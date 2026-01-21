Цикл эксклюзивных материалов: новшества налогового законодательства и контроля

В середине 2025 года мне довелось принять участие в знаковом событии для всего профессионального сообщества налоговиков, юристов и всего бизнеса в целом — «Правовом налоговом форуме». И не просто в качестве слушателя, а как соорганизатора этого мероприятия (до недавнего времени являлся сотрудником регионального УФНС). Это дало мне возможность увидеть «изнанку» обсуждений, которые обычно остаются за кадром, но именно они формируют направление налоговой политики.
Форум собрал уникальный состав спикеров. Это не теоретизирование оторванных от реальности псевдо экспертов, и любителей устрашающих заголовков, а прямой диалог тех, кто в действительности принимает решения.
На одной площадке встретились как действующие руководители профильных управлений ФНС и судьи арбитражных округов так и преподаватели ведущих вузов страны и топовые консультанты. Другими словами именно те люди, которые формируют правила игры, по которым мы с вами работали и работаем сейчас.
🎯 Почему это важно именно сейчас
Информации такого уровня в открытом доступе практически нет. Даже те из экспертов и спикеров, кто принимал участие дают только максимум сухие выжимки в своих блогах. Нет, это не закрытая информация, но и не растиражированная, так как публиковалась она только в узких источниках и на популярных видео платформах найти полные записки очень затруднительно (я искал, нашел только пару записей). У меня же сохранился доступ к архиву форума за 2025 год, а это более 40 часов уникального материала (в 20 записях трансляций), где без купюр обсуждаются самые острые вопросы налоговой политики и администрирования.
Мы привыкли гадать, как будет работать та или иная норма, опираясь на слухи. Здесь же будет звучать прямая речь регулятора. О том, как на самом деле видят налоговики «схемы», что они вкладывают в понятие «технический контрагент» сегодня и к чему готовиться бизнесу завтра. Это тот самый «взгляд изнутри», который позволяет не просто реагировать на проблемы, а еще предвидеть их.
⚡️ О чем будем говорить в цикле статей
Я принял решение систематизировать этот массив данных и запустить специальный цикл публикаций. Мы подробно разберем, что нас ждет в эпоху тотальной цифровизации. В материалах форума содержится крайне любопытная информация о будущем администрирования, включая внедрение АИС «Налог-4». Это уже не просто автоматизация, это новая реальность контроля, где прозрачность становится абсолютной.
Особое внимание уделим болезненным темам: дроблению бизнеса в свете амнистии, реальным методам борьбы с «бумажным» НДС и изменениям в судебной практике. Вы узнаете позицию судей по спорным вопросам еще до того, как она станет массовой практикой в решениях судов.
Здесь важно добавить, что это не заезженный «попсовый» материал. Речь пойдет в том числе о сугубо профессиональных, узких темах, в которых кроется дьявол налоговых споров. Мы детально разберем такие вопросы, как:
Доказывание и раскрытие доказательств: защита нарушенного права и проблемы позднего раскрытия доказательств в суде.
Действительные налоговые обязательства: как работает механизм их определения и когда применяется налоговая реконструкция.
Тонкие настройки защиты: критерии деловой цели, экономической обоснованности и реальности сделок.
Новая этика: добросовестное администрирование и примирительные процедуры (мировые соглашения).
и другие важные темы…
💎 Формат материалов
Я не буду вываливать на вас сухие стенограммы. В этом блоге я буду публиковать аналитические материалы с основными тезисами спикеров — самое главное. В своем Telegram-канале 👉«Налоговый Инсайдер» помимо такой-же краткой информации, что и здесь — буду добавлять PDF файл с уже более развернутой аналитикой выступлений, сохранив при этом всю глубину смысла.
Кроме того, также публикую на канале аналитические материалы по экономике, финансам и новой налоговой реальности, без страшилок, баек, но с учетом моего 12 летнего опыта работы в ФНС.
Помимо материалов с правового налогового форума (ПНФ) которые выходили в 2025 году мною будут также активно публиковаться аналитика с ПНФ, который стартует уже весной этого года🚀.
