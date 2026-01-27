💡АУСН без иллюзий: что показал вебинар ФНС и с какими проблемами бизнес столкнется в 2026 году

26 января прошёл вебинар с участием представителей ФНС, посвящённый применению автоматизированной упрощённой системы налогообложения. Формально тема не новая — АУСН обсуждают уже не первый год. Но именно сейчас режим начал активно применяться на практике.
Ниже — разбор ключевых тезисов и позиции налоговых органов, а также тех проблемных зон, с которыми бизнес сталкивается уже сейчас и с высокой вероятностью будет сталкиваться и дальше.
🤖 1. АУСН как идея: автоматизация расчёта, но не ответственности
Суть АУСН заключается в передаче расчёта налога налоговому органу. Налог считается автоматически на основании данных, поступающих из банков, ККТ и личного кабинета налогоплательщика. Декларации по режиму не подаются, страховые взносы за работников и за себя не уплачиваются.
При этом ФНС последовательно подчёркивает: автоматизация не освобождает налогоплательщика от контроля. Алгоритм работает исключительно с теми данными, которые в него поступают. Если операция в банке размечена неверно, если доход или расход отнесён не к тому виду, налог будет рассчитан некорректно. Исправление таких ошибок — зона ответственности бизнеса, а не банка или налогового органа.
Фактически АУСН — это режим, при котором контроль смещается с отчётности на постоянную проверку данных. Это принципиально иной подход, к которому многие налогоплательщики оказываются не готовы.
🏦 2. Условия применения и главный источник отказов — банки
Формальные условия применения АУСН хорошо известны: лимиты по доходам и численности, отсутствие филиалов, безналичная выплата зарплаты. Однако на практике основной массив отказов связан не с этими критериями, а с банковской инфраструктурой.
ФНС прямо указывает: наличие расчётного счёта в неуполномоченном банке делает применение АУСН невозможным. Причём не имеет значения, используется этот счёт или нет. Более того, принципиально важен момент закрытия такого счёта — он должен быть закрыт до начала применения режима, а не после.
На вебинаре отдельно обращалось внимание, что именно этот нюанс чаще всего становится причиной отказов, которые налогоплательщики воспринимают как «технические ошибки», хотя с точки зрения ФНС это формальное несоответствие условиям режима.
🔄 3. Переход и утрата права: где автоматизация становится опасной
Процедура перехода на АУСН выглядит формально простой — подача уведомления через личный кабинет или уполномоченный банк. Для плательщиков УСН и НПД предусмотрена возможность перехода с любого месяца, но при строгом соблюдении сроков.
Проблема возникает в ситуациях, когда налогоплательщик одновременно подаёт уведомление о переходе на АУСН и уведомление об отказе от УСН, а затем получает отказ в применении АУСН. ФНС подтверждает, что в таких случаях отказ от УСН должен быть исключён из обработки, однако на практике это не всегда происходит автоматически и требует обращения в инспекцию.
Ещё более серьёзный риск связан с утратой права на АУСН. Нарушение любого из условий режима приводит к утрате права с начала месяца, в котором допущено нарушение. Если налогоплательщик не подал уведомление о переходе на иной спецрежим, он автоматически считается перешедшим на общий режим налогообложения — без дополнительных решений и уведомлений.
💰 4. Налоги, НДФЛ и «тонкие места» автоматического расчёта
Налог по АУСН рассчитывается ежемесячно по кассовому методу. Ставка зависит от выбранного объекта налогообложения, однако итоговая сумма полностью формируется на основании подтверждённых данных.
Отдельный блок вопросов на вебинаре был посвящён НДФЛ. Несмотря на формальное применение ставки 13%, при превышении годового дохода физического лица в 2,4 млн рублей ФНС производит перерасчёт по прогрессивной шкале и направляет налоговое уведомление уже физическому лицу напрямую.
Практика применения районных коэффициентов и северных надбавок выявила технические проблемы у банков — отсутствие нужных кодов доходов. Временно налогоплательщикам рекомендовано отражать такие выплаты через личный кабинет, что фактически нивелирует часть заявленной автоматизации режима.
📌 Вывод. АУСН — режим для внимательных
АУСН действительно снижает объём отчётности и формально упрощает налоговое администрирование. Однако этот режим не про «меньше контроля», а про иной формат контроля — постоянный, операционный и требующий внимания к деталям.
Основной риск АУСН заключается не в ставках и не в расчётах, а в формальной утрате права на режим и автоматическом переходе на ОСНО. Именно поэтому АУСН нельзя рассматривать как универсальное решение для малого бизнеса без предварительного анализа и сопровождения.
Вопросы, которые поднимались в ходе вебинара, во многом повторяются от мероприятия к мероприятию. Это показательно: налогоплательщики сталкиваются не с единичными сбоями, а с системными особенностями режима, которые не всегда очевидны при переходе на АУСН.
