документов налогоплательщика.
👥 Кадровый вопрос и «Старая гвардия»
В отделы выездных проверок молодежь идет с осторожностью, понимая уровень нагрузки и ответственности. Основной костяк — это опытные специалисты, «мастодонты» службы.
Это создает двоякую ситуацию:
С одной стороны — колоссальный опыт и знание психологии налогоплательщика.
С другой — определенная инертность мышления.
Центральный аппарат ФНС внедряет цифровизацию и новые подходы (акцент на побуждение к добровольному уточнению). Однако перестроить работу специалиста, который 10 лет работал по «классическим» лекалам, непросто. Поэтому современные тренды, спускаемые сверху, иногда буксуют на этапе реализации инспекторами, что называется “на земле”.
📌Взгляд изнутри системы
В следующих статьях мы углубимся в детали и рассмотрим поэтапно как проходит проверка, с чего она начинается, когда и в каких случаях приостанавливается и какие у инспектора бывают "боли".
