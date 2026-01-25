💡Налоговые изменения 2026 года: позиция УФНС по НДС, АУСН и реформе инспекций

22 января Заместитель руководителя Управления ФНС по Красноярскому краю Дарья Давыдова в формате интервью, разъяснила ключевые изменения налогового законодательства, и новые правила для бизнеса вступившие в силу с 1 января 2026 года.

В ходе беседы были затронуты вопросы повышения ставки НДС, применения автоматизированной упрощённой системы налогообложения (АУСН), а также структурных изменений в работе налоговых органов в целом.

Ниже я обобщил основные тезисы, прозвучавшие в интервью, чтобы зафиксировать текущую позицию налоговой службы и дать общее понимание происходящих изменений.