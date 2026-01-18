💡ФНС и переводы на карту, ставим точку! Как на самом деле работает контроль.

С начала года я увидел уже с десяток новостей и постов на одну и ту же пугающую тему:
«ФНС начала массово штрафовать за переводы на карту»;
«Нельзя переводить деньги самому себе»;
«С любого поступления теперь спишут налог»;
«Включились алгоритмы тотальной слежки».
И в каждой такой новостной статье: громкий кликбейтный заголовок и полное непонимание того, как в реальности устроены механизмы налогового контроля.
Давайте поставим точку в этом вопросе и разберем, почему паника преждевременна, а большинство «страшилок» не имеют ничего общего с действительностью.
📌Миф о «штрафах по умолчанию»
Главное, что нужно запомнить: переводы с карты на карту сами по себе не являются доходом. Они не облагаются налогом автоматически и не влекут мгновенных санкций.
Никаких «штрафов по умолчанию» в Налоговом кодексе нет. Как нет и мифических алгоритмов, которые в режиме реального времени начисляют НДФЛ на каждое поступление от друга или родственника.
Чтобы у налоговой появились основания для доначисления налога или штрафа, должна пройти полноценная процедура. Инспектор не может начислить налог просто потому, что «где-то увидел перевод».
🎯Как на самом деле видит (и не видит) переводы налоговая
ФНС может увидеть движение денег по счетам физлиц, но доступ к этой информации не лежит на поверхности. Это всегда результат процессуальных действий.
Чтобы инспекция добралась до вашей выписки, должна быть запущена проверка (камеральная или выездная). Алгоритм получения данных строго регламентирован:
Открытие проверки. У инспектора должны быть веские основания предполагать нарушения.
Запрос у налогоплательщика. Сначала выписку и пояснения истребуют у самого гражданина.
Запрос в банк. Только если налогоплательщик игнорирует требование или не предоставляет документы, запрос отправляется в банк.
Важный нюанс: ФНС работает не по принципу «Вася перевел Марине Васильевне 3 000 рублей — надо проверить». Система построена на риск-ориентированном подходе. Налоговую интересуют признаки системной предпринимательской деятельности, сокрытия выручки и экономический смысл операций, а не бытовые расчеты.
Кстати, позицию налоговых органов по этому вопросу еще в августе прошлого года четко обозначил начальник одной из инспекций ФНС, подтвердив, что тотального контроля за каждым переводом не ведется (подробнее с разъяснениями можно ознакомиться на официальном сайте ФНС).
❗Что изменится с доступом к данным НСПК?
Много шума наделала новость о том, что Росфинмониторинг получит доступ к данным Национальной системы платежных карт (НСПК), включая переводы через СБП.
Действительно, теоретическая «форточка» для получения данных через межведомственное взаимодействие открывается. Но есть два «но»:
Сроки. Прямой доступ к данным планируется наладить только с 1 сентября 2026 года.
Реализация. Чтобы этот механизм заработал, ведомствам нужно настроить алгоритмы, разработать индикаторы риска и заключить соглашения об обмене данными. Это не происходит за один день.
Пока что у банков нет обязанности в автоматическом режиме «сливать» в налоговую данные о всех переводах между физлицами. Если операция не попадает под критерии подозрительных по 115-ФЗ (отмывание доходов), она, как правило, не вызывает вопросов.
💸Когда действительно стоит волноваться?
Информация о переводах попадает в поле зрения налоговой чаще всего в одном типовом сценарии: когда юридическое лицо или ИП переводит деньги физлицу.
Например, если компания платит гражданину за услуги, аренду или перевозку без оформления трудовых отношений или договоров ГПХ. В этом случае у налоговой возникает закономерный вопрос: является ли получатель самозанятым или ИП? Уплачены ли налоги с этого дохода?
Если же два физлица, не являющиеся ни ИП, ни самозанятыми, перевели друг другу деньги (вернули долг, скинулись на подарок, помогли родственнику), об этом знают только они и банк.
📝Резюме
Налоговая проверка — мероприятие дорогое и трудозатратное. Нагружать инспекторов расследованием переводов на пару тысяч рублей экономически нецелесообразно.
ФНС сначала очерчивает круг лиц, проверка которых может принести бюджету реальные доначисления. Без понимания, что переводы связаны с незаконной предпринимательской деятельностью или схемами ухода от налогов, проверка не открывается.
Поэтому громкие заголовки - чаще всего это просто попытка псевдо-экспертов набрать просмотры, рисуя образ налоговой как «всевидящего ока».
⚡Взгляд изнутри системы
