⚡Выездная налоговая проверка глазами инспектора: когда на самом деле начинается проверка

⏱️ Когда на самом деле начинается проверка

Формально выездная налоговая проверка стартует в момент вручения решения. Но в реальности точка отсчёта находится гораздо раньше — за 6–9 месяцев до этого момента. На этой дистанции система уже фиксирует признаки нарушений, а инспектор начинает собирать аналитическую базу. В моей практике были случае, когда прежде чем выйти на проверку, компания более 3 лет - кочевала из одного отдела в отдел и еще больше года с учетом продления проводился сама выездная.

Выездная проверка никогда не происходит «с листа». Прежде чем выйти на проверку инспектора отдела предпроверочного анализа проводят полный комплекс проверочных мероприятий сопоставимых по своему составу и масштабу с полноценной выездной проверкой, не ограниченной временем.

С учетом имеющихся ресурсов доступных инспектору, практически любая компания - все равно, что на ладони. Сейчас инспектору не нужно выходить из кабинета, чтобы оперативной собрать достаточный объем информации, для подтверждения налогового нарушения. Таким образом алгоритм системы дает инспектора начало - подсвечивает риски, а дальше инспектор собирает под них базу.