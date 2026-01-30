💡Налоговый контроль 2026: новые инструменты и курс на обеление бизнеса

🧾 Камеральные проверки «чужими» инспекциями: что изменится в коммуникации

Одна из принципиальных новелл — камеральную проверку деклараций и расчётов сможет проводить не только «родная» инспекция, где налогоплательщик стоит на учёте, но и инспекция из другого региона. Это закрепляется в новой редакции статьи 88 НК РФ.

Практический вопрос здесь простой: как понять, кто именно вас проверяет. Логика предусмотрена такая: налогоплательщика будут извещать о том, что камералку проводит конкретная инспекция (в т.ч. «чужая»), и сообщение должно поступить в короткий срок — в течение пяти дней, по ТКС/через личный кабинет либо заказным письмом.

Дальше возникает второе опасение: «если проверяет другой регион — придётся ездить туда спорить и обжаловать?». В обсуждаемой логике как раз и звучит ожидание, что обжалование всё равно будет возможно по месту нахождения налогоплательщика, чтобы не превращать споры в командировки и лишние расходы. Это важная развилка, которую стоит отслеживать по финальным поправкам и правоприменению.