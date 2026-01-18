💡ФНС и переводы на карту, ставим точку! Как на самом деле работает контроль.

С начала года я увидел уже с десяток новостей и постов на одну и ту же пугающую тему:

«ФНС начала массово штрафовать за переводы на карту»;

«Нельзя переводить деньги самому себе»;

«С любого поступления теперь спишут налог»;

«Включились алгоритмы тотальной слежки».

И в каждой такой новостной статье: громкий кликбейтный заголовок и полное непонимание того, как в реальности устроены механизмы налогового контроля.

Давайте поставим точку в этом вопросе и разберем, почему паника преждевременна, а большинство «страшилок» не имеют ничего общего с действительностью.