⚡Выездная налоговая проверка глазами инспектора: когда на самом деле начинается проверка

Продолжаю писать про выездные налоговые проверки (ВНП): о том, как в действительности (без теории) работает этот механизм налогового контроля. Учитывая, что этому направлению я посвятил больше шести лет, в этом цикле постов я разбираю реальные кейсы из практики и показываю, как система принимает решения в отношении бизнеса. Здесь нет домыслов — только то, что происходит по факту, когда предприниматель становится объектом внимания налоговой службы.
⏱️ Когда на самом деле начинается проверка
Формально выездная налоговая проверка стартует в момент вручения решения. Но в реальности точка отсчёта находится гораздо раньше — за 6–9 месяцев до этого момента. На этой дистанции система уже фиксирует признаки нарушений, а инспектор начинает собирать аналитическую базу. В моей практике были случае, когда прежде чем выйти на проверку, компания более 3 лет - кочевала из одного отдела в отдел и еще больше года с учетом продления проводился сама выездная.
Выездная проверка никогда не происходит «с листа». Прежде чем выйти на проверку инспектора отдела предпроверочного анализа проводят полный комплекс проверочных мероприятий сопоставимых по своему составу и масштабу с полноценной выездной проверкой, не ограниченной временем.
С учетом имеющихся ресурсов доступных инспектору, практически любая компания - все равно, что на ладони. Сейчас инспектору не нужно выходить из кабинета, чтобы оперативной собрать достаточный объем информации, для подтверждения налогового нарушения. Таким образом алгоритм системы дает инспектора начало - подсвечивает риски, а дальше инспектор собирает под них базу.
🧩 Мифы и реальность выбора объекта
Расхожая версия о том, что проверку «заказали» конкуренты, почти всегда не соответствует действительности. Система не реагирует на эмоции, звонки или внешние стимулы — её работа построена на цифровых признаках риска. За более чем десять лет внутри службы я ни разу не встречал проверки «по звонку». Но от компаний на которые выходили, слышал о них часто.
Случайностей в выборе лице на которые мы выходили на проверку практически нет. Скоринговая система ФНС по поиску выгодоприобретателей работает хорошо - в систему зашиты десятки индикаторов по которым производится оценка и даже если алгоритм отметил компанию как потенциального выгодоприобретателя ошибочно, инспектор всё равно делает ручную проверку. Поэтому вероятность пройти весь этот фильтр случайно — не больше 1 процента.
💰 Накопительный эффект и экономика контроля
Выездная налоговая проверка — это не про «сто тысяч доначислений и даже не про 1 миллион». Такие суммы не окупают сам процесс. На выездную проверку идут тогда, когда сумма потенциальных нарушений накопилась и точно перешла в экономически значимый диапазон. Потому что, 2 годовая (в общей сумме от начала предпроверочного анализа до вступления решения в силу) проверка должна превосходить по рентабельности затраты на трудовые ресурсы затраченные на ее проведение. А это и предпроверочники, и камералы, юристы, отдел аудита, взыскания, и конечно сами выездники.
Если проверка пришла сразу за несколько лет, с высокой вероятностью вас анализировали весь этот период. Материалы передаются между отделами, докручиваются, обрастают доказательствами — и только после этого происходит уже формальное назначение проверки.
⚡ Тренд на скорость и опасность тишины
Объём работы инспектора во время проверки напрямую зависит от того, что уже собрано на предпроверочном этапе. Если компания никак не реагировала, система успевает сформировать такой объем материалов, который позволит провести проверку быстрее. Задача службы — сокращать цикл и быстрее приводить деньги в бюджет.
Тихий предпроверочный контроль — самый недооценённый элемент для бизнеса. Он не ограничен сроками, может длиться сколько угодно и становится ключевой площадкой формирования доказательств. Если удалось пройти камеральный этап, это не значит, что на этом всё закончится — наоборот, именно после таких «проскоков» чаще начинается выездной контроль.
📌Взгляд изнутри системы
В следующей статье мы подробно разберем:
1) С каких конкретно мероприятий налогового контроля начинается активная фаза проверки;
2) Что истребуют в первую очередь;
3) Когда осуществляется допрос: в каких случаях он неизбежен и кого вызывают;
4) А также пройдемся по всему комплексу контрольно-аналитических мероприятий, которые инспектор использует для закрепления доказательств.
О налоговом контроле, экономике и финансах я пишу в своем Telegram-канале «Налоговый Инсайдер»
Кроме того, уже скоро здесь и на канале я опубликую эксклюзивные материалы из правового налогового форума, в котором принимали участие действующие руководители профильных управлений ФНС, судьи арбитражных округов, преподаватели ведущих вузов страны и топовые консультанты.
Такой информации в открытом доступе не найти, но учитывая, что я принимал в нем участие у меня сохранился доступ к трансляциям - и поэтому после обработки материалов - статьи с аналитической информация и моими комментариями будут опубликованы.
