💡Налоговые изменения 2026 года: позиция УФНС по НДС, АУСН и реформе инспекций

22 января Заместитель руководителя Управления ФНС по Красноярскому краю Дарья Давыдова в формате интервью, разъяснила ключевые изменения налогового законодательства, и новые правила для бизнеса вступившие в силу с 1 января 2026 года.
В ходе беседы были затронуты вопросы повышения ставки НДС, применения автоматизированной упрощённой системы налогообложения (АУСН), а также структурных изменений в работе налоговых органов в целом.
Ниже я обобщил основные тезисы, прозвучавшие в интервью, чтобы зафиксировать текущую позицию налоговой службы и дать общее понимание происходящих изменений.
🔎 Налоговые изменения 2026 года: общий контекст
2026 год стал очередным этапом трансформации налоговой системы, в первую очередь — для предпринимателей. Часть нововведений продолжает логику прошлых лет, однако в совокупности они формируют новую конфигурацию налоговой нагрузки и администрирования.
Как следует из разъяснений, акцент смещается не столько на изменение принципов налогообложения, сколько на уточнение правил их применения, особенно в переходных ситуациях. Это касается как НДС, так и специальных налоговых режимов.
💰 Повышение НДС до 22%: решающим остаётся момент налоговой базы
Одним из наиболее заметных изменений стало увеличение ставки НДС с 20% до 22%. При этом сама ситуация для налоговой системы не является новой — аналогичное повышение уже происходило в 2019 году. Основные сложности, как и тогда, возникают при работе с длящимися договорами, заключёнными на границе налоговых периодов.
Ключевым фактором здесь остаётся дата определения налоговой базы по НДС. В качестве такой даты рассматривается акт выполненных работ или оказанных услуг. Если акт подписан уже в январе 2026 года, применяется ставка 22%, даже если оплата была получена в декабре 2025 года. Если же акт датирован декабрём 2025 года, ставка сохраняется на уровне 20% независимо от даты оплаты.
Таким образом, налоговые последствия напрямую зависят от корректного оформления первичных документов, а не от движения денежных средств.
⚙️ Автоматизированная УСН: автоматизация вместо отчётности
В интервью отдельно рассматривалась автоматизированная упрощённая система налогообложения. Этот режим предназначен для бизнеса с ограниченной численностью персонала и доходом до 60 млн рублей в год и предполагает максимальное снятие с налогоплательщика обязанностей по расчёту налога.
Суммы доходов, расходов и налога к уплате определяются налоговым органом автоматически на основании информации, поступающей от банков. При этом предприниматель сохраняет возможность сверять расчёты с собственными данными, но не обязан представлять декларации и расчёты.
Принципиальным условием применения режима остаётся использование банков, включённых в перечень уполномоченных. Этот список размещён на сайте ФНС и в настоящее время включает 24 банка, причём значительная часть из них была подключена в последние месяцы.
🏛️ Реформа налоговых органов: что меняется на местах
Помимо изменений налоговых правил, продолжается структурная реформа налоговых органов. В Красноярском крае она выражается в укрупнении инспекций и сокращении их общего количества. С мая 2026 года число налоговых органов в регионе сократится с 11 до 8 за счёт присоединения отдельных инспекций к межрайонным.
При этом, как подчёркивается налоговой службой, для налогоплательщиков существенных изменений в доступе к услугам не ожидается. Операционные залы сохраняются, а физические лица и бизнес по-прежнему смогут решать большинство вопросов по месту проживания или ведения деятельности.
Реформа носит общероссийский характер и направлена на оптимизацию и унификацию системы, а не на усложнение взаимодействия с налогоплательщиками.
🧩 Итог
Изменения, вступающие в силу в 2026 году, затрагивают сразу несколько аспектов налоговой системы — от ставок и режимов до административной структуры налоговых органов. При этом ключевой акцент делается на корректность документооборота и понимание логики применения норм в переходных ситуациях.
Разъяснения налоговой службы позволяют зафиксировать текущий подход ФНС к новым правилам и дают бизнесу ориентиры для адаптации к обновлённым условиям.
