Цикл эксклюзивных материалов: новшества налогового законодательства и контроля

В середине 2025 года мне довелось принять участие в знаковом событии для всего профессионального сообщества налоговиков, юристов и всего бизнеса в целом — «Правовом налоговом форуме». И не просто в качестве слушателя, а как соорганизатора этого мероприятия (до недавнего времени являлся сотрудником регионального УФНС). Это дало мне возможность увидеть «изнанку» обсуждений, которые обычно остаются за кадром, но именно они формируют направление налоговой политики.

Форум собрал уникальный состав спикеров. Это не теоретизирование оторванных от реальности псевдо экспертов, и любителей устрашающих заголовков, а прямой диалог тех, кто в действительности принимает решения.

На одной площадке встретились как действующие руководители профильных управлений ФНС и судьи арбитражных округов так и преподаватели ведущих вузов страны и топовые консультанты. Другими словами именно те люди, которые формируют правила игры, по которым мы с вами работали и работаем сейчас.