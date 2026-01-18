КПК ОБЩ 8103
💡ФНС и переводы на карту, ставим точку! Как на самом деле работает контроль.

Бывший налоговик объясняет почему «штрафы за каждый перевод» это миф. А те кто придумывает подобные заголовки делают это только ради привлечения внимания.

С начала года я увидел уже с десяток новостей и постов на одну и ту же пугающую тему:

  • «ФНС начала массово штрафовать за переводы на карту»;

  • «Нельзя переводить деньги самому себе»;

  • «С любого поступления теперь спишут налог»;

  • «Включились алгоритмы тотальной слежки».

И в каждой такой новостной статье: громкий кликбейтный заголовок и полное непонимание того, как в реальности устроены механизмы налогового контроля.

Давайте поставим точку в этом вопросе и разберем, почему паника преждевременна, а большинство «страшилок» не имеют ничего общего с действительностью.

📌Миф о «штрафах по умолчанию»

Главное, что нужно запомнить: переводы с карты на карту сами по себе не являются доходом. Они не облагаются налогом автоматически и не влекут мгновенных санкций.

Никаких «штрафов по умолчанию» в Налоговом кодексе нет. Как нет и мифических алгоритмов, которые в режиме реального времени начисляют НДФЛ на каждое поступление от друга или родственника.

Чтобы у налоговой появились основания для доначисления налога или штрафа, должна пройти полноценная процедура. Инспектор не может начислить налог просто потому, что «где-то увидел перевод».

🎯Как на самом деле видит (и не видит) переводы налоговая

ФНС может увидеть движение денег по счетам физлиц, но доступ к этой информации не лежит на поверхности. Это всегда результат процессуальных действий.

Чтобы инспекция добралась до вашей выписки, должна быть запущена проверка (камеральная или выездная). Алгоритм получения данных строго регламентирован:

  1. Открытие проверки. У инспектора должны быть веские основания предполагать нарушения.

  2. Запрос у налогоплательщика. Сначала выписку и пояснения истребуют у самого гражданина.

  3. Запрос в банк. Только если налогоплательщик игнорирует требование или не предоставляет документы, запрос отправляется в банк.

Важный нюанс: ФНС работает не по принципу «Вася перевел Марине Васильевне 3 000 рублей — надо проверить». Система построена на риск-ориентированном подходе. Налоговую интересуют признаки системной предпринимательской деятельности, сокрытия выручки и экономический смысл операций, а не бытовые расчеты.

Кстати, позицию налоговых органов по этому вопросу еще в августе прошлого года четко обозначил начальник одной из инспекций ФНС, подтвердив, что тотального контроля за каждым переводом не ведется (подробнее с разъяснениями можно ознакомиться на официальном сайте ФНС).

❗Что изменится с доступом к данным НСПК?

Много шума наделала новость о том, что Росфинмониторинг получит доступ к данным Национальной системы платежных карт (НСПК), включая переводы через СБП.

Действительно, теоретическая «форточка» для получения данных через межведомственное взаимодействие открывается. Но есть два «но»:

  1. Сроки. Прямой доступ к данным планируется наладить только с 1 сентября 2026 года.

  2. Реализация. Чтобы этот механизм заработал, ведомствам нужно настроить алгоритмы, разработать индикаторы риска и заключить соглашения об обмене данными. Это не происходит за один день.

Пока что у банков нет обязанности в автоматическом режиме «сливать» в налоговую данные о всех переводах между физлицами. Если операция не попадает под критерии подозрительных по 115-ФЗ (отмывание доходов), она, как правило, не вызывает вопросов.

💸Когда действительно стоит волноваться?

Информация о переводах попадает в поле зрения налоговой чаще всего в одном типовом сценарии: когда юридическое лицо или ИП переводит деньги физлицу.

Например, если компания платит гражданину за услуги, аренду или перевозку без оформления трудовых отношений или договоров ГПХ. В этом случае у налоговой возникает закономерный вопрос: является ли получатель самозанятым или ИП? Уплачены ли налоги с этого дохода?

Если же два физлица, не являющиеся ни ИП, ни самозанятыми, перевели друг другу деньги (вернули долг, скинулись на подарок, помогли родственнику), об этом знают только они и банк.

📝Резюме

Налоговая проверка — мероприятие дорогое и трудозатратное. Нагружать инспекторов расследованием переводов на пару тысяч рублей экономически нецелесообразно.

ФНС сначала очерчивает круг лиц, проверка которых может принести бюджету реальные доначисления. Без понимания, что переводы связаны с незаконной предпринимательской деятельностью или схемами ухода от налогов, проверка не открывается.

Поэтому громкие заголовки - чаще всего это просто попытка псевдо-экспертов набрать просмотры, рисуя образ налоговой как «всевидящего ока».

⚡Взгляд изнутри системы

Если вам важно понимать, как в действительности работает налоговый контроль и чего ожидать от него в новых экономических условиях, я подробно разбираю эти вопросы в своём Telegram-канале «Налоговый Инсайдер».

Там я оперативно анализирую методы работы ФНС, комментирую ключевые налоговые изменения, а также рассматриваю новости экономики и финансов через призму практического опыта работы в налоговых органах.

Дмитрий Кудряшов

Дмитрий Кудряшов

Юрист в ИП

