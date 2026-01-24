❗Взыскали алименты в криптовалюте: как это стало возможно

Новость о том, что приставы в Краснодарском крае впервые взыскали алименты за счёт криптовалютных активов, быстро разошлась с формулировкой «создан прецедент».

На первый взгляд может показаться, что государство научилось видеть криптовалюту напрямую и обращать на неё взыскание так же легко, как на банковские счета. Однако реальная юридическая конструкция этого кейса куда более приземлённая и, главное, понятная.

Речь идёт не о блокчейне, не о холодных кошельках и не о «прорыве» в технологиях контроля. В центре истории — обычное исполнительное производство по алиментам и актив, который оказался в зоне досягаемости суда и приставов. Именно это и позволило довести дело до фактического взыскания.