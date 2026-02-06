🎯Самозанятость в 2026 году: почему режим оказался под прицелом

Почему про самозанятых «вспомнили» именно сейчас

В последние месяцы внимание бизнеса сосредоточено на других изменениях: НДС для упрощёнцев, сокращении лимитов по режимам, росте страховых взносов, расширении АУСН. На этом фоне создаётся ощущение, что про самозанятых забыли. Но это не так. Ещё осенью 2025 года в рамках обсуждения налоговой реформы поднимался вопрос о результатах эксперимента с налогом на профессиональный доход. Более того, на уровне федеральных дискуссий звучало поручение проанализировать сам режим и оценить целесообразность его дальнейшего применения. Самозанятость задумывалась как способ легализовать доходы фрилансеров и микродеятельности. Но за несколько лет она превратилась в массовый формат работы — в том числе там, где раньше были ИП или даже наёмные сотрудники.

Главная проблема: налоги платят, систему не содержат

Ключевая претензия государства звучит просто и довольно жёстко: самозанятые почти не участвуют в финансировании социальной системы. 4% и 6% — это налог, но не взносы. Самозанятые не платят в пенсионную систему, не участвуют в формировании медицинского страхования и фонда социальных выплат. При этом: пользуются государственной медициной;

рассчитывают на социальную защиту;

формально остаются «в системе». С точки зрения государства это выглядит как перекос, который со временем только усиливается — особенно на фоне роста числа самозанятых.

Почему добровольные взносы вряд ли решат проблему

Попытка решить проблему через добровольные страховые взносы выглядит компромиссом только на бумаге. На практике она проваливается по простой причине: самозанятые не воспринимают себя как плательщиков «больших» обязательств. Для многих из них даже текущие 4–6% — это плата «за спокойствие», а не вклад в систему. Ожидать, что они массово начнут добровольно платить десятки тысяч рублей в год, — значит игнорировать реальное поведение людей. Эту ошибку государство уже проходило с бизнесом, когда предлагало «по-хорошему» отказаться от дробления. Массового эффекта не случилось.

Масштаб вопроса: сколько самозанятых в стране

Сегодня в России: около 6,7 млн ИП ;

более 15 млн самозанятых. Это уже не экспериментальная группа, а огромный пласт экономики. Закрыть режим резко — значит одномоментно создать миллионы проблемных налогоплательщиков. Но и оставить всё как есть — значит и дальше увеличивать дисбаланс. Именно поэтому разговор о самозанятости снова вернулся — просто не в формате громких заявлений, а через формулировки «анализа» и «оценки эффективности».

Какие сценарии реально рассматриваются

Массовый переход в ИП выглядит привлекательно для бюджета, но слабо реализуем на практике: загнать такое большое количество самозанятых в ИП вряд ли осуществимо. Возврат в наём — удобная идея на бумаге, но в реальности многие самозанятые выбрали этот режим именно потому, что не хотят работать в классическом найме. Уход в тень — самый неприятный и вероятный сценарий, особенно в текущее время и его нельзя сбрасывать со счетов. При этом полностью «спрятаться» сегодня становится всё сложнее.

Наиболее вероятный компромисс