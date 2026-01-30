💡Налоговый контроль 2026: новые инструменты и курс на обеление бизнеса

В 2026 году налоговое администрирование заметно «сдвигается» в сторону централизации, усиления аналитики и расширения контрольных инструментов. Причём изменения касаются не только выездных проверок: камеральный контроль становится глубже, а часть процедур, которые раньше считались исключением или спорной практикой, прямо закрепляются в НК РФ.
В этой статье я собрал и разложил по смысловым блокам ключевые изменения и тенденции: камеральные проверки «чужими» инспекциями, новые подходы к истребованию документов, допмероприятия с осмотрами и выемками, ограничения по снижению штрафов, риски в налоговом мониторинге и отдельные направления «обеления» бизнеса.
🧾 Камеральные проверки «чужими» инспекциями: что изменится в коммуникации
Одна из принципиальных новелл — камеральную проверку деклараций и расчётов сможет проводить не только «родная» инспекция, где налогоплательщик стоит на учёте, но и инспекция из другого региона. Это закрепляется в новой редакции статьи 88 НК РФ.
Практический вопрос здесь простой: как понять, кто именно вас проверяет. Логика предусмотрена такая: налогоплательщика будут извещать о том, что камералку проводит конкретная инспекция (в т.ч. «чужая»), и сообщение должно поступить в короткий срок — в течение пяти дней, по ТКС/через личный кабинет либо заказным письмом.
Дальше возникает второе опасение: «если проверяет другой регион — придётся ездить туда спорить и обжаловать?». В обсуждаемой логике как раз и звучит ожидание, что обжалование всё равно будет возможно по месту нахождения налогоплательщика, чтобы не превращать споры в командировки и лишние расходы. Это важная развилка, которую стоит отслеживать по финальным поправкам и правоприменению.
📎 Истребование документов на камералке: Верховный суд расширил «коридор» для ФНС
Вторая существенная тенденция — расширение возможностей по истребованию документов в рамках камеральной проверки. Многие привыкли опираться на пункт 7 статьи 88 НК РФ как на ограничитель: если документ «не про этот налог/период», требование можно отбивать как избыточное.
Но в прошлом году Верховный суд поддержал налоговый орган: если у инспекции возникают сомнения в правильности уплаты, а тем более есть признаки правонарушения, то она вправе (и даже «должна») истребовать документы для более глубокого анализа. В результате камеральные проверки всё больше превращаются в «мини-выездные» по глубине запроса.
Отсюда практический вывод: в 2026 году спор «это не относится к предмету камералки» будет выигрывать сложнее. Центр тяжести смещается к аргументации по сути: зачем документ нужен/не нужен для проверки, и какие именно сомнения инспекция пытается закрыть.
🧰 Допмероприятия после проверки: осмотры и выемки как закреплённая норма
Осмотры и выемки в рамках дополнительных мероприятий налогового контроля. Важный момент: допмероприятия назначаются уже после завершения камеральной или выездной проверки — когда налогоплательщик ознакомился с материалами, подал возражения, и инспекция понимает вашу позицию.
Именно в этот момент налоговый орган получает возможность «усилить» доказательственную базу: приехать на территорию налогоплательщика, провести осмотр и выемку уже в рамках допмероприятий — до вынесения итогового решения. Практика 2025 года такие действия уже признавала законными, а теперь этот подход прямо закрепляется в НК РФ.
Для налогоплательщика это означает, что спор с инспекцией не заканчивается подачей возражений. Наоборот: после возражений возможна вторая волна активности, и к ней нужно быть готовым.
⚖️ Штрафы: «потолок» на снижение + рост уголовных штрафов
В 2025 году на практике действительно сформировалась тенденция активного снижения штрафов при наличии смягчающих обстоятельств — снижали кратно, иногда значительно больше двух раз. Основание — пункт 3 статьи 114 НК РФ (снижение не менее чем в 2 раза при смягчающих обстоятельствах).
С 2026 года появляется ограничение: снижение штрафа будет возможно не более чем в 10 раз от установленного размера. Параллельно обозначена ещё одна «рамка»: ФНС планирует давать инспекциям ориентиры в письмах (в т.ч. с грифом «ДСП») — по каким статьям и в каких пределах допустимо снижать. В итоге пространство для «гибкого» уменьшения санкций сжимается и юридически, и административно.
На фоне этого отдельно звучит тренд на повышение уголовных штрафов за экономические преступления, включая неуплату налогов (в частности, упоминается ст. 199 УК РФ): обсуждается рост штрафов в несколько раз — с диапазона порядка 100–300 тыс. руб. до 500 тыс.–1,5 млн руб.
Смысл здесь понятен: компенсировать недобор бюджета не только налоговым администрированием, но и усилением «верхнего» давления там, где усматривается умысел.
🛰 Налоговый мониторинг: «мотивированное мнение» не всегда защищает от ВНП
Налоговый мониторинг традиционно воспринимается как режим, который снижает вероятность выездных проверок за счёт онлайн-контроля. Однако есть риск: если в мониторинге налогоплательщик получает мотивированное мнение и его не исполняет (или игнорирует), это может стать основанием для назначения выездной проверки уже после завершения периода мониторинга.
И суды подтверждают: что сам по себе факт прохождения мониторинга не препятствует контрольной выездной проверке по завершении мониторинга, особенно если налоговый орган заранее знает «где искать» и видит неисполненную позицию. Поэтому мотивированное мнение — это не просто «консультация», а документ, который формирует риск-профиль на будущее.
🎯 Обеление бизнеса: контроль в торговле, ЕАЭС-ввоз, рынок труда, наличные и цифровые активы
Вторая крупная линия — системный курс на рост собираемости за счёт администрирования и вывода бизнеса «из тени». Планы по обелению отдельных отраслей давно обсуждаются на самом высоком уровне, и уже формируются конкретные меры.
Из практических вещей можно выделить проект по контролю ввоза товаров в рамках ЕАЭС: а именно система «СПОТ» (как механизм подтверждения/ожидания товаров и обеспечительных платежей), которую планируют запускать с апреля и выводить «в полную силу» к июню. Контроль — в связке ФТС и ФНС.
Параллельно усиливается и внимание к «серым зонам» в торговле (включая деятельность без регистрации и без онлайн-касс), к рынку труда (признаки трудовых отношений, борьба с подменой через самозанятых), к обороту наличных и цифровых валют (в т.ч. регулирование и ответственность за незаконный майнинг), а также к отдельным высокорисковым сегментам вроде нелегального кредитования и табачной/никотинсодержащей продукции. Это не «одна мера», а комплексная настройка режима контроля по секторам.
🧩 Итог: что реально важно держать в голове в 2026 году
Суммарно 2026 год — это год, когда камеральный контроль становится глубже и «умнее», допмероприятия получают более жёсткие инструменты (осмотр/выемка), гибкость по штрафам ограничивается, а общий курс на обеление экономики приводит к появлению новых контуров контроля в торговле, логистике и рынке труда.
Еще больше интересной и полезной информации с разборами и аналитикой я публикую в своем телеграм-канале «Налоговый Инсайдер» (за плечами — 12 лет работы в ФНС, поэтому мне есть что об этом рассказать💥)
Начать дискуссию