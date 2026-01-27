💡АУСН без иллюзий: что показал вебинар ФНС и с какими проблемами бизнес столкнется в 2026 году

🤖 1. АУСН как идея: автоматизация расчёта, но не ответственности

Суть АУСН заключается в передаче расчёта налога налоговому органу. Налог считается автоматически на основании данных, поступающих из банков, ККТ и личного кабинета налогоплательщика. Декларации по режиму не подаются, страховые взносы за работников и за себя не уплачиваются.

При этом ФНС последовательно подчёркивает: автоматизация не освобождает налогоплательщика от контроля. Алгоритм работает исключительно с теми данными, которые в него поступают. Если операция в банке размечена неверно, если доход или расход отнесён не к тому виду, налог будет рассчитан некорректно. Исправление таких ошибок — зона ответственности бизнеса, а не банка или налогового органа.

Фактически АУСН — это режим, при котором контроль смещается с отчётности на постоянную проверку данных. Это принципиально иной подход, к которому многие налогоплательщики оказываются не готовы.